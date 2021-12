Hochschild mit Schlagseite

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. konnte im Kontext der letzten Analyse vom 24. August keine Stabilisierung bzw. die wichtige Etablierung über dem Level von 150,00/160,00 Pence per Monatsschlussstand vollziehen.Zudem im Oktober die Meldung über zwei Minenschließungen den Kurs kräftig durchschüttelten. Somit bleibt die Lage kritisch und weitere Verluste können nicht ausgeschlossen werden. Denn die Unterstützungsmarke von 135,00 Pence wurde gestern per Monatsschluss unterschritten und folglich könnte es ohne weiteres nochmals in Richtung 100,00 Pence abwärts gehen.Ein Lichtblick wäre die Zurückeroberung des Niveaus von 135,00 Pence mit einem nachfolgenden Anstieg über das Widerstandsniveau bei rund 155,00 Pence. Gelingt dies, könnten weitere Zugewinne bis 200,00 bzw. 220,00 Pence möglich werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.