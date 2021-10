Fabled Silver Gold gibt die Ergebnisse der Jahres- und Sonder-Hauptversammlung bekannt und gewährt Anreiz-Aktienoptionen

Vancouver, British Columbia, 29. Oktober 2021 – Fabled Silver Gold Corp. ("Fabled" oder das "Unternehmen") (TSXV: FCO; OTCPK: FBSGF und FSE: 7NQ) gibt bekannt, dass alle vorgeschlagenen Resolutionen auf der Jahres- und Sonder-Hauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens, die am 28. Oktober 2021 stattfand (die "AGSM"), genehmigt wurden.• Die Aktionäre stimmten für alle vom Board of Directors und vom Management des Unternehmens vorgeschlagenen Beschlüsse. Insgesamt stimmten 59.256.648 Stammaktien ab, was 28,51% aller zum Stichtag ausgegebenen und ausstehenden Aktien entspricht.• Die Anzahl der Direktoren des Unternehmens wurde auf vier (4) festgelegt und die Aktionäre stimmten für die Wiederwahl von David W. Smalley, Peter J. Hawley und Luc Pelchat. Darüber hinaus wurde Roger Scammell anstelle von Michael Harrison, der sich nicht zur Wiederwahl stellte, zum Direktor ernannt.• Davidson & Company LLP, Chartered Professional Accountants, wurden als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das folgende Jahr wiederbestellt und die Direktoren wurden ermächtigt, ihre Vergütung festzulegen.• Der neue Aktienoptionsplan des Unternehmens, bei dem es sich um einen "rollierenden" 10%-Plan handelt, wurde genehmigt.• Die Aktionäre verabschiedeten einen Sonderbeschluss zur Genehmigung der zuvor angekündigten Ausgliederungstransaktion des Unternehmens, in deren Rahmen das Unternehmen beabsichtigt, seine Beteiligungen am Muskwa-Kupferprojekt im Norden von British Columbia auszugliedern. Dafür werden die Aktien, die das Unternehmen an seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Fabled Copper Corp. ("Fabled Copper") hält, an die Aktionäre des Unternehmens durch einen gesetzlich vorgeschriebenen Plan of Arrangement auf der Basis von einer Fabled Copper-Aktie für jeweils fünf Fabled-Aktien (das "Arrangement") verteilt, wie im Informations-Rundschreiben des Managements des Unternehmens vom 27. September 2021 (das "Rundschreiben") und in den Pressemitteilungen vom 19. Mai 2021, 16. Juni 2021, 19. August 2021 und 21. September 2021, die jeweils auf dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter http://www.sedar.comverfügbar sind, näher beschrieben wird.• Die Aktionäre genehmigten auch einen Aktienoptionsplan für Fabled Copper.Nach der Zustimmung der Aktionäre des Unternehmens auf der AGSM unterliegt der Abschluss des Arrangements einer Reihe üblicher Bedingungen, darunter die folgenden:a. Die endgültige Genehmigung des Obersten Gerichtshofes von British Columbia, die das Unternehmen voraussichtlich bei einer Anhörung am oder um den 10. November 2021 in Vancouver, British Columbia, einholen wird. Einzelheiten zur endgültigen Anhörung sind im Rundschreiben enthalten, das den Aktionären in Verbindung mit der AGSM zugesandt wurde.b. Die endgültige Genehmigung des Arrangements durch die TSX Venture Exchange ("TSXV");c. Die Genehmigung der Canadian Securities Exchange ("CSE") für die Notierung der Fabled Copper-Aktien nach Abschluss des Arrangements;Das Unternehmen möchte klarstellen, dass es noch keinen Stichtag für den Abschluss des Arrangements oder einen Stichtag für die Aktienverteilung festgelegt hat, um die Aktionäre des Unternehmens zu bestimmen, die berechtigt sind, Fabled Copper-Aktien gemäß dem Arrangement zu erhalten.Das Unternehmen wird das Datum des Inkrafttretens und den Stichtag für die Aktienausschüttung bestätigen und zu gegebener Zeit in weiteren Pressemitteilungen allgemeine Informationen über das Arrangement bekanntgeben.Das Unternehmen möchte Herrn Roger Scammell, der dem Board of Directors des Unternehmens beigetreten ist, herzlich willkommen heißen.Herr Scammell ist ein nicht praktizierender PGO (Ontario) und besitzt einen BSc (Geologie). Er verfügt über 50 Jahre Erfahrung in der Bergbau- und Explorationsbranche in Nordamerika, Mexiko und Guatemala, vor allem mit epithermalen Gold-/Silber-, polymetallischen Basismetall-, Nickel- und Kohlelagerstätten.Von 1992 bis 2002 war er Country Manager (Mexiko) der Teck Corporation und ihrer mexikanischen Tochtergesellschaft, Minera Teck S.A. de C.V. Unter seiner Leitung entdeckte Minera Teck die 72 Millionen Tonnen große vulkanische Massivsulfid-Lagerstätte