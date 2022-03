100 Dollar Silber - Nichts hat sich verändert

Rückblickend hat sich nicht viel geändert, seit ich meinen ursprünglichen Artikel " $100 Silver Has Come And Gone " im Oktober 2019 veröffentlicht habe. Der Preis ist höher als zu der Zeit, als der Artikel geschrieben wurde, und das ist sicherlich positiv. Die Nettoveränderung seither ändert jedoch nichts an den grundlegenden Argumenten, die ich in meinem ursprünglichen Artikel dargelegt habe. Lassen Sie uns nun die wichtigsten Punkte noch einmal durchgehen.Die Projektionen für einen Silberpreis von 100 Dollar reichen mehr als 42 Jahre zurück bis Anfang 1980. Im Januar 1980 hatte Silber einen Tageshöchststand von 49,45 Dollar je Unze erreicht und konsolidierte sich bei niedrigeren Preisen in der Nähe von 36,00 Dollar je Unze. Der durchschnittliche Monatsschlusskurs für Silber lag im Januar 1980 bei 35,75 Dollar je Unze und im Februar bei 36,15 Dollar je Unze. Danach ging es nur noch bergab.Etwa 13 Jahre später, im Jahr 1993, lag der Silberpreis bei 3,36 Dollar je Unze und wurde weitere acht Jahre lang bis 2001 unter 5,00 Dollar je Unze gehandelt. Wir wissen, dass sich Silber erholte und den verlorenen Boden zurückgewann und im August 2011 wieder auf 48,50 Dollar je Unze stieg. Der durchschnittliche Monatsschlusskurs im Juli 2011 lag bei 40,10 Dollar je Unze und im August bei 41,76 Dollar je Unze.Die Zahlen aus dem Jahr 2011 (40-41,00 Dollar je Unze) waren etwas besser als die aus dem Jahr 1980 (36,00 Dollar je Unze), aber es dauerte 31 Jahre, bis der Silberpreis dieses Niveau erreichte. Außerdem übertraf der Innertageshöchststand des Silberpreises im Jahr 2011 nicht den Innertageshöchststand von 1980. Mehrere Jahre später fiel der Silberpreis auf unter 14,00 Dollar je Unze, im Januar 2016 und erneut im November 2018. Zu dem Zeitpunkt (November 2019), als ich den ursprünglichen Artikel schrieb, hatte Silber etwas verlorenen Boden zurückgewonnen und wurde über 18,00 Dollar je Unze gehandelt.Nach einem Erholungshoch über 18,00 Dollar je Unze Anfang 2020 fiel Silber dem allgemeinen Kursrutsch im März-April 2020 zum Opfer und fiel kurzzeitig unter 12,00 Dollar je Unze bevor es später im Jahr einen Höchststand von 29,26 Dollar je Unze erreichte. Im Mai 2021 flirtete der Silberpreis erneut mit der Marke von 30,00 Dollar und fiel dann im Dezember 2021 auf 21,49 Dollar. Der Silberpreis liegt jetzt bei 25,83 Dollar je Unze. Der folgende Chart (Quelle) zeigt die Entwicklung des Silberpreises in den letzten fünf Jahren...Hier ist der gleiche Chart mit inflationsbereinigten Silberpreisen...Bis zu seinem jüngsten Aufwärtstrend befand sich der Silberpreis seit seinem Höchststand im August 2020 in einem offensichtlichen Abwärtstrend. Dieser Abwärtstrend ist im inflationsbereinigten Chart deutlicher ausgeprägt. Der Aufwärtsschub in diesem Jahr könnte nur eine vorübergehende Umkehrung innerhalb eines größeren Abwärtstrends sein. Das wird nur die Zeit zeigen. Die Auswirkungen der Inflation wirken sich negativ auf die nominalen Preise aus, wie ein Blick auf die Preisskalen auf der linken Seite in beiden Charts zeigt. Der frühere Preishöchststand von 29,00 Dollar je Unze im August 2020 entspricht jetzt 31,00 Dollar je Unze in heutigen Dollar.