Griffin Mining: Ungeprüfte Zwischenergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021

6 Monate 6 Monat Jahr

e bis

zum bis

30.6.202 30.6.20 31.12.2

1 20 0

20

ungeprüf ungeprü geprüft

t ft



$000 $000 $000



Umsatzerlöse 54,072 21,321 75,403



Umsatzkosten (28,401) (17,153 (42,737

) )







Bruttogewinn 25,671 4,168 32,666



Nettobetriebsausgaben (10,209) (7,204) (17,518

)







Gewinn/(Verlust) der 15,462 (3,036) 15,148

betrieblichen

Tätigkeit





Verluste aus der Veräußerung von (26) (614) (1,129)

Gerätschaften



Wertminderung immaterieller Anlag(2) (1) (10)

evermögen



Fremdwährungsgewinne / (-verluste(7) (147) 22

)





Finanzerträge 68 45 108

Finanzierungskosten (152) (149) (359)

Sonstige Erträge 63 76 735





Gewinn/(Verlust) vor Steuern 15,406 (3,826) 14,515



Ertragsteueraufwand (5,148) - (5,605)





Gewinn/(Verlust) nach Steuern 10,258 (3,826) 8,910





Unverwässertes Ergebnis je Aktie 5.88 (2.22) 5.16

(Cents)





Verwässertes Ergebnis je Aktie 5.43 (2.22) 4.88

(Cents)



Griffin Mining Ltd.

Verkürzte konsolidierte Konzern-Gesamtergebnisrechnung

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)



6 Monate 6 Monat Jahr

e bis

zum bis

30.6.202 30.6.20

1 20 31.12.2

020

ungeprüf ungeprü

t ft geprüft



$000 $000 $000



Gewinn/(Verlust) für den 10,258 (3,826) 8,910

Finanzzeitraum





Sonstiges Gesamtergebnis



Differenzen bei 2,514 (1,891) 9,662

Währungsumrechnung



ausländischer Geschäftsbetriebe





Sonstiges Gesamtergebnis für den 2,514 (1,891) 9,662

Zeitraum, nach

Steuern





12,772 (5,717)

Gesamtergebnis/(Verlust) für den 18,572

Zeitraum

Griffin Mining Ltd.

Verkürzte konsolidierte Konzern-Bilanz

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)





6 Monate 6 Monat Jahr

e bis

zum bis

30.6.202 30.6.20

1 20 31.12.2

020

ungeprüf ungeprü

t ft geprüft



$000 $000 $000



AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte

Sachanlagevermögen 268,930 225,898 266,709

Immaterielle Vermögenswerte - Expl349 325 325

oration

beteiligungen

269,279 226,223 267,034

Umlaufvermögen

Lagerbestände 6,257 3,896 5,333

Forderungen und sonstige 4,175 2,275 6,675

kurzfristige

Vermögenswerte



Zahlungsmittel und Zahlungsmittelä25,143 10,351 16,435

quivalente



35,575 16,522 28,443



Gesamtvermögen 304,854 242,745 295,477



EIGENKAPITAL UND SCHULDEN

Auf die Anteilseigner des

Mutterunternehmens entfallendes

Eigenkapital



Grundkapital 1,749 1,728 1,728

Kapitalrücklage 69,334 68,455 68,470

Beitrag zum Überschuss 3,690 3,690 3,690

Aktienbasierte Vergütungen 2,072 2,072 2,072

Eigene Aktien im Bestand (1,589) (917) (917)

Chinesische gesetzliche Re-Investi2,858 2,463 2,830

tionsrücklage



Sonstige Rücklage aus dem Erwerb (29,346) (29,346 (29,346

von ) )



Minderheitsbeteiligungen

Devisenreserve 13,851 (151) 11,365

Gewinn- und Verlustrücklage 184,072 161,233 173,814

Summe des den Anteilseignern des 246,691 209,227 233,706

Mutterunternehmens zurechenbaren

Eigenkapitals





Langfristige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten 13,622 - 13,487

Langfristige Rückstellungen 2,264 3,802 2,200

Latente Steuern 3,392 2,691 3,359

Finanzierungsleasing - - -

19,278 6,493 19.046

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen 38,842 25,311 42,342

und Leistungen und sonstige

Verbindlichkeiten



Finanzierungsleasing 43 1,714 383

Kurzfristige Verbindlichkeiten, ge38,885 27,025 42,725

samt





Summe Aktien und Verbindlichkeiten304,854 242,745 295,477



Anzahl der ausgegebenen Aktien 174,892, 172,786 172,826

894 ,228 ,228





Zurechenbarer Nettoinventarwert/Ge$1.41 $1.21 $1.35

samtkapital je

Aktie





Griffin Mining Ltd.

