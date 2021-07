Werden "Infrastrukturausgaben" den USD zusammenbrechen lassen?

Die jüngsten Einstürze von Brücken und eines Wohngebäudes in Florida zeigen, was schiefgehen kann, wenn grundlegende strukturelle und fundamentale Elemente vernachlässigt werden und sich verschlechtern dürfen. Wenn sich Korrosion und Risse ausbreiten, werden sie vielleicht zunächst kaum bemerkt und Reparaturen und Aufrüstungen aufgeschoben. In der Zwischenzeit steigt das Risiko, dass ein einzelner Fehler zu katastrophalen Folgen führt.Amerikas marode Infrastruktur muss dringend repariert werden. In dieser Frage gibt es eine breite parteiübergreifende Einigkeit. Am Montag warb Präsident Joe Biden für ein Infrastrukturabkommen im Wert von einer Billion Dollar, das im Kongress mit Unterstützung einiger wichtiger Republikaner und Demokraten vorankommt. Es ist ein seltener Schimmer von Überparteilichkeit in einem stark gespaltenen Washington.Aber ein Zweiparteiensystem bedeutet nicht gleich fiskalpolitische Verantwortung. Wann immer sich Republikaner und Demokraten zusammensetzen und sich auf etwas einigen, können Sie darauf wetten, dass es zu mehr Ausgaben führt - und damit zu mehr Schulden.Unabhängig von den Vorzügen der Infrastrukturausgaben (und viele Politiker haben eine expansive Auffassung davon, was "Infrastruktur" ist), werden diese nicht durch Kürzungen bei weniger wichtigen Staatsausgaben ausgeglichen. Stattdessen schlagen die Gesetzgeber Steuererhöhungen und aggressivere Maßnahmen der Steuerbehörde vor, um mehr Einnahmen zu erzielen.Letztlich wird jedoch der Großteil der neuen Infrastrukturausgaben wahrscheinlich durch Kreditaufnahme bezahlt werden. Neue Währungseinheiten werden herbeigezaubert und in Dinge wie Beton und Stahl gepumpt. Da die Kosten für Baumaterialien und Bauarbeiten in diesem Jahr bereits in die Höhe geschnellt sind, wird das Anheizen der zusätzlichen Nachfrage durch die Regierung das Problem nur noch verschlimmern.Es braut sich ein größeres Inflationsproblem zusammen. Es geht nicht um Versorgungsengpässe oder eine steigende Nachfrage in bestimmten Bereichen, obwohl diese Phänomene typischerweise im Mittelpunkt der "Inflationsgeschichten" in den Mainstream-Medien stehen. Was all den jüngsten (und wahrscheinlich zukünftigen) Preisspitzen zugrunde liegt, ist eine Währungsabwertung, die von der Federal Reserve systematisch und zum Besten des Kongresses durchgeführt wird.Die Fed strebt eine Inflationsrate an, die im Durchschnitt bei 2% liegt. Nach der Logik der Zentralbanker ist es nun gerechtfertigt, die Inflation absichtlich über 2% zu treiben, weil sie in der Vergangenheit zu niedrig war. Die Inflation läuft heißer als von der Fed erwartet. Kein Grund zur Sorge, denn das ist "vorübergehend," wie Fed-Vorsitzender Jerome Powell betont. Aber was ist, wenn das Vertrauen in den US-Dollar dauerhaft gebrochen ist? Könnten Risse im Fundament der Weltreservewährung zu einem plötzlichen und jähen Wertverfall führen?Das Szenario eines Dollarkollapses ist sicherlich möglich. Aber es könnte sich über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinziehen und nicht auf einen Schlag. Das Ergebnis wäre immer noch katastrophal für Inhaber von USD und US-Anleihen. Statt eines dramatischen Zahlungsausfalls oder einer Abwertungsankündigung würden sich die Kaufkraftverluste stetig und unerbittlich anhäufen - und sich schließlich vielleicht zu einem Crescendo der Hyperinflation beschleunigen.So sind viele Regierungen im Laufe der Geschichte mit nicht tragfähigen Schulden umgegangen. "Ich denke, unhaltbar bedeutet einfach, dass die Schulden schneller wachsen als die Wirtschaft. Das ist schon seit langem der Fall", sagte Powell in seiner Aussage vor dem Kongress letzte Woche. "Ich habe keine Zweifel, dass die US-Regierung in der Lage sein wird, ihre Rechnungen in absehbarer Zeit zu bezahlen", fügte er hinzu. "Es ist aber auch wahr, dass wir uns auf einem nicht-nachhaltigen Weg befinden."Wenn die Finanzen des Staats nicht tragfähig sind, wie kann Powell dann so zuversichtlich sein, dass die Regierung kein Problem haben wird, ihre Rechnungen zu begleichen? Eine Person oder ein Unternehmen, das sich auf einem nicht nachhaltigen Weg befindet, würde schließlich von den Gläubigern abgeschnitten werden und pleitegehen.Uncle Sam genießt das Privileg einer unbegrenzten Kreditlinie bei der Federal Reserve. Da er dieses Privileg weiterhin missbraucht, werden Währungen mit eng begrenzten Vorräten und ohne Gegenparteirisiko - Gold und Silber - im Vergleich zum Überfluss an Fiat-Noten der Federal Reserve an Wert gewinnen. Edelmetalle sind eine Infrastruktur - eine monetäre Infrastruktur, die Vertrauen erweckt und die Zeiten überdauert.© Stefan GleasonMoney Metals ExchangeDer Artikel wurde am 29. Juni 2021 auf www.moneymetals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.