Silber unter 25 USD! Droht jetzt der Ausverkauf?

An den Börsen herrscht die obligatorische und jährliche sowie sommerliche Flautephase. Dax und Dow Jones kommen seit Wochen schon unterm Strich kaum voran. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Edelmetallen. Während Gold hier seit Ende Juni eine steigende Tendenz vorweisen kann, sieht Silber mit dem jüngsten Rutsch unter die Marke von 25 USD charrtechnisch eher bescheiden aus …Nach der letzten Analyse "Silber - Wird das in diesem Jahr noch etwas?" vom 8. Juli schien ein Anstieg auf knapp 28 USD und darüber hinaus auf über 30 USD noch denkbar und realistisch. Die letzten Handelstage haben jedoch die (unverbesserlichen) Optimisten eines Besseren belehrt.Am 19. Juli wurde die angesprochene grüne Unterstützungslinie unterschritten. Einen Handelstag später gab es den angesprochenen Tagesschlusskurs unterhalb der 25 USD Marke. Zitat vom 8. Juli: "Diese Linie sollte ab jetzt nach Möglichkeit nicht dynamisch verletzt (Tagesschlusskurse unterhalb von ca. 25 USD!) werden. Ansonsten kann die skizzierte Rallybewegung für dieses Jahr wohl ad acta gelegt werden."Mit der gestrigen Abwärtswelle von deutlich über 2 Prozent wurde nun das unbeliebte bärische Szenario aktiviert. Kurse von etwa 22 USD sind jetzt weitaus wahrscheinlicher als ein Test der 30 USD Marke. Zudem wurde am 23. Juli die besagte Unterstützungslinie "von unten" angetestet. Es kam an dieser Stelle zu einem Pullback, der die Abwärtsbewegung beschleunigt hat und weiter dynamisieren wird.Ja gewiss, das sind keine schönen Neuigkeiten für alle Silber-Liebhaber. Viele würden gerne etwas von Kurszielen weit über 30 USD lesen. Doch es gilt auch hier bei den alle den schönen optimistischen Szenarien und Zahlenspielereien realistisch zu bleiben und sich nicht auf Teufel komm raus auf ein Setup zu versteifen. Die Charttechnik gibt aktuell keine großartigen Kurssteigerungen her!Immerhin kann sich das Blatt (doch) noch wenden, sobald Silber im Rahmen eines beherzten Sprungs die ehemalige grüne Unterstützungslinie zurückerobert und mindestens einen Tagesschlusskurs von 25,60 USD zeigt!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.