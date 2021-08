Caledonia Mining Corp. veranstaltet Aktionärs-Online-Seminar im Anschluss an die Ergebnispräsentation

11. August 2021 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL - Caledonia" oder das Unternehmen") gibt bekannt, dass es im Anschluss an die Veröffentlichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2021 am Donnerstag, dem 12. August, ein Konferenz-Online-Seminar veranstalten wird, um die Ergebnisse und die Aussichten des Unternehmens zu erörtern.- Datum: Donnerstag,12. August- Uhrzeit: 16.30 GMTBitte klicken Sie auf den unten stehenden Link, um an dem Webinar teilzunehmen: https://caledoniamining.zoom.us/j/92437639930?pwd=QnhuRE5FTDZYUWl0a05nSmFRREt0dz09Passcode: 717117Oder via Telefon:Wählen (für eine bessere Qualität wählen Sie eine Nummer, die auf Ihrem aktuellen Standort basiert):US: +1 312 626 6799 oder +1 346 248 7799 oder +1 646 558 8656 oder +1 669 900 9128 oder +1 253 215 8782 oder +1 301 715 8592- Webinar-ID: 924 3763 9930- Passcode: 717117Internationale Nummern verfügbar: https://caledoniamining.zoom.us/u/adZFCW31rdEs wird auch ein Video der Ergebnispräsentation mit dem Management geben, das auf der Caledonia-Website unter https://www.caledoniamining.com/media/#corpvideos verfügbar sein wird.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793WH IrlandAdrian Hadden/JamesSinclair-FordTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chHauptsitz und eingetragener Sitz:Caledonia Mining Corporation plcUnit B006, Millais House, Castle Quay,St Helier, Jersey, Kanalinseln, JE2 3EFinfo@caledoniamining.comwww.caledoniamining.com