verkürzte konsolidierte Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)



AktienAktienprBeitraAktienbAktienChinesiscWeitere DevisenGewinn-Den

kapitaemium genderasierte in he Reserve reserve und Anteilseig

l Re-Inves bei nern des

ÜberscZahlungEigenbtitionsre Akquisit Verlust Mutterunte

huss en estandserve ion von reservernehmens

Minderhe zuzurechne

itsanteil nder

Gesamtbetr

ag





$000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000 $000

Zum 31. 1,728 68,455 3,690 2,072 (917) 2,500 (29,346) 1,703 165,059214,944

Dezember

2019





Zurückbehal- - - - - - - - (3,826)(3,826)

tener

(Verlust)

für die 6

Monate



Sonstiges E

rgebnis

:

Differenzen- - - - - (37) - (1,854)- (1,891)

bei )

Währungsum

rechnung

ausländisc

her

Geschäftsb

etriebe



Gesamtergeb- - - - - (37) - (1,854)(3,826)(5,717)

nis

für den Ze

itraum





Zum 30. Jun1,728 68,455 3,690 2,072 (917) 2,463 (29,346) (151) 161,233209,227

i

2020 (unge

prüft

)



- - - - - 155 - - (155) -

Regulatoris

cher

Transfer

für

zukünftige

Investitio

nen



Ausgabe - 15 - - - - - - - 15

von

Aktien

bei

Optionsaus

übung



Transaktion- 15 - - - 155 - (155) 15



mit Eigentü

mern





Zurückbehal- - - - - - - - 12,736 12,736

tener

Gewinn

für die 6

Monate



Sonstiges E

rgebnis

:

Differenzen- - - - 212 - 11,516 - 11,728

bei -

Währungsum

rechnun

g

ausländisc

her

Geschäftsb

etriebe



Gesamtergeb- - - - - 212 - 11,516 12,736 24,464

nis

für den Ze

itraum





Zum 31. 1,728 68,470 3,690 2,072 (917) 2,830 (29,346) 11,365 173,814233,706

Dezember

2020









Erwerb von - - - - (672) (672)

Aktien

für

Eigenbesta

nd



Ausgabe 21 864 - - - - - - - 885

von

Aktien

bei

Optionsaus

übung



Transaktion21 864 - - (672) - - - - 213



mit Eigentü

mern





Zurückbehal- - - - - - - - 10,258 10,258

tener

Gewinn

für die 6

Monate



Sonstiges E

rgebnis

:

Differenzen- - - - - 28 - 2,486 - 2,514

bei

Währungsum

rechnung

ausländisc

her

Geschäftsb

etriebe



Gesamtergeb- - - - - 28 - 2,486 10,258 12,772

nis

für den Ze

itraum





Zum 30. 1,749 69,334 3,690 2,072 (1,5892,858 (29,346) 13,851 184,072246,691

Juni )



2021 (ungep

rüft

)





Griffin Mining Ltd.

Verkürzte konsolidierte Konzern-Kapitalflussrechnung

(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)



6 Monat 6 Monat Jahr

e e bis

zum bis

30.6.20 30.6.20

21 20 31.12.2

020

ungeprü ungeprü

ft ft geprüft



$000 $000 $000

Netto-Cashflow aus betrieblicher

Tätigkeit



Gewinn/(Verlust) vor Steuern 15,406 (3,826) 14,515

Fremdwährungsverluste / -(gewinne) 7 147 (22)

Finanzerträge (68) (45) (108)

Finanzierungskosten 152 149 359

Abschreibungen und Wertminderungen 7,964 5,518 12,801

Wertminderung immaterieller Vermöge2 1 10

nswerte



Verluste aus Veräußerung von 26 614 1,129

Gerätschaften



Abnahme /(Zunahme) der Lagerbestän(924) (57) (1,494)

de



(Zunahme) / Abnahme der 2,936 (414) (4,814)

Forderungen und sonstiger

Umlaufvermögen



Zunahme / (Abnahme) der (1,395) (2,762) 5,666

Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen und sonstigen

Verbindlichkeiten



Gezahlte Steuern (7,288) (3,584) (3,644)

Netto-Barmittelzufluss (Abfluss) au16,818 (4,259) 24,398

s

laufender

Geschäftstätigkeit



Cashflow aus Investitionstätigkeit

Erhaltene Zinszahlungen 68 45 108

Erlöse/(Ausgaben) aus Veräußerung - (34) (44)

von

Gerätschaften



Zahlungen für den Erwerb von - (7,471) (3,379) (18,691

Mineral-Beteiligungen )



