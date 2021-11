Condor Gold plc: Ungeprüfte Ergebnisse für die 3 und 9 Monate bis zum 30.9.2021

Neun Neun Drei Drei

Monate Monate Monate Monate

bis bis bis

30.09. 30.09. 30.09. bis

21 20 21 30.09.

20

ungeprü ungeprü ungeprü

ft ft ft ungeprü

ft

£ £ £

£

Einnahmen - - - -



Aktienbasierte (351,55 (193,04 (151,96 (94,514

Vergütungen 4) 8) 3) )



Verwaltungskosten (1,254, (1,018, (439,86 (282,77

133) 448) 4) 2)



Gewinn aus der - 477,616 - -

Veräußerung von

Konzessionen





Betriebsverlust Anme (1,605, (733,88 (591,82 (377,28

rkun 687) 0) 7) 6)

g

3





Finanzielle - 1,175 - -

Einnahmen





Verlust vor (1,605, (732,70 (591,82 (377,28

Ertragssteuern 687) 5) 7) 6)





Ertragsteueraufwand Anme - - - -

rkun

g

4





Verlust für den (1,605, (732,70 (591,82 (377,28

Berichtszeitraum 687) 5) 7) 6)







Sonstiges

Gesamtergebnis/(Ver

lust):



Währungsumrechnungsd (5,025) 49,134 619,603 (1,274,

ifferenzen 140)



Sonstiges Gesamterge (5,025) 49,134 619,603 (1,274,

bnis 140)

der Periode



Gesamtgewinn/(-verlu (1,610, (683,57 27,776 (1,651,

st) für den 712) 1) 426)

Berichtszeitraum







Verlust

zuzuschreiben:



Nicht-beherrschende - - - -

Anteile



Eigentümer der Mutte (1,605, (732,70 (591,82 (377,28

rgesellschaft 687) 5) 7) 6)



(1,605, (732,70 (591,82 (377,28

687) 5) 7) 6)





Gesamtgewinn/(-verlu

st) zurechenbar

an:



Nicht-beherrschende - - - -

Anteile



Eigentümer der Mutte (1,610, (683,57 27,776 (1,651,

rgesellschaft 712) 1) 426)



(1,610, (683,57 27,776 (1,651,

712) 1) 426)









Gewinn/(Verlust) je

Aktie, ausgedrückt

in Pence je

Aktie:



Unverwässert und Anme (1.19) (0.70) (0.44) (0.32)

verwässert (in rkun

Pence) g

7

30.09.2 31.12.2 30.09.2

1 0 0



ungeprü geprüft ungeprü

ft e ft



£ £ £

VERMÖGEN:

LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Sachanlagen und Ausrüstung 7,569,9 3,067,3 2,849,0

49 97 55



Immaterielle Vermögenswerte 26,184, 22,089, 22,739,

917 314 013



33,754, 25,156, 25,588,

866 711 068





KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE

Forderungen aus Lieferungen 588,439 114,409 197,713

und Leistungen und sonstige

Forderungen



Zahlungsmittel und Zahlungsmi554,449 4,159,3 5,530,5

tteläquivalente 91 33



1,142,8 4,273,8 5,728,2

88 00 46





VERMÖGEN INSGESAMT 34,897, 29,430, 31,316,

754 511 314





VERBINDLICHKEITEN:

KURZFRISTIGE

VERBINDLICHKEITEN



Verbindlichkeiten aus 59,473 266,412 219,992

Lieferungen und Leistungen

und sonstige

Verbindlichkeiten







GESAMTVERBINDLICHKEITEN 59,473 266,412 219,992



NETTOUMLAUFVERMÖGEN 1,083,4 4,007,3 5,508,2

15 88 54





34,838, 29,164, 31,096,

NETTOVERMÖGEN 281 099 322







DEN EIGENTÜMERN DES

MUTTERUNTERNEHMENS

ZUZURECHNENDES

EIGENKAPITAL



Eingefordertes Aktienkapital 26,983, 23,732, 23,582,

Anmerkung 286 526 161

8

Kapitalrücklage 40,858, 37,175, 37,105,

206 626 761



Rücklage für Wechselkursdiffe(2,367, (2,362, (697,79

renzen 126) 101) 9)



