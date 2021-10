Int. Tower erreicht wichtige Unterstützung

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von International Tower Hill Mines Ltd. konnte sich rückblickend zur vergangenen Analyse vom 16. Juni nicht wie geplant im Bereich der "Nachfragezone" um 1,00 USD halten. Die mögliche Performance blieb dementsprechend aus und so fiel die Aktien mit dem Rückgang unter 0,95 USD weiter zurück. Das damals dabei angedachte Korrekturziel bei 0,70 USD wurde prompt erreicht und nun entscheidet sich der weitere Verlauf. Ein nochmaliger/weiterer Rückgang unter die Unterstützung bei 0,70 USD dürfte hierbei zusätzliche Verluste bis 0,50 USD generieren. Dort besteht dann eine erneute Stabilisierungschance.Sollte die Aktie allerdings die Marke von 0,70 USD erfolgreich verteidigen, könnte sich mit der Rückkehr über die Marke von 1,00 USD, weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Widerstand bei 1,30 USD eröffnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.