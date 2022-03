IAMGold Corp. zurück in der Spur

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen IAMGold enttäuschte zunächst mit dem Jahresstart. Denn ließ die Kurstendenz zum Jahresausklang eigentlich eine dynamische Fortsetzung erwarten, so kippten die Notierungen zunächst wieder gefährlich zurück. Doch mit dem Start in den Februar, und noch vor der Unterstützungszone um 2,38 USD, drehten die Notierungen wieder auf und seither befindet sich die Aktie buchstäblich zurück in der Spur. Mehr dazu direkt im Nachgang.Mit der Umkehr attackierten die Käufer direkt wieder das Niveau von rund 3,45 USD und wurde abermals, diesmal allerdings nur kurzfristig, abgewiesen. Am gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (EMA - aktuell bei 2,95 USD) kehrten nämlich die Käufer zurück und bescherten den Ausbruch zum Hoch der vorangegangenen Woche bei 3,54 USD. Im Zuge dessen, touchierte der Minenwert, die Reaktionshochs vom November 2021 rund um 3,45 USD. Erneut in Lauferstellung wird es daher dieser Tage hochgradig spannend.Gelingt der Ausflug auf neue Mehrmonatshochs oder eben nicht. Grundsätzlich ist die Tendenz bullisch und bleibt dies auch oberhalb von dem nunmehrigen Unterstützungsbereich von 3,22 USD. Auf dieses Level gilt es zu achten. Bei einer erfolgreichen Verteidigung warten als nächstes die Kurslevels bei 3,71 USD und darüber die mittelfristige Abwärtstrendlinie oberhalb von 4,00 USD je Anteilsschein. Das mögliche Überwinden dieser Abwärtstrendlinie würde das sich seither bullisch darstellende Chartbild deutlich puschen.All dies sollte man hingegen bei einem Abtauchen unter 3,22 USD vorerst aufschieben. Denn im Falle eines Rückgangs unter dieses - grundsätzlich überwundene - Unterstützungslevel, wäre mit einem deutlicheren Abwärtsimpuls zu rechnen. Dabei dürfte die seit September 2021 etablierte Aufwärtstrendlinie ins Blickfeld rücken. Kurse rund um 2,60 USD in diesem Zusammenhang einzukalkulieren, bevor wieder mit technischen Erholungsreaktionen gerechnet werden sollte.Auf die Verteidigung der Unterstützung von 3,22 USD sollte geachtet werden. Verbleibt die Aktie darüber, erlaubt sich durchaus eine erneute Attacke auf das Hoch der vorangegangenen Woche bei 3,54 USD. Oberhalb dessen warten weitere Kursziele bei 3,71 USD und vielmehr noch Notierungen in Richtung der mittelfristigen Abwärtstrendline oberhalb von 4,00 USD.Sollten die Verkäufer die Aktie bis unter das Niveau von 3,22 USD zurückführen, droht bei einem neuen Reaktionstief unterhalb von 3,14 USD größeres Ungemach. Zumindest wären dann für den weiteren Verlauf zusätzliche Abgaben bis zur Marke rund um 2,60 USD zu erwarten. Dort wartet die seit September 2021 etablierte Aufwärtstrendlinie auf einen Touch.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.