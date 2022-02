Venus Metals Corporation Limited: Bohrergebnisse von Youanmi

Das westaustralische Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen Rox Resources Ltd. gab heute gemeinsam mit seinem Joint-Venture-Partner Venus Metals Corporation Ltd. ein Update zu den Bohrergebnissen des Youanmi-Goldprojekts in der Nähe von Mt Magnet bekannt.Die jüngsten Bohrergebnisse lieferten hohe Goldgehalte in der Nähe von Strossen aus der Zeit vor 1942, im Link-Gebiet und in den Hangenden bei Junction.Hohe Goldgehalte wurden in der Tiefe der historischen unterirdischen Grubenbaue durchteuft. Die Bohrungen wurden durchgeführt, um die Erweiterungen der historisch abgebauten hochgradigen Stollen zu erproben. Die Ergebnisse bestätigen, dass es in nordwestlicher Richtung möglicherweise eine bedeutende Materialquelle gibt, die sich in der Tiefe befindet.Highlights sind:• RXDD031: 3,25 m mit 32,22 g/t Gold ab 282 m und 4,38 m mit 3,65 g/t Gold ab 286,82• RXDD040: 4 m mit 10,91 g/t Gold ab 196 m und 2,66 m mit 11,6 g/t Gold ab 307,15 m• RXDD037: 1,12 m mit 48,01 g/t Gold ab 299,78 m• RXDD036: 2,09 m mit 5,71 g/t Gold ab 281,82 m und 3,51 m mit 3,54 g/t Gold ab 294,3 m• RXRC418: 3 m mit 3,33 g/t Gold ab 273 m und 4 m mit 4,78 g/t Gold ab 284 mDarüber hinaus wurden Bohrungen durchgeführt, um das Potenzial für die Förderung von Säulen zu ermitteln, die während der Bergbauarbeiten vor 1942 nicht abgebaut wurden.Die Ergebnisse der Säulenbohrungen beinhalten:• RXDD034: 0,73 m mit 38,65 g/t Gold ab 266,6 m• RXDD033: 1,2 m mit 5,84 g/t Gold ab 149,6 m und 0,35 m mit 9,13 g/t Gold ab 154,27 m© Redaktion MinenPortal.de