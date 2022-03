Gold: Manipulationen vorm Liefertermin

Gestern liefen die COMEX-Goldoptionen aus. Wie zu erwarten war, dürften viele der Großen Player, die vor Monaten short gegangen sind, erheblich schief gelegen haben und (wieder einmal) ein hohes Interesse daran gehabt haben, den Goldpreis auf ein "erträgliches Niveau“ zu drücken, um die Prämien für ihre April-Optionsstrategien einzustreichen.Die Handelsspanne lag gestern bei 1.958 bis 1.916,81 USD, was eine große Spanne ist. Aber der "Spuk“ dürfte noch nicht vorbei sein. Denn: Der First Notice Day der COMEX April-Futures ist am Donnerstag, den 31. März.Um möglichst viele Investoren von der physischen Lieferung abzuhalten, wird der Goldpreis rund um diese Termine üblicherweise nochmals manipuliert (nach unten).Daher rechnen wir damit, dass in den nächsten 2 Tagen erhebliche Schwankungen und Attacken auf Gold geritten werden. Dies hat alles rein gar nichts mit Fundamentaldaten zu tun, die weiter immens bullish sind. Technisch gibt es weiter eine gute Unterstützung bei etwa 1.880 USD.© Sascha Opel Rohstoffraketen.de - Auszug aus dem Börsenbrief für Rohstoff-, Gold- und Minenaktien