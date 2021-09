Zijin Mining zeigt sich "noch" relativ stabil

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. setzte, während der vergangenen Wochen, ebenfalls und wenig überraschend zurück. Allerdings hält sich die Aktie sehr stabil oberhalb der Unterstützung von 1,05 EUR, sodass man erwarten darf, dass eine baldige Nachfrage den Kurs wieder nach oben anziehen könnte. Somit bleibt die Lage unverändert, was konkret bedeutet, dass oberhalb der runden 1,00 EUR-Marke die Bullen durchaus ihre Chance wittern dürften. Mittelfristig bleibt dabei das Kursniveau von 1,60 EUR denkbar, bevor im weiteren Verlauf die Marke von 2,00 EUR anvisiert werden kann.Sollten die Notierungen jedoch unter die runde Marke von 1,00 EUR kippen, dürften sich einige Stopp-Marken auflösen, welche zu einer schnellen Abwärtsbewegung in Richtung des Levels von 0,70 USD führen dürften.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.