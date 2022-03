Caledonia Mining Corp.: Änderung des Anteils eines Hauptaktionärs

28. März 2022 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es am 24. März 2022 die Mitteilung erhalten hat, dass nach dem Verkauf von insgesamt 15.299 Aktien die Beteiligung von Sales Promotion Services S.A., einem bedeutenden Aktionär im Sinne der AIM-Regeln, an Aktien des Unternehmens auf 628.474 Aktien gesunken ist, was 4,99 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens entspricht und dass ihr Anteil per Mitteilung am 10. März 2022 sich verändert hat.Caledonia Mining Gesellschaft PlcMark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793WH IrlandAdrian Hadden/ Jessica Cave/ Andrew De AndradeTel: +44 20 7220 1751Blytheweigh Finanz-PRTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul Durham-Tel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Simbabwe)Debra TatendaSwiss Resource Capital AGJochen StaigerTel: +263 772802131info@resource-capital.ch