Saville Resources Inc. schließt 1. Bohrungen auf Miranna ab

29. Juli 2021 - Saville Resources Inc. (TSXv: SRE, FWB: S0J) (das Unternehmen oder Saville) gibt bekannt, dass es im Rahmen seines Kernbohrprogramms 2021 auf der Liegenschaft Niobium Claim Group (die Liegenschaft") im Norden von Quebec vier Bohrungen im Prospektionsgebiet Miranna niedergebracht hat. Das Programm wird von Dahrouge Geological Consulting Ltd. aus Edmonton, AB, geleitet, während die Bohrarbeiten von Logan Drilling Ltd. aus Stewiacke, NS, durchgeführt werden.Das Unternehmen zog für seine ersten Testbohrungen ins Prospektionsgebiet Miranna um, nachdem es drei Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 681 m in dem etwa 1 km südöstlich gelegenen Prospektionsgebiet Mallard niedergebracht hatte (siehe Pressemitteilung vom 22. Juli 2021). In Miranna wurden jetzt vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 668 m bis in Tiefen von 140 m bis 236 m niedergebracht. Die ersten beiden Bohrungen überprüften den östlichen Rand des magnetischen Hochs, das das Ziel definiert, während die nächsten beiden Bohrungen den mittleren bzw. nördlichen Rand des Ziels anvisierten. Das Unternehmen freut sich, mitzuteilen, dass in jeder der Bohrungen in Miranna eine grobkörnige (bis zu 0,5 cm) Pyrochlor-Vererzung beobachtet wurde, die hauptsächlich in einer Magnetit-Kalzit-Karbonatit-Gesteinseinheit beherbergt ist. Diese Gesteinseinheit korreliert mit einem von mehreren deutlich vererzten Findlingszügen, die bis zur magnetischen Anomalie zurückverfolgt wurden, die jetzt mittels Bohrungen überprüft wird.Mike Hodge, President und CEO des Unternehmens, kommentierte: Es ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, seine ersten Bohrungen in Miranna angesetzt zu haben. Unser technisches Team hat dieses Ziel über mehrere Feldsaisonen hinweg erschlossen und ist sehr begeistert, dass diese Scoping-Reihe von Bohrungen ausgeführt werden konnte. Die gesammelten Informationen werden es uns ermöglichen, eine aggressive Folgephase der Bohrungen über die anvisierte magnetische Anomalie zu verfeinern und zu fokussieren.Miranna zeichnet sich durch einen stark mineralisierten (Niob-Tantal-Phosphat), durch Gletscherbewegung verstreuten Findlingszug mit einem Scheitelpunkt aus, der mit einer ausgeprägten Anomalie mit hoher Magnetfeldstärke übereinstimmt. Es wird angenommen, dass sie die Quelle ist. Die Analyseergebnisse von Proben der mineralisierten Findlinge beinhalten 5,93 % Nb2O5, 310 ppm Ta2O5 und 11,5 % P2O5 sowie 4,30 % Nb2O5, 240 ppm Ta2O5 und 13,4 % P2O5 und mehrere weitere Proben mit Werten von mehr als 1 % Nb2O5. Die Bohrlöcher bei Miranna zielen auf die interpretierte Grundgesteinsquelle des mineralisierten Geschiebes ab.Bis heute wurden im Rahmen des Programms sieben Bohrungen niedergebracht. Aus diesen Bohrungen wurden Bohrkerne (NQ-Kerndurchmesser) mit einer Gesamtlänge von ca. 1.348 m gewonnen. Das Bohrgerät wird jetzt zur nahe gelegenen Lagerstätte Ashram mobilisiert, um dort im Rahmen des Feldprogramms der Commerce Resources Corp. zu bohren. Das Unternehmen konnte seine für das Programm angestrebten Bohrmeter (1.000 m) aufgrund hervorragender Kernausbringungsraten und Programmmanagement übertreffen. Die Bohrkerne werden derzeit vor der Probenahme und dem Versand an das Labor zur Analyse detailliert protokolliert, wobei die Ergebnisse nach Erhalt veröffentlicht werden.Das Unternehmen weist darauf hin, dass es bei der Durchführung seiner Feldprogramme alle geltenden Bundes-, Provinz- und regionalen Einschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie einhalten wird. Das Unternehmen hat das Verfahren für den Zugang zur Region Nunavik erfolgreich absolviert und die Autorisierung zur Durchführung der geplanten Feldaktivitäten erhalten. Die Mineralexploration gilt in Kanada bzw. in der Provinz Quebec als essentielle Dienstleistung.Darren L. Smith, M.Sc., P.Geol., Mitarbeiter von Dahrouge Geological Consulting Ltd., Inhaber einer Genehmigung durch den Ordre des Géologues du Québec und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die Erstellung der Fachinformationen in dieser Pressemitteilung beaufsichtigt.Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Niobium Claim Group, das sich im zentralen Labrador Trough, Quebec, befindet und derzeit Gegenstand einer Earn-In-Vereinbarung mit Commerce Resources Corp. für eine Beteiligung von bis zu 75 % ist. Das Konzessionsgebiet besteht aus 26 aneinandergrenzenden Mineralschürfrechten (Claims), die zusammen eine Fläche von rund 1.223 Hektar abdecken, und weist Potenzial für das Auffinden einer Niob- und Tantalmineralisierung auf. Das Konzessionsgebiet umfasst das Zielgebiet Miranna, wo bei früheren Probenahmen in diesem Gebiet Gesteinsbrocken mit 5,9 % Nb2O5 und 1.220 ppm Ta2O5 entdeckt wurden, sowie das Prospektionsgebiet Mallard, wo im Rahmen früherer Bohrungen mächtige Mineralisierungsabschnitte durchteuft wurden, einschließlich 1,36 % Nb2O5 auf 4,5 m innerhalb eines größeren Intervalls von 0,80 % Nb2O5 auf 31,5 m (EC19-174A).Für das Board of Directors Saville Resources Inc. Mike HodgeMike Hodge, PresidentTel: 604.681.1568Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass ein breiter und ausgedehnter Flussspatmineralisierungstrend so interpretiert wird, dass er sich an der Oberfläche fortsetzt; dass das Unternehmen den Datensatz verwenden wird, um ein 3D-Modell des Trends zu erstellen und Ziele zu priorisieren, bei denen sich hochgradiger flussspathaltiger Karbonatit mit hochgradigem niobhaltigem Karbonatit überschneiden könnte; und dass es Potenzial für hochgradige und breitere Mächtigkeiten gibt, wenn die Bedingungen günstig sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder verhindern könnten, gehören veränderte Kosten für den Abbau und die Verarbeitung; erhöhte Kapitalkosten; die potenzielle Unfähigkeit des Unternehmens, seine Pläne zu finanzieren; die zeitliche Planung und der Inhalt von bevorstehenden Arbeitsprogrammen; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern können; potenzielle Prozessmethoden und Mineralgewinnungsannahmen auf der Grundlage begrenzter Testarbeiten und durch Vergleich mit als analogen angesehenen Lagerstätten, die mit weiteren Testarbeiten möglicherweise nicht vergleichbar sind; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, Ausrüstung und Märkten für die produzierten Produkte; und trotz der derzeit erwarteten Rentabilität des Projekts ändern sich die Bedingungen derart, dass die Mineralien auf unserem Konzessionsgebiet nicht wirtschaftlich abgebaut werden können oder dass die erforderlichen Genehmigungen zum Bau und Betrieb der geplanten Mine nicht erteilt werden können. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gegeben, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, diese Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!