San Nicolas in Zacatecas, Mexiko, und den El Limon Goldskarn in Guerrero, Mexiko.Von 2004 bis Dezember 2010 war er zunächst Vizepräsident für Exploration und später Präsident der Scorpio Mining Corporation und ihrer mexikanischen Tochtergesellschaft Minera Cosalá, die vom Präsidenten und CEO von Fabled, Peter J. Hawley, gegründet wurden. Während dieser Zeit war er an der Verwaltung und Durchführung der Exploration, Erschließung und ersten Produktion der polymetallischen Silbermine Nuestra Señora in Sinaloa, Mexiko, sowie am Bau der Flotationsmühle mit einer Kapazität von 1.400 Tonnen pro Tag beteiligt.Im Jahr 2011 kam er als Vizepräsident für Exploration zu Tamaka Gold Corporation, wo er in erster Linie die Exploration der Goldlagerstätte Goldland in der Nähe von Sioux Lookout (Ontario) leitete. In den folgenden vier Jahren definierte Tamaka eine Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen, die anschließend 2016 von First Mining Corporation erworben wurde.Derzeit ist er im Ruhestand, bleibt aber Direktor der Southern Silver Exploration Corporation, die an der TSXV notiert ist.Peter Hawley, Präsident und CEO von Fabled, sagte: "Wir freuen uns sehr, Roger im Board willkommen zu heißen und erneut persönlich mit ihm an einem Projekt in Mexiko zu arbeiten. Er bringt dem Unternehmen beträchtliche Erfahrung im Bergbausektor sowohl in Mexiko als auch im Allgemeinen und sein Rat und sein Beitrag werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir vorankommen und unsere Zukunftspläne umsetzen."Herr Hawley fügte hinzu: "Im Namen des Unternehmens und des Board of Directors möchten wir Michael Harrison für seinen Beitrag zum Unternehmen danken und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen."Die Ernennung von Herrn Scammell steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSXV.Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es gemäß dem neuen Aktienoptionsplan bestimmten Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern insgesamt 6.300.000 Anreiz-Aktienoptionen gewährt hat, von denen jede bis zum 28. Oktober 2031 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,10 $ pro Stammaktie berechtigt.400.000 der Anreiz-Aktienoptionen werden am Tag der Zuteilung übertragen, der Rest wird zu 25 % am Tag der Zuteilung und zu 25 % alle 6 Monate übertragen, bis sie vollständig übertragen sind.Fabled konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und den Betrieb von Projekten, die mittelfristig die Metallproduktion ermöglichen. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehrjähriger Erfahrung im Bergbau und der Exploration in Mexiko. Der Auftrag des Unternehmens besteht im Erwerb von Edelmetallprojekten in Mexiko, die hohes Explorationspotential aufweisen.Das Unternehmen hat mit Golden Minerals Company (NYSE American und TSX: AUMN) eine Vereinbarung zum Erwerb des Santa Maria Projekts getroffen, ein hochgradiges Silber-Gold-Projekt, das sich im Zentrum des mexikanischen epithermalen Silber-Gold-Gürtels befindet. Der Gürtel ist als eine bedeutende metallogene Provinz anerkannt, die Berichten zufolge mehr Silber als jedes andere vergleichbare Gebiet der Welt produziert hat. Fabled Copper ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, deren Hauptinteresse in der Exploration des Muskwa Kupferprojekts im Norden British Columbias liegt.Das Unternehmen ist dabei, Fabled Copper auszugliedern, indem es die Aktien, die es an Fabled Copper hält, im Rahmen eines gesetzlich vorgeschriebenen Plans of Arrangement an die Aktionäre des Unternehmens ausgibt. Gleichzeitig beantragt Fabled Copper die Notierung seiner Stammaktien an der CSE nach Abschluss der Ausgliederungstransaktion.Mr. Peter J. Mr. Peter J. Hawley, Präsident und C.E.O.
Telefon: (819) 316-0919
E-Mail: peter@fabledfco.com
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: info@fabledfco.com
Deutsche Anleger:
M & M Consult UG (haftungsbeschränkt)
Telefon.: 03641 / 597471
E-Mail: info@metals-consult.com
Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen wurden genehmigt von Peter J. Hawley, P.Geo., Präsident und C.E.O. von Fabled, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards für die Veröffentlichungen von Mineralprojekten - ist.
Weder die TSX Venture Exchange, noch deren Regulierungs-Service-Dienstleister (wie diese nach den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert sind) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung. 