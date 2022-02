Silberpreisperformance - Besser als Sie denken

Vielleicht ist die Preisentwicklung von Silber gar nicht so schlecht. Es spricht einiges dafür, dass Silber seine Erwartungen erfüllt hat, zumindest im Vergleich zu Gold. Diejenigen, die darauf beharren, dass Silber im Vergleich zum Goldpreis enormen Nachholbedarf hat, sollten dies besonders beachten.Wann immer Vergleiche zwischen Gold- und Silberpreis angestellt werden, begründen einige Anleger und Analysten ihre Erwartungen für höhere Silberpreise damit, dass eine Rückkehr zum festen Gold-Silber-Verhältnis von 16:1 unvermeidlich sei. Das Argument beruht auf der Überzeugung, dass es eine grundlegende Rechtfertigung für das Verhältnis gibt und dass sich die beiden Metalle wieder diesem Verhältnis annähern werden. Im Münzgesetz von 1792 wurde der Goldpreis auf 20,67 Dollar je Unze und der Silberpreis auf 1,29 Dollar je Unze festgelegt. Die offiziellen Festpreise für beide Metalle waren in Kraft, als die Gründung der Federal Reserve durch einen Akt des Kongresses im Jahr 1913 genehmigt wurde.Als der Goldpreis im August 2020 mit 2.060 Dollar je Unze seinen Höchststand erreichte, bedeutete dies ein Allzeithoch und fast genau das Hundertfache (2.060 Dollar dividiert durch 20,67 Dollar) des Preises im vergangenen Jahrhundert. Dies korreliert mit dem 99%igen Verlust der Kaufkraft des US-Dollar im selben Zeitraum. Der Silberpreis erreichte im August 2020 mit 29,26 Dollar seinen Höchststand, was kein Allzeithoch war. Außerdem beträgt der Anstieg des Silberpreises weniger als das Dreiundzwanzigfache (29,26 Dollar geteilt durch 1,29 Dollar = 22,68) im Vergleich zum hundertfachen Anstieg des Goldpreises.Das bedeutet, dass der Silberpreis nicht mit den Auswirkungen der Inflation Schritt hält. Er ist nicht einmal nahe daran, dies zu tun. Damit der Silberpreis mit dem hundertfachen Preisanstieg von Gold bei 2.060 Dollar je Unze mithalten könnte, müsste der Silberpreis bei 129 Dollar je Unze liegen. (129 Dollar geteilt durch 1,29 Dollar = 100).Im März 1931 lag der Silberpreis bei 1,29 Dollar je Unze, nachdem er im Laufe des Jahrzehnts der 1920er Jahre zusammen mit anderen Rohstoffen gefallen war. Der Silberpreis war seit seinem Höchststand von 1,13 Dollar je Unze im Juni 1919 um 75% gesunken. Der offizielle Silberpreis lag immer noch bei 1,29 Dollar je Unze, so dass die Silbermenge in einem Silberdollar fast 80% weniger wert war als der offizielle Regierungspreis. Wenn wir .29 Dollar je Unze (ein vollständig deflationierter Preis, der nur einen Penny von seinem historischen Tiefststand von .28 Dollar entfernt ist), um die künftige Preisentwicklung von Silber zu messen, stellen wir fest, dass der Silberpreis im August 2020 mit 29,26 Dollar je Unze fast um das Hundertfache gestiegen ist und dem hundertfachen Anstieg von Gold entspricht.Die Berechnung des Verhältnisses der beiden Metalle ergibt ein deutlich anderes Ergebnis als die offizielle Zahl von 16:1. Wenn wir den Goldpreis von 20,67 Dollar je Unze durch 29 Dollar je Unze für Silber teilen, ergibt sich ein Verhältnis von 71:1 und nicht 16:1. Das ist ein günstiger Vergleich mit dem Verhältnis von 70:1, das sich aus der Berechnung auf der Grundlage der Höchststände beider Metalle im August 2020 ergibt (2.060 Dollar je Unze geteilt durch 29,26 Dollar je Unze).Beim Vergleich der Preisentwicklung von Silber mit der von Gold ist es realistischer, von den Tiefstständen aus der Zeit der Depression auszugehen als den Festpreis von 1,29 Dollar je Unze zu verwenden. Anleger und andere Personen sollten alle Äußerungen überdenken, die behaupten, dass Silber im Vergleich zu Gold unterbewertet ist. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass es sinnvoll ist, ein Gold-Silber-Verhältnis zu berechnen und sich darauf zu verlassen, sollten Sie Folgendes bedenken:1. Das aktuelle Gold-Silber-Verhältnis beträgt 78:1 und nicht 16:1.2. Das Verhältnis zwischen Gold- und Silberpreis hat sich seit mehr als vierzig Jahren zugunsten von Gold entwickelt.3. Das Gold-Silber-Verhältnis wird sich weiter zugunsten von Gold ausweiten, solange der US-Dollar weiter an Kaufkraft verliert.(siehe auch " Gold-Silver-Ratio: Debunking The Myth " und " Gold And Silver – Fundamentals Be Damned ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 28. Januar 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.