Silber in US-Dollar, Tageschart vom 27. Mai 2021

Silber in US-Dollar, Wochenchart vom 27. Mai 2021

Seit 1971 der Goldstandard aufgegeben wurde, ist Gold von den Finanzinstituten fast ausschließlich gemieden worden. Gold zu halten bedeutete, das Geldsystem in Frage zu stellen. In jüngster Zeit finden wir nun aber eine beeindruckende Beschleunigung des Engagements in Gold durch Fonds, Finanzinstitutionen und sogar Pensionsfonds, mit dem Ziel Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Eine Bestätigung für die inflationäre Schwächung des Dollars. Die jährliche Goldminenproduktion beträgt 200 Milliarden Dollar, während wir sehen, dass die Nachfrage dies um einen extremen Faktor übersteigt. Wenn Gold in den Vordergrund rückt, wird Silber dicht folgen. Silber, die Zeit ist auf Ihrer Seite.Auch in der vergangenen Woche konnten wir von den unteren Trendlinien-Einstiegs-Trades profitieren, indem wir nach den ersten Kursbewegungen zu unseren Gunsten die Hälfte davon mitnahmen (siehe unsere vierfach Ausstiegsstrategie).Insgesamt haben wir unsere Positionen in der Nähe des Optionsverfalls (5) reduziert, da ein deutlicheres Retracement wahrscheinlich ist. Unsere Wiedereinstiegsprognosen liegen bei 27,38 USD und 26,41 USD.Aus der Perspektive des täglichen Handels nehmen wir nun Abstand von aggressiven kurzfristigen Umschichtungen. Denken Sie an Ausstiege anstatt Einstiege.Der obige Tageschart zeigt, dass die prinzipielle Einstiegsdichte in der Etablierungszone eines Trends liegen sollte und nicht dann, wenn die Welt den direktionalen Lauf des Silbers (= etablierte bzw. fortgeschrittene Aufwärtswelle) erkennt.