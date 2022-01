Defense Metals verstärkt Führungsteam nach Erwerb sämtlicher Rechte an Wicheeda

Vancouver, 17. Januar 2022 - Defense Metals Corp. (Defense Metals oder das Unternehmen) (TSX-V: DEFN / OTCQB: DFMTF / FWB: 35D) gibt bekannt, dass das Unternehmen im Anschluss an den Erwerb sämtlicher Rechte (100 %) am Seltenerdmetall-(SEE)-Konzessionsgebiet Wicheeda sein Führungsteam verstärkt.- Dr. Luisa Moreno wird als President von Defense Metals bestätigt.Dr. Moreno wurde erstmals am 25. Oktober 2021 in das Board of Directors berufen und wird nun in weiterer Folge die Funktion als President und Director des Unternehmens übernehmen. Dr. Moreno ist Ingenieurin für angewandte Physik und hat einen Ph.D.-Abschluss in Materialwissenschaften und Mechanik vom Imperial College London (Vereinigtes Königreich). Sie war als Senior Analyst bei Investmentbanken in Toronto und als Investment Research Analyst bei einem internationalen Investment-Research-Unternehmen tätig. Sie genießt einen Ruf als führende Analystin für Seltenerdmetalle und als Expertin für strategische Rohstoffe.Derzeit hat Dr. Moreno den Posten des Chief Executive Officer bei der Firma Graphano Energy Ltd. inne und ist daneben Geschäftsführerin bei der Firma Tahuti Global Inc., die sie selbst gegründet hat. Als strategische Beraterin unterstützt sie sowohl börsennotierte als auch private Unternehmen und auch institutionelle Anleger bei der wirtschaftlichen und fachlichen Bewertung von Rohstoffprojekten und Technologien. Daneben arbeitet sie mit staatlichen Institutionen zusammen, die sich mit der Rohstofferschließung, Wertschöpfung und Entwicklung von Lieferketten befassen. Dr. Moreno ist zudem Mitglied im Board of Directors einer Reihe von Firmen, die sich der Erschließung von strategischen Rohstoffen und der Entwicklung umweltfreundlicher Technologien verschrieben haben.- Dr. William Bird wird in das Board of Directors berufen.Dr. William H. Bird kann mit einer einzigartigen Kombination aus betriebswirtschaftlichen Qualifikationen und Fachkenntnissen in der Rohstoffbranche aufwarten und konnte umfangreiche Erfahrungen als Führungskraft und unabhängiger Direktor in börsennotierten Rohstoffunternehmen sammeln. Unter anderem war er als CEO bei zwei börsennotierten Seltenerdmetallfirmen tätig. Zusätzlich kann er einen soliden Background in Wissenschaft und Forschung vorweisen. Seine Karriere startete er als Mineraloge in der Extractive Metallurgical Research Division der Firma Anaconda, wo er in enger Zusammenarbeit mit den internationalen Explorations-, Bergbau- und Metallurgiespezialisten von Anaconda an der Lösung mineralogischer Problemstellungen beteiligt war. An der University of Colorado unterrichtete Dr. Bird die Fächer Erzmineralogie und Mikroskopie. An der Colorado State University war er Lektor für allgemeine Mineralogie. Im Rahmen seiner Forschungsarbeiten befasste er sich allgemein mit der Mineralogie und den Erzlagerstätten von Edelmetallen, Basismetallen und den sogenannten Minor Metals. Als Berater und Geschäftsführer war er mit der Leitung von Projekten in den Bereichen Industrie-, Eisen-, Edel-, Leicht- und Basismetalle betraut. Zuletzt konzentrierte er sich verstärkt auf den Aufbau von kostengünstigen und langfristig verfügbaren Vorräten im Bereich der Seltenerdmetalle.Zeitgleich mit seiner Bestellung hat das Unternehmen Dr. Bird Incentive-Aktienoptionen gewährt, die ihn innerhalb von drei (3) Jahren zum Kauf von bis zu 300.000 Stammaktien des Unternehmens zum Preis von 0,22 Dollar pro Stammaktie berechtigen. Sämtliche Optionen sind ab dem Zeitpunkt der Gewährung unverfallbar.Mit einer vor kurzem positiv abgeschlossenen soliden wirtschaftlichen Erstbewertung (PEA) und dem Erwerb sämtlicher Rechte am Projekt Wicheeda steht Defense Metals am Beginn einer neuen Entwicklungsphase. Wir freuen uns außerordentlich, auf den großen Erfahrungsschatz von Frau Dr. Moreno als President und Herrn Dr. Bird als Director zurückgreifen zu können. In ihrer Funktion als President wird Dr. Moreno mit ihrer einzigartigen kombinierten Spezialisierung auf Kapitalmärkte und strategische Rohstoffe ein unschätzbarer Gewinn für das Unternehmen sein, denn