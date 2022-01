Clarity Gold Corp.: Aktuelle Unternehmensdaten

Vancouver, 13. Januar 2022 - Clarity Gold Corp. (Clarity oder das Unternehmen) (CSE: CLAR, OTC: CLGCF, FWB: 27G) freut sich, im Rahmen des weiteren Ausbaus seines Projektportfolios über Neuigkeiten aus dem Unternehmen zu berichten.- Das Portfolio umfasst drei Explorationsprojekte in British Columbia, an denen das Unternehmen sämtliche Rechte besitzt.- Das Unternehmen verfügt über einen soliden Kassenbestand von rund 2,7 Millionen Dollar.- Die Ergebnisse aus dem Explorationsprogramm 2021 im Kupfer-Gold-Projekt Empirical werden in Kürze erwartet.- Die Explorationsplanung für die Saison 2022 wird demnächst eingeleitet.Das Unternehmen ist finanziell sehr gut aufgestellt und wartet derzeit auf die Ergebnisse des Explorationsprogramms 2021 im Projekt Empirical, erklärt CEO James Rogers. Unser Team konzentriert sich nach wie vor in erster Linie auf die Steigerung des Unternehmenswertes durch Explorationsarbeiten in den unternehmenseigenen Projekten. Daneben werden aber auch andere Möglichkeiten sondiert, wo unsere Explorationsstrategie noch zum Einsatz kommen könnte.Das Feldprogramm 2021 im Konzessionsgebiet Empirical, das im September durchgeführt wurde, diente der Erkundung einer Reihe von Erzvorkommen, die über den gesamten südöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets verteilt sind.Die anhand von Sprengungen bzw. manuell freigelegten historischen Gräben im Bereich der Zielzone Rickhill - hier lieferten sechs Proben einen durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,95 Prozent auf 12,9 Meter (Skerl, 1959) - wurden umfassend kartiert und es wurden Splitter- und Schlitzproben entnommen. In unmittelbarer Nähe zur Zielzone Rickhill wurde ein Bodenraster mit 131 Beprobungsstellen angelegt; zusätzlich wurden direkt in der Zielzone Grabungen über insgesamt 63 Meter durchgeführt sowie Splitterproben bzw. Schlitzproben (4 Meter) gewonnen.In den angrenzenden Kupferzielen Mud und Cherry wurden 153 Bodenproben entnommen. Zusätzlich wurden aus den historischen Sprenggräben auf 52 Metern Länge Splitterproben gewonnen.Im Südwesten und im Zentrum des Konzessionsgebiets, und zwar in den Regionen Molybdenite Lake Cirque und Tow, wo in der Vergangenheit nur in sehr eingeschränktem Umfang geologische Kartierungen vorgenommen wurden und wo es aussichtsreiche Gold- und Molybdänitvorkommen gibt, wurde ein Programm mit Kartierungen und Probenahmen aus Felsschutt durchgeführt. Im gesamten Konzessionsgebiet wurden rund 98 Schürfproben aus dem Gestein gewonnen. Außerdem wurden in den bereits erwähnten Regionen Molybdenite Lake und Tow des Konzessionsgebiets 63 Proben aus Felsschutt gezogen.Die Analyseergebnisse der im Rahmen des Programms gewonnenen Proben liegen dem Bureau Veritas derzeit noch nicht vor. Sie werden nach Erhalt und Auflistung veröffentlicht.Das unternehmenseigene Porphyrprojekt Empirical mit seinen Gold-, Kupfer- und Molybdänvorkommen auf 10.518 Hektar Grundfläche befindet sich 12 km südlich der Gemeinde Lillooet in der Provinz British Columbia. Das Projekt Empirical hat seinen Standort im Kontinentalbogen der Kordilleren, wo 26 bedeutende Porphyrlagerstätten zu finden sind - darunter auch die historische Mine Huckleberry (Imperial Metal Corporation) und das historische Porphyr-Bergbaucamp Babine (Noranda).Zwischen 1981 und 1986 wurde in sechs von fünfzehn Diamantbohrlöchern eine Goldmineralisierung durchörtert (in Loch DD81-4 wurde ab 36 m Tiefe ein 21 m breiter Abschnitt mit einem Goldgehalt von 3,67 g/t Gold durchteuft). Im Rahmen der früheren Explorationskampagnen konzentrierte man sich auf das Mineral Molybdänit, Ambitionen zur Auffindung eines größeren Porphyrsystems oder Kenntnisse darüber hatte man nicht. Weitere Informationen über das Projekt Empirical finden Sie im Fachbericht zum Projekt Empirical, den das Unternehmen im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und am 24. März 2020 auf SEDAR veröffentlicht hat.Im südöstlichen Teil des Projekts gibt es mehrere Kupfervorkommen, darunter auch die Zielzone Rickhill, wo sechs im Jahr 1959 obertägig gewonnene Gesteinsproben einen durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,95 % auf 12,9 Metern lieferten (Minfile 092INW022). Erhöhte Kupferwerte in Bodenproben deuten darauf hin, dass sich diese mit Kupfer mineralisierte Zone möglicherweise auf bis zu insgesamt 30 m erweitern lässt (Skerl, 1959). Im Jahr 1970 wurden 538 Bodenproben mit Kupferwerten zwischen 6 ppm und 212 ppm gewonnen (Bewertungsbericht 02530).Im Rahmen von früheren Arbeiten im Südwesten wurden zwei Molybdänvorkommen ermittelt, nämlich die Zielzonen Molybdenite Lake und Fyp, wo in historischen Proben aus Quarzgängen bis zu 0,32 % Molybdän und 0,35 g/t Gold enthalten waren (Nelson, J. [1985-10-01]: B.C. Gold Reconnaissance 1985 - Lillooet Project - Final Report; Assessment Report 30875; Minfile 092ISW109, 092ISW110). Die historischen Arbeiten konzentrierten sich eher auf potenzielle Molybdänvorkommen in diesem Gebiet. Es wurde kaum nach Gold gesucht und auch das Kupferpotenzial wurde nur zufällig bewertet.Der qualifizierte Sachverständige (wie nachstehend definiert) hat die Ergebnisse der historischen Explorationen und Probenahmen in den neuen Claims, die dem Konzessionspaket des Projekts Empirical hinzugefügt wurden, nicht verifiziert. Für eine Verifizierung der Daten sind weitere Probenahmen erforderlich.Rory Kutluoglu, P.Geo., ein Mitglied des Advisory Board und ein Berater des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person, die QP) gemäß NI 43-101 für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung und hat die Daten für die Destiny und Empirical Projekte geprüft sowie deren technischen Inhalt genehmigt. Clarity Gold Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Übernahme, Exploration und Erschließung von Goldprojekten in Kanada liegt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Vancouver, British Columbia, und ist an der CSE unter dem Symbol CLAR notiert. 