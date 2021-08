Silber ist echte Kaufkraft

S&P 500 in US-Dollar, Wochenchart, vom 28. August 2021

Gold/Silber-Verhältnis, Monatschart vom 28. August 2021

Als Anleger wird man laufend mit Finanzbegriffen und wirtschaftlichen sowie historischen Theorien bombardiert, die es noch schwieriger machen, die Geheimnisse des Marktes zu entschlüsseln. In Wirklichkeit ist die Funktionsweise des Marktes gar nicht so schwer zu verstehen. Sie sind psychologischer Natur und regulieren sich, wenn man sie in Ruhe lässt, recht effizient selbst.Wir wollen damit sagen, dass der Markt ohne Einmischung von außen wie ein Atemzug ist, und die Preise steigen, seitwärts laufen, dann fallen, erneut seitwärts laufen und schließlich wieder steigen. Es ist ein Pendel, das vom Durchschnitt zu den Extremen schwingt und wieder zum Mittelwert zurückkehrt. Sobald man sich einmischt, geraten die Dinge aus dem Ruder. Ein solcher Eingriff war die Abschaffung des Goldstandards. Er diente als Begrenzung für die diskretionäre also willkürliche Geldpolitik. Er verhinderte Extreme und verhinderte ebenso, dass der Wirtschaft die Luft ausging. Nun ist Silber echte Kaufkraft.Was meinen wir damit? Wenn die Fiat-Währung eine regulierende Hand bekommt, nicht durch einen freien Markt, sondern durch die Einmischung der Politik, die versucht, einen Markt vor allem durch Erzählungen und Manipulation der Psyche der Marktteilnehmer zu steuern, sind die Beschränkungen außer Kraft gesetzt. Die menschliche Gier nimmt überhand, und schlimmer noch, das Ego, das uns suggeriert, wir könnten ein Gebilde wie den Markt mit einem so hohen Grad an Variablen kontrollieren, dass jegliches Eingreifen bestenfalls Spekulation ist. Solche fehlgeschlagenen Bemühungen lassen die Märkte in der Regel "sauer" werden.Das bedeutet für Sie, dass unnatürliche Extreme am Werk sind, die sich unverhältnismäßig auf Ihr Portfolio auswirken.Es wird leicht die Illusion erzeugt, dass die eigenen Geldgewinne auf dem Markt reichlich sind. Die Realität sieht jedoch so aus, dass Sie ein böses Erwachen erleben werden, wenn Sie Ihre prozentualen Gewinne mit der tatsächlichen Kaufkraft dessen vergleichen, was Sie mit diesem Geld kaufen können.Wenn man sich die monatlichen Ausgaben für Grundbedürfnisse wie Lebenshaltungskosten und Lebensmittel ansieht, ist es erstaunlich, dass dieses Thema noch nicht nachhaltiger in den Nachrichten aufgetaucht ist.Real ist, was Edelmetalle wie Gold und Silber Ihnen jetzt und in Zukunft bringen. Es ist ein Umdenken erforderlich, um in realer Kaufkraft zu denken und nicht in prozentualen Zuwächsen bei der Entwicklung von beliebig vermehrbaren Fiat-Währungen.Der obige Wochenchart des S&P 500 zeigt, wie unnatürlich das Wachstum des Aktienmarktes ist. In einem sich selbst regulierenden Markt gibt es in der Regel keine derartig sauberen Aufwärtsdrift. Warum sollten sich all diese Unternehmen in einer Zeit der Wirtschaftskrise im Wert verdoppelt haben? Gedrucktes Geld, das direkt in den Markt fließt, hat den Indexwert in weniger als 18 Monaten mehr als verdoppelt. Wir würden dies eher als einen Marktcrash nach oben bezeichnen, bei dem Ihre Kaufkraft an Wert verliert.Wir beobachten die untere grüne Linie des linearen Regressionskanals auf eine Preisverletzung. Dies wäre eine Bestätigung dafür, dass der Überschwang ein Ende gefunden hat, und ein frühes Anzeichen dafür, dass wir nach einem kurzen steilen Rückgang Silber-Einstiege in größeren Zeitrahmen beobachten sollten.