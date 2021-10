Manganese X Energy verbessert weiterhin die Aufbereitung im Projekt Battery Hill

Montréal, 12. Oktober 2021 - Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC2) (OTC: MNXXF) (Manganese X", MN" oder das Unternehmen") stellt ein Update und die Ergebnisse seiner Aufbereitungsarbeiten und metallurgischen Arbeiten der Phase 3 zur Unterstützung der derzeit laufenden vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA") bereit. Die metallurgischen Arbeiten der Phase 3 führen weiterhin zu Verbesserungen des Arbeitsablaufdiagramms, das eine beträchtliche Kostenreduzierung bei der Produktion hochgradigen Batteriematerials für die Verwendung in Elektrofahrzeugen und als Energiespeichermaterialien. Diese Arbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil für die Durchführung unserer bevorstehenden PEA, da die metallurgische Aufbereitung eine wichtige wirtschaftliche Komponente des Projekts darstellt. Die PEA wird die wirtschaftliche und kommerzielle Rentabilität der Produktion von hochreinen Manganprodukten in Batteriequalität aus dem Projekt Battery Hill in der Nähe von Woodstock, New Brunswick, Kanada, charakterisieren und bewerten.Martin Kepman, CEO, kommentiert: Wir verbessern weiterhin die Wirtschaftlichkeit unseres Arbeitsablaufdiagramms. Mangan wird in Zukunft ein sehr gefragter Rohstoff für die Batteriechemie sein, da immer mehr Hersteller von Kobalt abrücken. Der Schlüssel wird darin liegen, eine kosteneffektive Produktion zu gewährleisten, die eine Skalierbarkeit ermöglicht. Aufgrund unseres strategischen Standorts in New Brunswick nahe der US-Grenze sind wir für die Belieferung der nordamerikanischen Lieferkette gut positioniert."Manganese X, zusammen mit Kemetco Research Inc. (Kemetco"), erwartet, dass die Arbeiten der Phase 3 in der Woche des 25. Oktober 2021 oder später abgeschlossen werden. Zu den Ergebnissen wird auch die Herstellung von Proben hochreinen Mangansulfat-Monohydrat (High Purity Manganese Sulphate Monohydrate - HPMSM) mit EV-konformen Verunreinigungsniveaus gehören, einem Produkt, das als Vorläufermaterial für die Kathodenherstellung gefragt ist.- Kemetco hat mit der Lieferung eines vollständigen Arbeitsablaufdiagramms und der Einleitung von Tests in einem geschlossenen Kreislauf (Locked-Cycle Tests) zur Bestätigung der hohen prognostizierten Gewinnungsrate von ausgelaugtem Mangan in ein hochreines Mangansulfat-Monohydrat-Produkt (HPMSM) einen wichtigen Meilenstein in den laufenden Verfahrensentwicklungstests der Phase 3 erreicht.- Das aktuelle metallurgische Programm wird zur Unterstützung der PEA durchgeführt, die derzeit im Gange ist. Die Arbeiten zur Optimierung der Auslaugung haben bestätigt, dass die Auslaugung unter Verwendung von Mischmaterial aus der Hauptzone Moody Hill Central mehr als 80 % beträgt.- Während der Tests konnten sowohl der Säureverbrauch als auch die Verunreinigungen minimiert werden. Die anschließenden Tests konzentrierten sich auf ein innovatives Reinigungsverfahren zur Maximierung der Gewinnung des extrahierten Mangans für das hochreine Mangansulfat-Monohydrat-Produkt (HPMSM), um die Kosten zu senken und die Umweltbilanz zu verbessern.- Die prognostizierte Verfahrensbilanz wurde Manganese X und seinem Ingenieurteam vorgelegt, und diese Ergebnisse werden mittels der laufenden Tests in einem geschlossenen Kreislauf, die das kontinuierliche Verfahren simulieren, bestätigt und weiter optimiert.Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen. Das Unternehmen hegt die Absicht, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen. Darüber hinaus strebt das Unternehmen nach neuen umweltfreundlichen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen. Das Unternehmen ist das einzige börsennotierte Manganunternehmen in Nordamerika, das die schnelle Kommerzialisierung seiner Manganlagerstätte anstrebt.Das Tochterunternehmen Disruptive Battery Corp. hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein HLK-(Heizung, Lüftung, Kühlung)-Luftreinigungssystem für sauberere und gesündere Luft zu entwickeln, mit dem Ziel, COVID-19 und andere Schadstoffe auf Oberflächen und in der Luft zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com. 