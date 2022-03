COMEX-Gold- & Silberpreise

Jeder, der die Edelmetalle schon länger beobachtet, weiß, dass Kurserholungen aufgrund geopolitischer Bedenken selten von Dauer sind. Das könnte auch heute der Fall sein. Machen Sie jedoch nicht den Fehler zu glauben, dass die derzeitige Rally bei Gold und Silber ausschließlich auf geopolitischen Gründen beruht. Es gibt noch viel mehr, und diese Faktoren werden unabhängig vom Ausgang der Ukraine-Krise weiterbestehen.Nehmen wir uns also heute ein paar Minuten Zeit, um zu überlegen, was die Preise antreibt, und dann zu beurteilen, wohin sich die Preise von hier aus bewegen könnten. Ja, die anhaltende Krise in der Ukraine führt zu einer "Kriegsprämie" auf den Goldpreis an der COMEX, und diese Prämie wird so lange anhalten, wie der Konflikt andauert. Aber die langfristigen Auswirkungen der Feindseligkeiten sind vielfältig und derzeit nicht messbar. Ja, der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System, über den wir letzte Woche geschrieben haben, wird lang anhaltende negative Auswirkungen auf den US-Dollar haben. Aber es geht um mehr als das.In unserer Jahresprognose 2022 haben wir die Trends erörtert, die sich im weiteren Verlauf des Jahres durchsetzen werden, und wie diese Trends die Edelmetallpreise nach oben treiben werden. Einer dieser Trends ist die wachsende Einsicht, dass die Fed in der Falle sitzt, dass sie niemals in der Lage sein wird, den Leitzins so oft zu erhöhen, wie es die Experten vorschlagen, und dass daher die inflationsbereinigten oder "realen" Zinssätze negativ bleiben und sich im Laufe des Jahres noch deutlich negativer entwickeln werden.Nun, die Ukraine-Krise hat diesen Zeitplan dramatisch beschleunigt. Schon jetzt gehen die Prognosen für Zinserhöhungen der Fed drastisch zurück, und plötzlich ist sogar eine Erhöhung um 25 Basispunkte noch in diesem Monat in Frage gestellt. Die Fed steht nun also vor dem Dilemma, das wir in unserer Jahresprognose erörtert haben. Das heißt, sie kann die Zinssätze nicht in eine sich anbahnende Rezession hinein erhöhen, und ihre Unfähigkeit, die Zinssätze zu erhöhen - und das alles, während die Rohstoffpreise in die Höhe schießen - wird in absehbarer Zukunft zu stark negativen Realzinsen führen. Das ist der Grund für die Rally der Edelmetallpreise. Ja, die Kriegsprämie ist eine reale Sache, aber selbst wenn der Ukraine-Krieg morgen endet, ist der Schaden für die Weltwirtschaft bereits angerichtet.Schauen Sie sich noch einmal die aktuellen Rohstoffpreise an. Die Rohstoffpreise sind 2022 bereits in die Höhe geschnellt, da der chinesische Kreditimpuls überhand nimmt und China alles kauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Doch jetzt scheinen sich Engpässe und Embargos dramatisch auf die Preise der wichtigsten Rohstoffe auszuwirken. Rohöl liegt bei über 100 Dollar je Barrel. Kupfer und alle Basismetalle schießen in die Höhe. Und die Getreideprodukte wie Weizen, Mais und Sojabohnen haben alle Rekordpreise erreicht.Alle diese Rohstoffe sind wichtige Grundstoffe für Industrie und Verbraucher. Die steigenden Preise müssen an die Verbraucher weitergegeben werden, sonst schrumpfen die Gewinnspannen der Erzeuger und die Unternehmen geraten in Bedrängnis. Angesichts der höheren Kosten wird es zu Entlassungen kommen, und die zunehmende stagflationäre Rezession wird sich verschärfen. Dies war schon immer das wahrscheinlichste Ergebnis der globalen COVID-Shutdowns, und die Ukraine-Krise hat die Probleme nur noch verschärft.Bereits jetzt hat die Atlanta Fed GDPNow-Prognose ihre Wachstumsprognose für das erste Quartal in den USA auf 0,00% gesenkt. Wie viel tiefer wird es noch fallen? Und vergessen Sie nicht, dass die anerkannte wirtschaftliche Definition einer Rezession zwei aufeinander folgende Quartale mit negativem BIP-Wachstum ist. Es sieht nun so aus, als ob Q1 2022 als das erste Quartal gelten wird. Die Diskussion dreht sich also schnell von mehreren Zinserhöhungen und sinkender Inflation zu minimalen Zinserhöhungen und anhaltender/verschlechternder Inflation. Das haben wir erwartet, als wir Anfang Januar unsere Jahresprognose erstellten. Der Krieg in Europa hat diesen Prozess lediglich beschleunigt.Werfen wir abschließend einen Blick auf die Preischarts, damit Sie wissen, auf welche Niveaus Sie achten müssen und welche Niveaus einen erneuten Anstieg des Kaufinteresses auslösen werden. Beim COMEX-Gold ist der Anstieg über die 1.920-Dollar-Marke wichtig, da diese Marke den psychologischen Widerstand darstellt, der einst das Allzeithoch vom September 2011 war. Sobald die Marke von 1.920 Dollar überschritten ist, wird das nächste Ziel die Marke von 1.960 Dollar sein, die Ende 2020 zweimal als harter Widerstand diente.Allerdings wird auch die 1.960-Dollar-Marke irgendwann überwunden werden, und sobald dies der Fall ist, wird das Ziel bei 2.000 Dollar liegen. Ein Goldpreis, der mit einer "2" beginnt, wird ein noch tieferes Bewusstsein für den erneuten Bullenmarkt schaffen, und die Dinge werden sich von da an verselbstständigen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie das vorhersehen können, dann sollten Sie sich vielleicht das unten stehende Wochenchart ansehen. Dies ist ein klassisches technisches Setup einer Tasse, eines Henkels und eines Ausbruchs, das in der Regel in den kommenden Wochen und Monaten viel höhere Preise anpeilt.Und dann ist da noch das COMEX-Silber. Es hat die letzten 18 Monate damit verbracht, die 60%igen Zuwächse zu verdauen und zu konsolidieren, die es in einem Zeitraum von drei Wochen im Jahr 2020 verzeichnete, und es befindet sich immer noch innerhalb seiner Preisspanne von 22 Dollar bis 28 Dollar. Allerdings liegt es jetzt wieder über seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt und dem kritischen Preis in der Mitte der Spanne von 25 Dollar. Jeder Wochenschlusskurs über 28 Dollar würde einen Ausbruch bedeuten. Sobald der Kurs über 30 Dollar steigt, werden die Momentum-Bullen aufgeregt, und das nächste Ziel wird schnell 34 Dollar. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie sich die Minenaktien bewegen, wenn dies geschieht.Was ist also als nächstes zu tun? Nun, zunächst einmal für den Frieden beten. Krieg ist immer eine Tragödie, und jeder Krieg, der potenziell atomar bewaffnete Supermächte gegeneinander ausspielt, ist besonders gefährlich. Hoffen wir, dass sich die Lage bald beruhigt. Als Anleger in Edelmetalle ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, dass Sie die Kräfte verstehen, die jetzt die Preise in die Höhe treiben, unabhängig vom Ausgang des Krieges. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie diesen Artikel hilfreich fanden.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 1. März 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.