dem breiteren Marktumfeld ist die Bedeutung des Seltenerdmetallprojekts Wicheeda im Hinblick auf den nordamerikanischen und internationalen Sektor für kritische Rohstoffe sehr wohl bewusst.Das 2.008 Hektar große Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda liegt rund 80 km nordöstlich der Stadt Prince George in British Columbia. Es ist über Allwetterschotterstraßen zugänglich und befindet sich in der Nähe von Infrastruktur, darunter Hochspannungsleitungen, der kanadischen Eisenbahnstrecke und größeren Highways.Geologisch gesehen liegt das Konzessionsgebiet im Foreland Belt und im Rocky Mountain Trench, einer wichtigen kontinentalen geologischen Struktur. Der Foreland Belt beherbergt einen Teil einer umfassenden Alkali-Vulkanprovinz, die sich von den kanadischen Kordilleren bis in den Südwesten der USA erstreckt und mehrere Carbonatit- und Alkali-Intrusivkomplexe enthält, die die Lagerstätten Aley (Niob), Rock Canyon (REE) und Wicheeda (REE) beherbergen.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen, die sich auf das Seltenerdmetall-Projekt Wicheeda beziehen, wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Berater von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (AB), einem Director von Defense Metals und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die veröffentlichten Daten überprüft, wobei auch die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrundeliegenden Analyse- und Testdaten überprüft wurden. Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich auf dem Strommarkt, in der Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von grünen Energietechnologien verwendet werden, wie z.B. Seltene-Erden-Magnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Defense Metals besitzt 100 % des Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Wicheeda in der Nähe von Prince George, British Columbia, Kanada Die unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das Seltenerdelementprojekt Wicheeda, British Columbia, Kanada, vom 6. Januar 2022, mit einem Gültigkeitsdatum vom 7. November 2021, die von SRK Consulting (Canada) Inc. erstellt wurde, ist im Unternehmensprofil von Defense Metals Corp. auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht.. Defense Metals Corp. wird in Kanada unter dem Symbol "DEFN" an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten unter "DFMTF" an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter "35D" gehandelt.Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.Vice President, Investor RelationsTel: (778) 994 8072E-Mail: todd@blueskycorp.caDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die Weiterentwicklung des Konzessionsgebietes Wicheeda, die Pläne des Unternehmens für das Konzessionsgebiet Wicheeda, die erwarteten Ergebnisse und Resultate, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten enthalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen bezüglich gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises für Seltene Erden-Elemente, die voraussichtlichen Kosten und Ausgaben, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen sich nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der innewohnenden Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen, dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben und jenen anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com angegeben sind. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder zu erhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, Risiken in Bezug auf unvorhergesehene betriebliche Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Ausrüstung oder Prozessen, gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen zu arbeiten, Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Materialien und Ausrüstung, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen beim Erhalt behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfragen), Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen und technischen Annahmen, Preisrückgang bei Seltenen Erden, Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, Kostensteigerungen, verzögerte Bohrergebnisse, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis der Gegenparteien, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!