Einbehaltene Gewinne (30,636 (29,381 (28,893

,085) ,952) ,801)



34,838, 29,164, 31,096,

281 099 322

GrundkKapitalRücklaEinbehaInsgesaNicht Eigenk

apitalrücklagge ltene mt kontrapital

e für Gewinn ollier insge

Wechse ende samt

elkurs Betei

differ ligung

enzen



£ £ £ £ £ £ £

Am 1. 18,93233,953,(746,9(28,35423,785,- 23,785

Januar ,704 693 33) ,144) 320 ,320

2020



Umfassende- - - - - - -

s

Einkommen

:



Verlust fü- - - (732,70(732,70- (732,7

r 5) 5) 05)

den Beric

htszeitrau

m



Sonstiges

Gesamterge

bnis

:

Währungsum- - 49,134- 49,134 - 49,134

rechnungsd

ifferenzen









Gesamterge- - 49,134(732,70(683,57- (683,5

bnis 5) 1) 71)





Neu 4,649,3,152,0- - 7,801,5- 7,801,

ausgegebe457 68 25 525

ne

Aktien



Kosten der- - - - - - -



Ausgabe

Aktienbasi- - - 193,048193,048- 193,04

erte 8

Vergütung



Zum 30. 23,58237,105,(697,7(28,89331,096,- 31,096

September,161 761 99) ,801) 322 ,322

2020





Zum 1. 23,73237,175,(2,362(29,38129,164,- 29,164

Januar ,526 626 ,101) ,952) 099 ,099

2021



Umfassende- - - - - - -

s

Einkommen

:



Verlust fü- - - (1,605,(1,605,- (1,605

r 687) 687) ,687)

den Beric

htszeitrau

m



Sonstiges

Gesamterge

bnis

:

Währungsum- - (5,025- (5,025)- (5,025

rechnungsd ) )

ifferenzen









Gesamterge- - (5,025(1,605,(1,610,- (1,610

bnis ) 687) 712) ,712)





Neu 3,250,3,682,5- - 6,933,3- 6,933,

ausgegebe760 80 40 340

ne

Aktien



Kosten der- - - - - - -



Ausgabe

Aktienbasi- - - 351,554351,554- 351,55

erte 4

Vergütung



Zum 30. 26,98340,858,(2,367(30,63634,838,- 34,838

September,286 206 ,126) ,085) 281 ,281

2021

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

Verlust vor Steuern (1,605,6 (732,705

87) )



Aktienbasierte Vergütung 351,554 193,048

Abschreibungskosten - 16

Finanzielle Einnahmen - (1,175)

(1,254,1 (540,816

33) )







(Zunahme)/Abnahme der (474,030 (54,434)

Forderungen aus )

Lieferungen und Leistungen

und sonstigen

Forderungen



Zunahme/(Abnahme) der (206,939 (537,110

Verbindlichkeiten aus ) )

Lieferungen und Leistungen

und sonstigen

Verbindlichkeiten







Nettomittelabfluss aus der (1,935,1 (1,132,3

laufenden 02) 60)

Geschäftstätigkeit





Cashflow aus

Investitionstätigkeit



Erwerb von immateriellen Anl (4,344,3 (1,712,0

agegütern 06) 55)



Erwerb von Sachanlagen (4,506,9 (2,317,8

64) 48)



Erhaltene Zinsen - 1,175





Nettomittelabfluss aus der (8,851,2 (4,028,7

Investitionstätigkeit 70) 28)





Cashflow aus der

Finanzierungstätigkeit



Nettoerlös aus der Aktienaus 6,933,34 7,801,52

gabe 0 5







Nettomittelzufluss aus der 6,933,34 7,801,52

Finanzierungstätigkeit 0 5









Zunahme / (Abnahme) der (3,853,0 2,640,43

Zahlungsmittel und 32) 7

Zahlungsmitteläquivalente



Zahlungsmittel und 4,159,39 2,903,55

Zahlungsmitteläquivalente 1 6

am Anfang des

Zeitraums



Wechselkursverluste bei 248,090 (13,460)

Bargeld und

Banken





Zahlungsmittel und 554,449 5,530,53

Zahlungsmitteläquivalente 3

am Ende des

Berichtszeitraums