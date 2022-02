Lithium South bereitet sich auf 2.000 m umfassendes Bohrprogramm vor

Vancouver, 15. Februar 2022 - Lithium South Development Corp. (das Unternehmen) (TSX-V: LIS) (OTCQB: LISMF) (Frankfurt: OGPQ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Bohrplan für das Lithiumprojekt Hombre Muerto North (Li-Projekt HMN) in der Provinz Salta, Argentinien, fertiggestellt hat.Im Rahmen des Programms werden drei Kernbohrungen beim Claim-Block Alba Sabrina durchgeführt, der mit 2.089 Hektar der im Claim-Paket größte Block auf dem Salar ist. In einer kürzlich durchgeführten TEM-Studie (Pressemitteilung vom 4. Oktober 2021) wurde ein beträchtliches Potenzial für das Vorkommen eines Grundwasserleiters identifiziert. Ein solcher Grundwasserleiter könnte, falls er durch Bohrungen bestätigt wird, die Lithiumressource erheblich vergrößern.Das Programm wird von Frau Marcela Casini, einer sehr erfahrenen argentinischen Lithiumexplorationsexpertin, geleitet, die gemäß National Instrument 43-101 auch eine qualifizierte Sachverständige.In den kommenden Tagen soll ein Bohrvertrag abgeschlossen werden. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Ausschreibung für das Niederbringen von bis zu drei Produktionsbohrungen veröffentlicht, falls die Ergebnisse aus den Explorationsbohrungen positiv ausfallen. Darüber hinaus werden die verbleibenden Claim-Blöcke auf dem Salar im Hinblick auf Bohrstandorte evaluiert, um die potenzielle Erschließung einer größeren Ressource weiter zu verbessern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/64229/LIS2022-02-15_DE-KBPRcom.001.jpegAbbildung 1 (links) - Claim-Block Alba Sabrina: drei Standorte für Explorationsbohrungen.Abbildung 2 (oben) - Das 5.687 Hektar große Konzessionspaket des HMN Li-Projekts umfasst neun Bergbaukonzessionen.Das 5.687 Hektar große Konzessionspaket umfasst neun Bergbaukonzessionen, davon liegen 3.287 Hektar direkt auf dem Salar. Bisher wurde lediglich der Claim Tramo (383 Hektar) exploriert und dort wurde auch eine aktuelle NI 43-101-konforme Lithiumcarbonat-Äquivalent-Ressource definiert. Da bisher nur 14 Prozent des gesamten Konzessionsgebietes exploriert wurden, ist hier beachtliches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung gegeben. Das Projekt ist strategisch günstig gelegen und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur.Das Li-Projekt HMN ist von zwei führenden Lithiumproduzenten umgeben: dem koreanischen Riesen POSCO, der 840 Millionen US-Dollar in die Entwicklung seines Projekts investiert, und Livent, das Lithium südlich von Lithium Souths Li-Projekt HMN produziert. Lithium South Development Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung des Lithiumprojektes Hombre Muerto Norte (Li-Projekt HMN), das sich auf dem Hombre Muerto Salar befindet, dem bedeutendsten Lithium produzierenden Salar in Argentinien. Das Konzessionsgebiet grenzt an ein Grundstück, das vom multinationalen koreanischen Konzern POSCO entwickelt wird, der das Gelände für 280 Millionen USD von Galaxy Resources Ltd. erworben hat. Lithium South hat 2019 eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des HMN-Lithiumprojektes unter Verwendung der konventionellen Verdunstungsextraktion durchgeführt.Das Unternehmen bewertet die konventionelle Verdunstung als Verarbeitungsmethode und die direkte Lithiumextraktion (DLE) als alternative Methode. Drei Kandidaten werden derzeit für die direkte Lithiumextraktion evaluiert. Zwei Massenproben mit 2.000 Liter Sole werden außerhalb von Argentinien bewertet. Eine Probe wird von der Firma Lilac Solutions in Oakland (Kalifornien) getestet, die zweite Probe von der Firma Chemphys Chengdu in China. Auch die Firma Eon Minerals in der argentinischen Provinz Salta führt derzeit Tests unter Einsatz der direkten Lithiumextraktion durch.Diese Pressemeldung wurde von Frau Marcela Casini, einer Beraterin des Unternehmens, in ihrer Eigenschaft als qualifizierte Sachverständige gemäß der Vorschrift NI 43-101 geprüft und genehmigt. Frau Casini ist Mitverfasserin dieser Pressemeldung.Für das Board of DirectorsAdrian F. C. HobkirkPresident und Chief Executive OfficerHotline für Investoren/Aktionäre: 855-415-8100Website: www.lithiumsouth.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Die TSX Venture Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt daher keine Verantwortung oder Haftung für die Angemessenheit oder Richtigkeit des Inhalts dieser Pressemitteilung.Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des United States Securities and Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung - ausgenommen Aussagen über historische Fakten in Bezug auf das Unternehmen - stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und sind einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten bzw. anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe Harbor-Zertifikat.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!