EcoGraf führt weltweite Programme zur Entwicklung von Nebenprodukten durch

Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M, OTCQX: ECGFF) freut sich, Fortschritte bei seinen Aktivitäten zur Entwicklung von Nebenprodukten zu melden. Diese Aktivitäten dienen der Null-Abfall-Strategie des Unternehmens für seine neue EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterial-Anlage (BAM) Anlage in Westaustralien.- Start der Entwicklungsprogramme in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten für die Produkte GreenRECARB, EcoCEM und hpFINES- Produktentwicklung zur Unterstützung der von den großen Elektroauto-Herstellern geforderten Bewertungsmodelle für den Produktlebenszyklus (Life Cycle Assessment LCA)- Die Entwicklung neuer Produkte bietet die Chance, höherwertige Kundenmärkte zu erschließen und die wirtschaftlichen Nachhaltigkeitsvorteile des einzigartigen EcoGraf(TM)-Reinigungsprozesses zu maximieren.Für die bei der Herstellung von HF-freien und hochdichten EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterialien (hdBAM) und ultrafeinen superBAM-Produkten als Nebenprodukt anfallenden Feinstoffe wird derzeit ein umfangreiches internationales Produktentwicklungsprogramm durchgeführt.Kürzlich durchgeführte unabhängige Tests haben die Effektivität des EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens zur Herstellung von hochreinem Batterieanodenmaterial bestätigt. Es hat internationale Benchmarks übertroffen (siehe Meldung "Erfolgreicher Abschluss des Produktqualifizierungsprogramms" vom 18. Oktober 2021), das Unternehmen ist deshalb der Ansicht, dass es eine beträchtliche Chance gibt, eine Reihe von Mehrwertprodukten unter Verwendung seiner Nebenprodukt-Feinstoffe zu entwickeln.Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der ersten Programme für Aufkohlungsmittel, Leitfähigkeitsverbesserer und gereinigte Feinstoffe.EcoGraf(TM) GreenRECARB ist ein emissionsarmer Aufkohlungszusatz für die stahlerzeugende Industrie. Nach einer ersten erfolgreichen Bewertung läuft derzeit ein umfangreiches Testprogramm zur Entwicklung eines erstklassigen Additivs für die Stahlindustrie im Elektrolichtbogenofen (EAF) und im Induktionsofen. Stahlhersteller sind auf der Suche nach nachhaltiger produzierten Zusatzstoffen, um die Verwendung von energieintensiven, auf fossilen Brennstoffen basierenden kalzinierten Petrolkoksprodukten zu ersetzen.Die EAF-Stahlproduktion macht derzeit etwa 30 % des weltweiten Stahlmarktes aus und erfordert mindestens 3 bis 4 % Aufkohlungshilfsmittel, was eine Marktchance von bis zu 1.000.000 Tonnen Aufkohlungsmittel pro Jahr bietet. Zu den Marktentwicklungsaktivitäten für die GreenRECARB-Produkte gehören bestehende Stahlhersteller sowie die schnell aufstrebende grüne Stahlindustrie.EcoGraf(TM) ecoCEM ist ein leitfähigkeitssteigerndes Material (CEM) zur Verbesserung der Leistung von Kathoden und Alkalibatterien. Ultrafeine Größen dieses Premiumprodukts, das in Batteriebeschichtungen verwendet wird, haben einen Preis von bis zu 30.000 US-Dollar/Tonne. Die Produkte stellen eine ergänzende Erweiterung der Produktionskapazitäten des Unternehmens für Batterieanodenmaterial dar.Der Markt für Alkalibatterien macht 10-15 % des gesamten Graphitmarktes aus und wird voraussichtlich um etwa 5 % pro Jahr wachsen, wobei die wichtigsten Marktteilnehmer Duracell Inc. und Energizer Holdings in den Vereinigten Staaten, Camelion Batterien in Deutschland und Sanyo, Sony und Panasonic in Japan sind.EcoGraf(TM) hpFines ist ein Produktadditiv für spezielle industrielle Anwendungen, die Schmierfähigkeit, thermische Effizienz und feuerfeste Eigenschaften erfordern. Erste Muster dieser Produkte wurden von zwei führenden europäischen Industriekonzernen erfolgreich qualifiziert. Das Unternehmen prüft weitere Marktchancen für gereinigte Feinstoffprodukte.Die erfolgreiche Entwicklung von Nebenprodukten verbessert die Umweltvorteile der neuen westaustralischen EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterial-Anlage, indem sie die Produktionseffizienz maximiert, den Produktionsabfall reduziert und den Kunden qualitativ hochwertige, nachhaltig produzierte Produkte zur Unterstützung ihrer Umweltziele liefert. Die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette durch die Methodik der Lebenszyklusanalyse (LCA) ist weltweit ein wichtiger Schwerpunkt, als Teil der Entwicklungsprogramme arbeitet EcoGraf mit potenziellen Kunden an der Optimierung ihre Produktlebenszyklusmodelle.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.Die neue hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle HF-freie Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen.Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf(TM)-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern.Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht.EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie.Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: https://www.ecograf.com.au/#home-videoFolgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter oder abonnieren Sie den Newsletter des Unternehmens für die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen oder Marktinformationen.INVESTORENAndrew SpinksManaging DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.