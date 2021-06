Können Sie das Silber-Quiz 2021 bestehen?

Silber Eagle

Es ist Zeit für unser jährliches Silber-Quiz!Die CPM Group hat ihre Daten für 2020 veröffentlicht, einen der umfangreichsten Berichte in unserer Branche. Er gibt uns ein genaues und endgültiges Bild von dem, was im letzten Jahr passiert ist, und wie es sich für 2021 und darüber hinaus darstellt.Das macht Spaß und kann eine großartige Einführung für Investoren sein, die gerade in diesen Markt einsteigen. Ich werde ein paar eigene Fragen zusammenstellen und einfach anfangen, aber mal sehen, ob ich bis zum Ende ein paar Silberenthusiasten überrumpeln kann.Schauen Sie, wie viele Sie richtig beantworten können (Antworten am Ende) und, was noch wichtiger ist, überlegen Sie, was die Daten für den Silberpreis in den nächsten Jahren erwarten lassen...Der Silver Eagle wurde erstmals 1986 von der US Mint hergestellt (Antwort A). Der Silver Maple Leaf wurde 1988 eingeführt. Und während der Gold-Krügerrand eine der ersten Sovereign-Münzen überhaupt war, wurde der Silber-Krügerrand erst 2017 hergestellt.Der Silberpreis tendiert dazu, sich mehr zu bewegen als Gold, sowohl nach oben als auch nach unten, weil es ein viel kleinerer Markt ist (Antwort B). Es braucht weniger Kapital, das in den Sektor ein- oder austritt, um seinen Preis zu beeinflussen. Wir glauben, dass dies einen enormen Einfluss auf den Silberpreis in der nächsten Krise haben wird, wenn die Massen in den Markt strömen und einen weiteren enormen Anstieg verursachen werden.Das Wort "Münze" impliziert technisch gesehen, dass sie von einer staatlichen Prägeanstalt hergestellt wurde, manchmal auch als souveräne Münze bezeichnet, was bedeutet, dass sie mit einer Garantie für Reinheit und Gewicht kommt. Ronden werden von privaten Prägeanstalten hergestellt (Antwort C).Während Sovereign-Münzen im Voraus höhere Prämien haben, ist es nicht ungewöhnlich, diese Prämie beim Verkauf zurückzubekommen. Tatsächlich habe ich schon einmal mehr als den Spotpreis für Sovereign-Münzen bezahlt, und ich denke, das wird auch wieder passieren.Falsch! Vielleicht überraschenderweise wurde dem Angebot an Silber aus Schrott im letzten Jahr mehr hinzugefügt als im Jahr davor. Der Hauptgrund dafür ist, dass der Silberpreis höher waren, was die Industrie und die Schrotthalter dazu veranlasste, für eine größere Auszahlung zu recyceln.Das Angebot an Schrottsilber schwankt jedes Jahr, nimmt aber tendenziell zu, wenn der Silberpreis höher ist. Schrott aus Schmuck nimmt auch in Zeiten wirtschaftlicher Not zu, da die Menschen in diesen schwierigen Zeiten nach zusätzlichem Einkommen suchen.