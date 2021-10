Gold in Q3: Steigende Renditen belasten das Metall, doch Katalysatoren entstehen

Das wichtigste Ereignis im dritten Quartal war die drastische Trendwende bei den Anleiherenditen und der Anstieg des US-Dollar, die beide den Goldpreis unter Druck setzten. Dieser Quartalsbericht gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung von Gold und anderen wichtigen Anlageklassen im dritten Quartal und im bisherigen Jahresverlauf sowie einen Überblick über die Bedingungen, die Gold und Silber im letzten Quartal des Jahres beeinflussen könnten.Nachdem er sich im zweiten Quartal erholt hatte, geriet der Goldpreis im dritten Quartal unter den Druck stark steigender Staatsanleiherenditen, als die US-Notenbank begann, über eine Drosselung der Ankäufe zu sprechen.Rohstoffe, Öl und der US-Dollar führten das Feld an. Die breiten Aktienmärkte waren schwach. Silber stürzte regelrecht ab. Das umgekehrte Verhältnis von Gold zum Dollar und zu den Renditen hat sich im letzten Quartal bestätigt.Bis zum 3. Quartal war der Goldpreis im Jahresverlauf unverändert.Öl, Rohstoffe und Immobilien sind die klaren Spitzenreiter im Jahresverlauf. Die breiten Aktienmärkte sind im Jahresvergleich gestiegen, und der USD und die Inflation bleiben hoch. Bitcoin (nicht abgebildet) verlor im 2. Quartal 40% und gewann im 3. Quartal wieder an Wert, so dass er im Jahresverlauf um 51% gestiegen ist.Gold und Silber liegen derzeit im Jahresvergleich im Minus. Für diejenigen, die sich über Palladium und Platin wundern: Sie verzeichneten den fünften monatlichen Rückgang in Folge, was auf den Halbleitermangel zurückzuführen ist, der die Autoproduktion einschränkt. Vor allem Palladium hat gelitten und verzeichnete im September den größten monatlichen Rückgang seit 13 Jahren.Das vierte Quartal verspricht spannend zu werden: Die Ungewissheit über die Inflation, das Tapering der Zentralbanken und die fehlenden politischen Fortschritte in Bezug auf die Schuldenobergrenze und das Infrastrukturgesetz in den USA bleiben bestehen.Wir befinden uns weiterhin auf unbekanntem Terrain. Die Welt versucht immer noch, eine globale Pandemie in den Griff zu bekommen, während die hohe Inflation und die politische Uneinigkeit anhalten. Dies und mehr sind einige der Faktoren, die sich im letzten Quartal 2021 auf die Volkswirtschaften und Märkte auswirken könnten. Im Folgenden finden Sie die Faktoren, die sich auf die Gold- und Silbermärkte auswirken könnten und von denen jeder einzelne als Auslöser dienen könnte.Die Kerninflation stieg im August (jüngste verfügbare Daten) um 3,6% gegenüber dem Vorjahr, was den größten Anstieg seit Mai 1991 und damit seit mehr als 30 Jahren darstellt. Das Handelsministerium machte Unterbrechungen der Lieferkette und eine ungewöhnlich hohe Nachfrage für den anhaltenden Preisdruck verantwortlich. Auch der Anstieg der Energiepreise um 24,9% trug nicht dazu bei.