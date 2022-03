Die nächste große Überraschung in Gold

Die nächste große Überraschung für Gold könnte auf der Abwärtsseite liegen. Die anhaltende Stärke des US-Dollar während des aktuellen russisch-ukrainischen Konflikts ist der Indikator. Der im Laufe der Zeit gestiegene Goldpreis spiegelt die anhaltende Schwäche und den kontinuierlichen Kaufkraftverlust des US-Dollar wider. Das liegt daran, dass Gold ursprüngliches Geld ist und der US-Dollar ein Ersatz für Gold ist - buchstäblich. Dies gilt für alle (Fiat)Papierwährungen.Gold wirkt als Hemmschuh für die Staatsausgaben. Die grandiosen Pläne der Roosevelt-Administration und der internationalen Bankiers wären ernsthaft behindert worden, wenn die Konvertierbarkeit zwischen Gold und US-Dollar beibehalten worden wäre, anstatt sie zunächst 1933 und dann endgültig durch Präsident Nixon 1971 aufzuheben. Die seit der Gründung der Federal Reserve absichtlich betriebene Inflation hat 99% der Kaufkraft des Dollar vernichtet.Dennoch hat der Dollar Phasen der Stärke und Stabilität, die mit Phasen niedrigerer Goldpreise einhergehen. Der nachstehende Chart zeigt dies...Seit 1933 folgt auf jeden Höchststand des Goldpreises auf inflationsbereinigter Basis ein erheblicher Rückgang, der sich über viele Jahre hinzieht. Jeder Phase des Rückgangs folgt eine Phase der Stärke und Stabilität des US-Dollar. Jeder wichtige Wendepunkt im Chart entspricht einem Richtungswechsel in der Stärke des US-Dollar. In der Tat ist der US-Dollar der einzige Faktor, der bei Vergleichen mit der Richtung und Bewegung des Goldpreises übereinstimmt.Der Zeitraum von 1933-71 war durch einen zusammenbrechenden Aktienmarkt, eine weltweite Wirtschaftsdepression und einen Weltkrieg gekennzeichnet, während der Zeitraum von 1980-2000 der Inbegriff von Wirtschaftswachstum und Wohlstand, technologischem Fortschritt, Freizeit und Luxus war. Der einzige Faktor, der in beiden Fällen mit dem Rückgang des Goldpreises einhergeht, ist ein starker US-Dollar. Der Anstieg des Goldpreises zwischen 1971 und 80 ging mit historisch hohen Zinsen einher, die keine Grenzen zu kennen schienen, während der Anstieg des Goldpreises zwischen 2000 und 2011 mit einer Fortsetzung des jahrzehntelangen Rückgangs der Zinsen einherging.In diesem Beispiel ist der einzige identifizierbare Faktor, der in beiden Zeiträumen in ähnlicher Weise auftritt, ein schwacher US-Dollar. Manche sagen, Gold sei ein sicherer Hafen, eine Anlage für schlechte Zeiten. Wir befinden uns vielleicht gerade mitten in diesen "schlechten Zeiten", aber Gold ist weder eine sichere Absicherung noch eine Investition. (siehe " Gold Is Not An Investment ")Gold ist echtes Geld - nichts anderes. Sein kontinuierlich steigender Preis in US-Dollar spiegelt den Niedergang des US-Dollar wider. Genauer gesagt, spiegelt der höhere Goldpreis den bereits eingetretenen Kaufkraftverlust des US-Dollar wider. Als der Goldpreis 1980, 2011 und 2020 seinen Höchststand erreichte, entsprachen die Preisspitzen dem vollen Umfang des bis dahin eingetretenen Kaufkraftverlusts des US-Dollar. Auf inflationsbereinigter Basis sind die Preisspitzen für Gold in den Jahren 1980, 2011 und 2020 nahezu identisch. Das liegt daran, dass der Wert von Gold konstant ist. Es ist der US-Dollar, der volatil ist.Die derzeitige Stärke des US-Dollar bei gleichzeitig steigendem Goldpreis sollte nicht missverstanden werden. Hier der Grund...1. Die Stärke oder Schwäche des US-Dollarindex sagt nichts über Gold aus und ist nicht dasselbe wie die tatsächlichen Veränderungen der Kaufkraft des US-Dollar.2. Ein neuer Höchststand des Goldpreises wird erst erreicht werden, wenn die Auswirkungen der jüngsten Inflation bereits seit Jahren spürbar und erlebbar sind.3. Eine rasche erneute Schwächung des US-Dollar und ein vollständiger Zusammenbruch seines Wertes und seiner Verwendung (unwahrscheinlich)Die Auswirkungen der Inflation, die seit dem Höchststand des Goldpreises im Jahr 2020 aufgetreten sind, sind weder wahrscheinlich genug noch haben sie lange genug angehalten, als dass der Goldpreis mit großer Bedeutung reagieren könnte. Was den Einfluss geopolitischer Kräfte oder anderer Fundamentaldaten anbelangt, so ist zu bedenken, dass der Goldpreis von nichts anderem als dem US-Dollar beeinflusst wird.Der Goldpreis ist seit März letzten Jahres von 1.675 Dollar je Unze gestiegen, liegt aber immer noch unter seinem früheren nominalen und inflationsbereinigten Höchststand. Der bisherige Anstieg ist eine Rückführung des zuvor aufgegebenen Bodens. Mit anderen Worten: Erwarten Sie in nächster Zeit keine neuen Höchststände beim Goldpreis. (siehe " What's Next For Gold Is Always About The US Dollar ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 7. März 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.