Kiplin Metals Inc. schließt Arbeitsprogramm auf Goldprojekt Exxeter ab

Vancouver, 18. Oktober 2021 - Kiplin Metals Inc. (das Unternehmen) (TSXV:KIP, Frankfurt: 17G1) freut sich, den Abschluss der Phase-I-Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Exxeter in Val DOr, Quebec, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, bekannt zu geben. Insgesamt wurden am C-Horizon 249 Bodenproben mit Shaw-Bohrern entnommen. Die Proben wurden in der südöstlichen Erweiterung der Konzessionen, der Zielzone T1, gewonnen, wo frühere Bodenproben ermutigende Goldwerte ergaben und mehrere IP-Anomalien identifiziert wurden. Das Ziel T1 ist mit der ost-westlich verlaufenden Verwerfung Cadillac verbunden, die die primäre Kontrollstruktur der Goldmineralisierung im Bergbaucamp Val DOr darstellt. Darüber hinaus wurde in der Zielzone T1 ein neuer Gesteinsausbiss entdeckt, der als in Verbindung mit früher identifizierten IP-Anomalien entlang des Streichens, aber außerhalb des historischen IP-Untersuchungsgebiets identifiziert wurde. Das Gestein im Ausbiss weist in geringfügigem Maße Erzgänge auf, ist jedoch stark silifiziert mit Spuren von Pyrit und scheint in einer Kontaktzone zwischen Metasedimenten und Metavulkangestein mit hoher Spannung zu liegen. Zehn Gesteinsproben wurden an dem Ausbiss genommen. Alle Proben wurden an die Einrichtung von ALS Labs in Val-dOr, Quebec, geschickt, und die Ergebnisse werden in naher Zukunft erwartet.Das Unternehmen ist mit dem Ergebnis des Arbeitsprogramms sehr zufrieden. Ergebnisse aus diesem Programm werden in die Projektdatenbank integriert werden, mit dem Ziel, Diamantbohrziele zu bestimmen.Peter Born P.Geo., ist der designierte qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101. Er zeichnet für die technischen Informationen in dieser Pressemeldung verantwortlich und hat diese genehmigt.Kiplin Metals ist ein in der Frühphase befindliches Explorations- und Erschließungsunternehmen. Das Management des Unternehmens ist sich bewusst, dass es durch die Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen die größte Wertschöpfung für die Aktionäre erreichen kann, und richtet sein Hauptaugenmerk daher auf Projekte, die ein solches Potenzial besitzen. Kiplin verfügt über die Rechte an zwei sehr aussichtsreichen Mineralexplorationsprojekten in Kanada, einer Region, die weltweit für ihre Bodenschätze, ihre auf Kooperation ausgerichtete Regulierungsstruktur und ihr stabiles wirtschaftliches und politisches Umfeld bekannt ist.Das Goldprojekt Exxeter erstreckt sich über 715 Hektar Grundfläche in Val dOr (Quebec), einem der weltweit bedeutendsten Goldgebiete, in dem bis Ende 2019 mehr als 113,4 Millionen Unzen Gold gefördert wurden. Das Projekt deckt einen 3,8 Kilometer langen Abschnitt der tektonischen Cadillac-Zone ab, der wichtigsten geologischen Struktur für die Goldmineralisierung in Val dOr.Das Kupferprojekt Lac Rochester befindet sich an der östlichen Grenze des Bergbaugebiets Val dOr, 50 Kilometer der Stadt Val dOr und 14 Kilometer südlich des Vorzeigekonzessionsgebiets des Unternehmens, des Goldprojekts Exxeter. Die frühere Exploration des Kupferprojekts Lac Rochester ergab mehrere hohe Kupfer- und Eisengehalte, die gleichzeitig mit einer großen, nach Nordosten verlaufenden magnetischen Anomalie übereinstimmen.Nähere Informationen erhalten Sie über das Unternehmen unter der Rufnummer 604-622-1199.Für das Board of Directors Kiplin Metals Inc. Peter BornDirector Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, und die Leser sind daher angehalten, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Unsicherheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch die geltenden Gesetze vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov,n www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!