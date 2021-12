Christmas Crash oder Santa Claus Rally an den Aktienmärkten?

Quelle Seasonax - Wenn Sie auf die Grafik klicken, können Sie weitere Analysen durchführen.

Finanzmärkte und Saisonalität gehen Hand in Hand. Aber korrelieren sie auch in der kalten Jahreszeit? Fangen wir von vorne an. Die Jahresendrallye oder die so genannte "Santa-Rallye" reflektiert die Tendenz der US-Aktien, sich um die Weihnachtsfeiertage deutlich zu anzusteigen. Dafür gibt es einige Erklärungen, darunter der allgemeine Optimismus und die gute Laune um diese Jahreszeit. Aber ist dieses Phänomen nur ein Mythos, oder steckt etwas dahinter?Auf der Suche nach Beweisen bin ich weit in die Historie zurückgegangen und habe einen saisonalen Chart des Dow Jones Industrial Average Index analysiert.Wenn Sie auf den Link klicken, können Sie mit Hilfe unserer interaktiven Charts weitere Analysen durchführen. In den letzten 124 Jahren begann die Weihnachtsrallye am 15. Dezember und endete in der Regel am 09. Januar des Folgejahres- in der Grafik dunkelblau hervorgehoben.Noch erstaunlicher ist, dass die Weihnachtsrallye eine annualisierte Rendite von 40,98% in nur 17 Handelstagen erzielte. Zum Vergleich: In der übrigen Zeit lag der annualisierte Gewinn des Dow-Jones-Index bei gerade einmal 3,16 Prozent. Es ist außerdem deutlich erkennbar, dass in nur 28 von 124 Jahren während des hervorgehobenen Zeitraums Verluste aufgetreten sind, was eine hohe Gewinnquote von 77,42% ergibt.Kurz gesagt, die saisonale Rallye um die Weihnachtsfeiertage ist ziemlich außergewöhnlich.Es gibt verschiedene Erklärungen für dieses saisonale Phänomen. Ein häufig genannter Grund für die Aktienmarktrallye zum Jahresende ist das Window-Dressing der Investmentfonds. Mit anderen Worten: Investmentfonds stützen die Kurse zum Jahresende, um ihre Ergebnisse zu verschönern, mit dem (rein zufäl- ligen, aber zweifellos willkommenen) Nebeneffekt, dass die Bonuszahlungen, die oft zum Jahreswechsel berechnet werden, steigen.Die weniger offensichtlichen, oft psychologischen Gründe dürften aber wichtiger sein. Dazu zählt beispielsweise, dass die meisten Menschen zum Jahresende Bilanz ziehen über das vergangene Jahr und sich für das folgende Jahr neu aufstellen. Hinzu kommt der statistisch auch an anderen Feiertagen bewiesene Feiertagseffekt, der tendenziell für höhere Kurse sorgt. Das ist ein Grund, den wir alle nachvollziehen können, denn die Weihnachtseinkäufe und die gute Laune scheinen sich auch auf den Aktienmarkt überzutragen.Eine Aktie, die in den letzten beiden Dezemberwochen eindeutig eine starke saisonale Tendenz aufweist, ist Rio Tinto - eines der drei größten Bergbauunternehmen der Welt. Die Aktie hat einen sehr ausgeprägten Jahresendeffekt, der sogar bis in den Februar des Folgejahres hineinreicht.Ein Blick auf den saisonalen Chart von Rio Tinto zeigt, dass die Aktie in den letzten 10 Jahren vom 14. Dezember bis zum 20. Februar in eine starke saisonale Phase hat. In dieser Zeitspanne von 45 Handelstagen stieg die Aktie im Durchschnitt um 13,05 Prozent. Beachten Sie, dass der saisonale Chart den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre anzeigt. Die horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert der Aktie (indexiert auf 100).Darüber hinaus sind die Erträge des Musters in diesem Zeitraum seit 2011 durchgängig positiv, mit nur einem Ausreißer im Jahr 2019, als die Aktie im Berichtszeitraum einen Verlust von 7,87% verzeichnet hat.Interessant ist auch eine sehr schwache saisonale Phase, die am 21. Februar beginnt und bis Ende März andauert. In diesem Zeitraum hat Rio Tinto in den letzten 10 Jahren erhebliche Verluste gezeichnet.In diesem Jahr kann niemand sagen, ob die starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten, die über den Erwartungen liegenden Gewinne, die niedrigen Kapitalkosten und die massiven Barmittelzuflüsse die aktuelle Pandemie und die Lieferengpässe überwiegen werden. Nutzen Sie aber zumindest die statistischen Wahrscheinlichkeiten, um Ihre Renditechancen zu erhöhen und um saisonale Schwäche- und Stärkephasen bei einzelnen Aktien zu erkennen.© Tea MuratovicCo-Founder und Managing Partner von Seasonax Betreten Sie die Welt der saisonalen Chancen. Um weitere Handelschancen mit überdurchschnittlichem Gewinnpotenzial zu identifizieren, verwenden Sie am besten unseren Saisonalitäts-Screener. Der Screener ist ein integraler Bestandteil Ihres Seasonax-Abonnements und findet für Sie geeignete saisonale Muster für profitable Engagements ab einem bestimmten Datum. Entdecken Sie Aktien mit starken saisonalen Mustern, die fast jedes Kalenderjahr wiederkehren mit der Hilfe von Seasonax - das spart Ihnen Zeit und verschafft Ihnen einen dauerhaften Vorsprung!