Zahlungen für den Erwerb von - (1,215) (984) (5,684)

Anlagen und

Gerätschaften



Zahlungen für den Erwerb von - (4) (5)

Büroausstattung



Zahlungen für den Erwerb von (26) (3) (11)

immateriellen Vermögenswerten -

Explorationsbeteiligungen



Netto-Barmittelabfluss (Zufluss) (8,644) (4,359) (24,327

aus )

Investitionstätigkeit





Cashflow aus der Finanzierungstätig

keit



Ausgabe von Stammaktien bei 885 - 15

Optionsausübung



Erwerb von Aktien für Eigenbestand (672) - -

Gezahlte Zinsen (101) - (112)

Tilgung von Finanzierungsleasingver(357) (929) (2,469)

trägen



Netto-Barmittel(abfluss) aus (245) (929) (2,566)

Finanzierungstätigkeit





Zunahme / (Abnahme) der 7,929 (9,547) (2,495)

Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente





Zahlungsmittel und 16,435 19,885 19,885

Zahlungsmitteläquivalente zu

Beginn des



Zeitraums

Auswirkungen der Wechselkurse 779 13 (955)

Zahlungsmittel und 25,143 10,351 16,435

Zahlungsmitteläquivalente am Ende

des

Zeitraums





Die Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente

umfassen

Bankenlagen.



