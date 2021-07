Gold in Q2: Preiserholungen, während Katalysatoren zunehmen

Die CPI steigt, Lockdowns lassen nach und eingesperrte Bürger sind bereit zum Feiern. Das ist der Kontext zum Beginn der zweiten Jahreshälfte. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie sich Gold und Silber im zweiten Quartal und bisherigen Gesamtjahr entwickelt haben, ebenso wie Faktoren, die sich in einer aufregenden zweiten Jahreshälfte auf sie auswirken könnten.Steigende Renditen im ersten Quartal behinderten Gold und Silber, aber die steigende Inflation im zweiten Quartal ließ sie wieder steigen. Hier sehen Sie, wie sie im zweiten Quartal im Vergleich zu anderen wichtigen Anlageklassen abgeschnitten haben.Trotz eines Rückgangs von 7% im Juni - der schlimmste monatliche Rückgang seit November 2016 - beendete Gold das Quartal mit einem Plus von 4,3%. Silber schnitt mit einem Plus von 7,4% besser ab als Gold. Öl stahl das Rampenlicht, zusammen mit den Rohstoff- und Immobilienpreisen. Und in einem Tempo, das nie zu enden scheint, schloss der S&P 500 das Quartal mit einem weiteren Rekordhoch. Bitcoin (nicht abgebildet) fiel im 2. Quartal um über 40% und unterstrich damit einmal mehr seine extreme Volatilität.Trotz eines Anstiegs von 13% zur Quartalsmitte beendeten Gold und Silber die erste Jahreshälfte im Minus.Gold kämpfte letzten Monat, als die Fed andeutete, dass sie die Zinsen im Jahr 2023 anheben "könnte." Während die erste Reaktion darauf sein mag, Gold zu verkaufen, wenn die Nominalzinsen steigen, weiß unsere Leserschaft, dass der Realzins den größten Einfluss auf den Preis hat. Und negative Realzinsen werden wohl noch eine ganze Weile bestehen bleiben, selbst wenn die Fed den Nominalzins anhebt.