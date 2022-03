SSR Mining strebt gen Norden

Quelle Chart: Guidants

Das kanadische Minenunternehmen SSR Mining Inc. konnte sich im noch jungen Jahresverlauf 2022 weiter nach oben arbeiten. Erst unlängst wurde dabei ein früherer Reaktionsbereich rund um 22,44 USD touchiert, welcher weiterhin im Fokus stehen wird. Welche zusätzlichen Chancen es auf dem Weg in Richtung Norden gibt, soll einmal mehr im nachfolgenden Fazit genauer betrachtet werden.Die Kursschwäche aus 2021 scheint definitiv Geschichte und so notiert die Aktie auf Kurshöhen wie zuletzt 2020 und temporär zu Beginn des Jahres 2021. Wie eingangs bereits bemerkt, bedarf es lediglich eines weiteren Schubs gen Norden, um das nächste Level rund um 22,44 USD zu überwinden. Geschieht dies, erlaubt sich weiteres Aufwärtspotenzial bis rund 25,28 USD, bevor sich oberhalb dessen die mittel- bis langfristige Perspektive sichtlich aufhellt.Die Bullen sind zurückgekehrt und das Handelsjahr 2022 scheint unter einem besseren Vorzeichen als im Jahr 2021 zu stehen. Natürlich gilt es auch immer die Kehrseite der Bewegung zu betrachten. Denn sollten die Bullen/Käufer nicht an die jüngste Kursstärke anknüpfen, könnte es auch wieder rasche Gewinnmitnahmen bzw. eine generelle Umkehr geben. Oberhalb von 20,00 USD je Anteilsschein bleibt die Lage jedenfalls aussichtsreich.Notierungen darunter eröffnen hingegen weiteren Verkaufsdruck. Dieser könnte die Aktie bis zur Region von 17,50 USD und darunter bis zur Unterstützung bei 15,75 USD zurückführen. Dabei wäre die Mine wieder in derselben Ausgangslage wie im Vorjahr und das Tauziehen zwischen Bullen und Bären dürfte in eine weitere Runde münden. Tendenziell erscheint die Aktie jedoch im Bereich von 15,75 bis 14,30 USD gut abgesichert.Auch hier wurde der Anfang gemacht und nunmehr bedarf es Folgekäufe, um das charttechnische Bild weiter aufzuhellen. Die Tendenz für weitere Kursgewinne ist oberhalb von 22,44 USD gegeben. In einem weiteren Aufwärtslauf erscheinen dabei Kurse von 25,28 USD realistisch.Aktuell haben die Bären wenig Grund zur Freude. Einzig ein Rückgang unter die Marke von 20,00 USD könnte hierbei wieder Hoffnung aufkommen lassen. In der Konsequenz erlauben sich weitere Abgaben bis 17,50 USD und darunter bis zum Unterstützungsniveau von 15,75 USD, bevor noch das Level von 14,30 USD angesteuert werden könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.