Bankeinlagen 25,143 10,351 16,435

9. AUGUST 2021 - Griffin Mining Ltd. (Griffin oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/griffin-mining-ltd/) hat heute ihre ungeprüften Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 veröffentlicht.Die wichtigsten Punkte:- Umsatz von 54,1 Mio. Dollar (30. Juni 2020: 21,3 Mio. Dollar), ein Plus von 154 %.- Bruttogewinn von 25,7 Mio. Dollar (30. Juni 2020: 4,2 Mio. Dollar), ein Anstieg von 512 %.- Gewinn vor Steuern von 15,5 Mio. Dollar (30. Juni 2020: Verlust von 3,0 Mio. Dollar).- Gewinn nach Steuern von 10,3 Mio. Dollar (30. Juni 2020: Verlust von 3,8 Mio. Dollar).- Unverwässerter Gewinn je Aktie von 5,88 Cent (30. Juni 2020: unverwässerter Verlust je Aktie 2,22 Cent).Die Ergebnisse für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 spiegeln eine Produktionssteigerung nach der endgültigen PFA-Genehmigung für frühere Erschließungsarbeiten in Zone III der Mine Caijiaying Ende 2020 wider, die höhere Abbauraten ermöglicht. Die Abbau- und Aufbereitungsraten haben jetzt das Äquivalent von über einer Million Tonnen Erz pro Jahr erreicht, ohne dass Erz aus dem Gebiet der Zone II in Caijiaying für 2022 erwartet wird.Wie in den Vorjahren wurden die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2021 durch die chinesischen Neujahrsfeiertage im Februar im Vergleich zu den Ergebnissen des ersten Halbjahres 2020 beeinflusst, die auch durch die von den chinesischen Behörden verhängte Betriebsunterbrechung in Caijiaying zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie beeinträchtigt wurden.Die im ersten Halbjahr 2021 geförderte Erztonnage war um 47 % höher als im ersten Halbjahr 2020 und die im ersten Halbjahr 2021 aufbereitete Tonnage war um 47,1 % höher als im ersten Halbjahr 2020. Der Zinkmetallanteil im produzierten Konzentrat war um 47,8 % höher als im ersten Halbjahr 2020. Der Goldanteil im produzierten Konzentrat stieg um 213,6 % gegenüber der Produktion im ersten Halbjahr 2020 und der Silberanteil im produzierten Konzentrat lag um 30,6 % über der Produktion im ersten Halbjahr 2020.Bei 475.785 Tonnen (30. Juni 2020: 323.536 Tonnen) aufbereitetem Erz betrug die Metallkonzentratproduktion im ersten Halbjahr 2021:- 19.876 Tonnen Zink (30. Juni 2020: 13.448 Tonnen);- 561 Tonnen Blei (30. Juni 2020: 631 Tonnen);- 144.705 Unzen Silber (30. Juni 2020: 110.832 Unzen); und- 7.584 Unzen Gold (30. Juni 2020: 2.418 Unzen).Die Ergebnisse profitierten von einer deutlichen Verbesserung des Marktpreises für Zink und niedrigeren Verhüttungsgebühren gegenüber dem ersten Halbjahr 2020, wobei der durchschnittliche Preis für Zinkmetall in Konzentrat um 69,4 % von 1.304 Dollar pro Tonne in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 auf 2.209 Dollar pro Tonne im ersten Halbjahr 2021 stieg. Die Einnahmen aus dem Zinkverkauf vor Lizenzgebühren und Ressourcensteuern in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 betrugen 42.102.000 Dollar (30. Juni 2020: 17.008.000 Dollar) aus dem Verkauf von 19.062 Tonnen Zinkmetall in Konzentrat (30. Juni 2020: 13.046 Tonnen). Die Einnahmen aus dem Verkauf von Edelmetallen und Blei beliefen sich auf 15.136.000 Dollar (30. Juni 2020: 5.279.000 Dollar).In den sechs Monaten bis 30. Juni 2021:- Abbau von 462.632 Tonnen Erz (30. Juni 2020: 314.690 Tonnen);- Beförderung von 471.423 Tonnen Erz (30. Juni 2020: 321.514 Tonnen); und- Aufbereitung von 475.785 Tonnen Erz (30. Juni 2020: 323.536 Tonnen).Die Verkaufskosten (Bergbau, Transport und Aufbereitung) von 28.401.000 Dollar stiegen um 65,6 % gegenüber den 17.153.000 Dollar in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020, was eine Zunahme der abgebauten, transportierten und aufbereiteten Erztonnage widerspiegelt, ungeachtet der höheren Stückkosten, da der Abbau in die tieferen Niveaus der Mine vordringt.Die Nettobetriebsaufwendungen (Verwaltungskosten, einschließlich der Kosten des Standorts Caijiaying und des Gewinnanteils der chinesischen Joint-Venture-Partner) stiegen um 41,7 % von 7.204.000 Dollar in den ersten sechs Monaten 2020 auf 10.209.000 Dollar in den ersten sechs Monaten 2021. Dies spiegelt die Wiederaufnahme der Aktivitäten nach den im Jahr 2020 aufgrund von Covid-19 eingeführten Einschränkungen und eine Wertsteigerung des Renminbi um 7,6 % wider.Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 5,88 Cent (30. Juni 2020: Verlust von 2,22 Cent je Aktie). Zum 30. Juni 2021 betrug das zurechenbare Nettovermögen je Aktie 141 Cent (30. Juni 2020: 121 Cent).Der Cashflow aus den Betrieben in Höhe von 16.818.000 Dollar (zum 30. Juni 2020 wurden für den Betrieb 4.259.000 Dollar aufgewendet) wurde in die weitere Entwicklung der Mine Caijiaying geleitet. 