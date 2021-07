Zijin Mining steuert Unterstützung an

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. konsolidiert noch immer die äußerst ansehnliche Performance der Bewegung aus 2020. Ob es hierbei nochmals zu einem Test der Unterstützung von 1,05 EUR-Marke kommt, bleibt abzuwarten. Jedoch genau dieses Level äußerst interessant im Sinne von erhöhter Nachfrage ins Auge sticht – so geschehen bspw. erst im vorangegangenen Monat.Oberhalb der runden 1,00 EUR-Marke bleibt die Lage überdies unverändert bullisch ausgerichtet, sodass temporäre Rücksetzer durchaus als Chance verstanden werden können. Mittelfristig sind daher unverändert Niveaus von 1,60 EUR zu erwarten, bevor im weiteren Verlauf durchaus die Marke von 2,00 EUR anvisiert werden dürfte.Einer Neubewertung bedarf es demgegenüber bei einem Rückgang unter die "magische" 1,00 EUR-Marke. In diesem Fall wäre recht deutliches Rückschlagspotenzial in Richtung von 0,70 EUR zu erwarten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.