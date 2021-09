Wenn Silber sprechen könnte: Was es mir erzählte, als ich ihm schrieb

Ich habe kein Gegenpartei- oder Ausfallrisiko. Wenn Sie mich in realer Form besitzen, brauchen Sie keinen Papiervertrag, der Sie entschädigt, oder einen Mittelsmann, der die Schulden eines anderen begleicht. Ich bin ein finanzieller Vermögenswert, der nicht gleichzeitig die Verbindlichkeit eines anderen Unternehmens ist. Ich brauche keinen Rückhalt von einer Bank oder einer Regierung. Im Großen und Ganzen verschafft Ihnen das einen enormen Vorteil.



Ich bin eine greifbare Absicherung gegen alle Formen von Hacking und Cyberkriminalität. Einen Silver Eagle kann man nicht löschen oder hacken.



Ich kann nicht wie Papiergeld aus dem Nichts geschaffen (und damit entwertet) werden.



Ich bin privat und diskret. Natürlich müssen Sie auf jeden Gewinn Steuern zahlen, aber wenn Sie etwas Privatsphäre oder Vertraulichkeit wünschen, kann ich Ihnen das bieten.

Ich bin für Investitionszwecke erschwinglicher.



Für mich gibt es viel mehr Kaufoptionen - es mag 50 Möglichkeiten geben, seinen Liebhaber zu verlassen, aber es gibt auch 50 Möglichkeiten, mich zu kaufen.



Es ist praktischer, mich zu verkaufen. Wenn Sie einen kleinen finanziellen Bedarf haben, verkaufen Sie einfach ein paar Unzen von mir anstelle von Gold, denn ich bin in kleineren Stückelungen erhältlich.



Meine Aufpreise mögen zwar höher sein als die von Gold, aber das birgt für Sie ein verstecktes Gewinnpotenzial.



Ich mache auch Geschenke erschwinglicher.

Ich wurde in der Münzprägung häufiger verwendet als Gold.



Die historische Verbindung zwischen "Silber" und "Geld" findet sich noch heute in einigen Sprachen. Das französische Wort für Silber ist "argent", das gleiche Wort wird für Geld verwendet. Die Römer benutzten das Wort "argentarius" für Bankier oder Silberhändler.



Ich komme in der Bibel 331 Mal vor. Der Bibelwissenschaftler Iustin Rosioara weist darauf hin, dass "Silber" und "Geld" in den beiden biblischen Originalsprachen (Hebräisch im Alten Testament und Griechisch im Neuen Testament) oft das gleiche Wort sind.



Alle reden von einem Goldstandard, aber in den Vereinigten Staaten war der ursprüngliche Standard ein bimetallischer Standard, der mich einschloss.

Ich habe letzte Woche an Silber geschrieben - ja, an das physische Metall selbst, dem wir vertrauen und in das wir unsere Papierdollar umtauschen. Und wie es der Zufall so will, hat es mir zurückgeschrieben! Ich möchte unsere Korrespondenz gerne mit Ihnen teilen...Liebes Silber,ich bin ein großer Fan. Deine industriellen Verwendungsmöglichkeiten in unserer modernen Gesellschaft explodieren förmlich, und du bist schon so lange Geld, wie es Aufzeichnungen gibt. Es ist schwer vorstellbar, dass dein Geldwert an Bedeutung verliert, vor allem, wenn ich mir die erbärmliche Zerstörung unserer Währung durch Zentralbanker und Politiker heute ansehe.Deshalb ist es für mich erstaunlich, dass du in der Gegenwart so wenig geschätzt wirst.Ich freue mich unglaublich, dass ich die Möglichkeit habe, dich zur Hälfte des Preises zu erwerben, den du vor 10 Jahren in der Nähe deines Rekordhochs hattest, vor allem, weil alle Gründe, aus denen ich dich gekauft habe, heute noch wichtiger sind. Ich bin mir des explosiven Potenzials, das in dir steckt, durchaus bewusst, aber ich muss zugeben, dass die Wartezeit für mich und meine Freunde manchmal frustrierend sein kann.Ist deine Preisschwäche fast vorbei, oder ist sie von Dauer?Jeff Clark, begeisterter SilberinvestorSehr geehrter Herr Clark,ich verstehe Ihre Frustration. Die letzten 10 Jahre waren kein Vergnügen. Aber ich habe gute Nachrichten für Sie und Ihre Mitinvestoren. Die Dinge werden sich bald ändern - und wenn es soweit ist, kann ich Ihnen versichern, dass Sie sehr zufrieden mit mir sein werden. Hier sind fünf Dinge, die ich Ihnen und Ihren Freunden mitteilen möchte...Ich weiß, dass viele Ihrer Freunde sich dessen bewusst sind, aber physische Formen von mir bieten euch Vorteile, die kaum ein anderes Asset bieten kann. Das ist besonders wichtig, wenn ich mir die Finanzen eurer heutigen Welt ansehe.Ich bin auch praktischer als Gold.Und vergessen wir nicht, dass die Geldgeschichte mich mit Geld gleichsetzt.Mit mir erhalten Sie automatisch all diese Vorteile, von denen viele in der nächsten Krise entscheidend sein könnten. Und wie Sie schon sagten, bekommen Sie diese derzeit um die Hälfte billiger als noch vor einem Jahrzehnt.Ich bin das unterbewertetste Asset, das Sie heute kaufen können. Hier ist der Beweis. Erstens: Im Verhältnis zum Aktienmarkt bin ich heute im Vergleich zum S&P 500 sogar günstiger zu haben als in der Zeit der großen Rezession.Um einfach nur meinen Preis im Verhältnis zum Aktienmarkt im Jahr 2011 zu erreichen, müsste das Verhältnis fast achtmal höher gehandelt werden als heute. Es müsste sogar um das 89-fache steigen, um den Höchststand von 1980 zu erreichen. Ich bin auch der einzige Vermögenswert, der nie wieder seinen Höchststand von 1980 erreicht hat. Damit bin ich vielleicht das unterbewertetste Asset, das man heute kaufen kann.