359.799 Aktien des Unternehmens wurden in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 (30. Juni 2020: Null) zu einem Preis von 672.000 Dollar in den eigenen Besitz übergeführt. Die Unternehmensgruppe Griffin Mining bleibt frei von Bankkrediten.Chairman Mladen Ninkov kommentierte: Dies ist ein außergewöhnliches Halbjahresergebnis 2021, das bereits die Finanzergebnisse des Gesamtjahres 2020 übertrifft. Es ist ein Verdienst der anhaltenden Teamleistung der Leute am Minenstandort, im Büro und im Board of Directors. Wenn alles gleich bleibt und die Zink- und Goldpreise stabil bleiben oder weiter steigen, sollte 2021 ein herausragendes Jahr für das Unternehmen werden. Ich möchte jedoch davor warnen, dass sich die Ereignisse im aktuellen Umfeld schnell ändern können, da das aktuelle Covid-19-Coronavirus erneut in mehreren chinesischen Provinzen ausgebrochen ist, keine Ankündigung der Regierung zu den Olympischen Winterspielen vorliegt und wie sich dies auf die Provinzgrenzen sowie den Transport von Arbeitern, Sprengstoffen, Reagenzien und anderen kritischen Gütern auswirken wird und die anhaltenden diplomatischen Spannungen zwischen China, den USA, Großbritannien, Kanada und Australien.Telefonkonferenz zu den Zwischenergebnissen von Griffin Mining Ltd. bis zum 30. Juni 2021 am Montag, den 9. August 2021:Zeit: 16.00 Uhr Britische SommerzeitEinwahlnummern: Australien gebührenfrei: 1 800 681584Kanada gebührenfrei: 1 866 378 3566Berlin : +49 (0) 30 3001 90612Deutschland gebührenfrei: 0800 6737932Hongkong gebührenfrei: 800 900 476Gesamtes UK: +44 (0) 33 0551 0200Zürich: +41 (0) 43 456 9986Schweiz gebührenfrei: 0800 800 038UK gebührenfrei: 0808 109 0700New York New York: +1 212 999 6659USA gebührenfrei: 1 866 966 5335Passwort: Sagen Sie, Griffin Interim Results,wennvom Veranstalter aufgefordert.Weitere InformationenMladen Ninkov - Chairman---Telefon: +44(0)20 7629 7772Roger Goodwin - Finance DirectorPanmure Gordon (UK) Limited---Telefon: +44 (0)20 7886 2500John PriorAlisa MacMasterBerenberg ------Telefon: +44(0)20 3207 7800-Matthew ArmittJennifer WyllieDeltir EleziBlytheweigh-Tim Blythe----- Telefon: +44(0)20 7138 3205-Megan RaySwiss Resource Capital AGJochen Staiger- Telefon: +41(0)71- 354- 8501Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne von Artikel 7 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014Die Aktien der Griffin Mining Ltd. sind am Alternative Investment Market (AIM) der London Stock Exchange notiert (Symbol GFM).Die Pressemitteilungen des Unternehmens sind auf der Website des Unternehmens verfügbar: www.griffinmining.comVerkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung(ausgedrückt in Tausend US-Dollar)ANMERKUNGEN ZUM ZWISCHENABSCHLUSS1. Dieser ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss wurde in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsmethoden erstellt, die im letzten Jahresabschluss für das Jahr zum 31. Dezember 2020 angewendet wurden.2. Dieser Zwischenbericht wird auf der Website des Unternehmens www.griffinmining.com verfügbar sein. Gedruckte Exemplare sind im Londoner Büro des Unternehmens, 8th Floor, Royal Trust House, 54 Jermyn Street, London erhältlich. SW1Y 6LX.3. Die oben aufgeführten zusammenfassenden Abschlüsse stellen keine gesetzlichen Abschlüsse im Sinne von Section 84 des Bermuda Companies Act 1981 oder Section 434 des UK Companies Act 2006 dar. Die konsolidierte Bilanz zum 31. Dezember 2020 und die konsolidierte Gewinn-und-Verlust-Rechnung, die konsolidierte Gesamtergebnisrechnung, die konsolidierte Eigenkapitalveränderungsrechnung und die konsolidierte Kapitalflussrechnung für das zu diesem Zeitpunkt abgeschlossene Jahr wurden dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss 2020 des Konzerns entnommen, zu denen das Prüfungsurteil der Abschlussprüfer uneingeschränkt ist, sollten in Verbindung mit den darin enthaltenen Begleitnotizen gelesen werden.4. Der zusammenfassende Abschluss wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt. Unter Berücksichtigung der jüngsten Ereignisse, einschließlich der Auswirkungen von Covid-19, der Barmittel des Konzerns, der Bankfazilitäten und der regelmäßig aktualisierten Prognosen, sind die Direktoren der Ansicht, dass der Konzern in der Lage sein wird, seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu erfüllen.5. Die Berechnung des unverwässerten Ergebnisses je Aktie basiert auf dem auf die Stammaktionäre entfallenden Ergebnis dividiert durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl der während des Zeitraums im Umlauf befindlichen Aktien. Die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie basiert auf dem unverwässerten Ergebnis je Aktie bei der angenommenen Wandlung aller verwässernden Optionen und anderen verwässernden potenziellen Stammaktien. In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2020 ergab sich kein verwässernder Effekt auf die Verluste je Aktie. Die Abstimmung des Gewinns und der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der Aktien, die in die Berechnungen einfließen, ist nachfolgend dargestellt:6 Monate zum 6 Monate zum Jahr zum30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020ungeprüfte ungeprüfte geprüfteGewingewichBetra gewichBetrGewingewichBetragn tete g tete ag n tete jeje AGewi je$000 Durch-ktie nn Akti$000 Aktieschnit Durch-e Durch-(Centstszahl(Cent$000schnit schnit)der s) tszahl(Cen tszahlAktie der ts) dern Aktie Aktien nUnverwässert (Verlust) /Gewinn je Aktie(Verlust) G10,25174,415.88 3,82172,72(2.28,910172,785.16ewinn 8 0,343 6 8,728 2) 8,420denStammaktionärenzurechenbaVerwässernde Wirkungder WertpapiereOptionen 14,374(0.45 9,861,(0.28),897 ) 227Verwässerte 188,785.43 8,910182,644.88r 10,255,241 9,647Gewinn je 8Aktie6. Zum 30. Juni 2021 gab es keine berichtigenden Ereignisse nach dem Bilanzstichtag. Seit dem 30. Juni kaufte das Unternehmen 40.000 Aktien für den Eigenbestand zu einem Preis von 54.000 Dollar.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!