Jahresausblicke der Banken & Investmenthäuser

Jahresausblicke 2022

Apollo Global Management

https://www.apollo.com

https://www.apollo.com

Bank of America

https://about.bankofamerica.com

https://about.bankofamerica.com

Barclays

https://www.cib.barclays

https://www.cib.barclays

BlackRock

https://www.blackrock.com

https://www.blackrock.com

BNP

https://docfinder.bnpparibas-am.com

https://docfinder.bnpparibas-am.com

BNY Mellon

https://www.bnymellonwealth.com

https://www.bnymellonwealth.com

Citi Global Wealth

https://www.privatebank.citibank.com

https://www.privatebank.citibank.com

Credit Suisse

https://data.stagingmag.nl

https://data.stagingmag.nl

Deutsche Bank

https://www.deutschewealth.com

https://www.deutschewealth.com

Fidelity International

https://professionals.fidelity.co.uk

https://professionals.fidelity.co.uk

HSBC

https://www.privatebanking.hsbc.com

https://www.privatebanking.hsbc.com

ING

https://think.ing.com

https://think.ing.com

J.P. Morgan

https://am.jpmorgan.com

https://am.jpmorgan.com

Lazard

https://www.lazardassetmanagement.com

https://www.lazardassetmanagement.com

Morgan Stanley

https://www.morganstanley.com

https://www.morganstanley.com

NatWest

https://www.natwest.com

https://www.natwest.com

UBS

https://www.ubs.com

https://www.ubs.com

Wells Fargo

https://www08.wellsfargomedia.com

An den Börsen sind in den letzten Tagen eher "Zufallskurse" durch niedrige Umsätze zu verzeichnen. Die Wahrheit dürfte spätestens nach Rückkehr der Masse der Marktteilnehmer Mitte nächster Woche zu sehen sein.Wer für die kommenden Tage Lesestoff benötigt, der kann sich durch die diversen Jahresausblicke der Banken, Vermögensverwalter und Broker wälzen. (siehe unten)Zudem gab es eine weitere, sehr lesenswerte Note von Geldmarkt-"Guru“ Zoltan Poszar unter dem Namen "War and Commodity Encumberance“. Das Ganze kann man folgendermaßen zusammenfassen: Wir erleben die Dämmerung des Petrodollars und die Morgendämmerung des Petro-Yuans.Pozsar zog einen Vergleich dem jüngsten Vorgehen des chinesischen Präsidenten Xi mit dem des damaligen US-Präsidenten Franklin Roosevelt mit dem saudischen König Abdul Aziz Ibn Saud und hob hervor, dass die Vereinigten Staaten es damals mit einem Nahen Osten zu tun hatten, der sich gerade erst zu entwickeln begann". Der Westen sicherte sich im Wesentlichen den Ölfluss aus den arabischen Staaten im Gegenzug für Sicherheit durch Waffen und stabile Einnahmen.Die Geburt des Petrodollar nach Ende des Goldstandards. Doch heute sind die Beziehungen zwischen den USA und Saudi-Arabien angespannt. Amerika ist aufgrund der Öl-Schieferrevolution weniger auf Öl aus dem Nahen Osten angewiesen und China ist zum größten Ölimporteur geworden. "Damals waren 'Liquidität und Sicherheit' für eine aufstrebende Region wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien wichtiger, heute sind 'Gleichheit und Respekt' für die Region am Golf wichtiger". China biete Letzteres durch ein neues Paradigma der "alldimensionalen Energiezusammenarbeit" an, so Xi.Die Synergie, die der chinesische Staatschef vorschlägt, "bedeutet nicht nur, Öl für Geld und Waffen zu nehmen, sondern in der Region in den 'nachgelagerten Sektor' zu investieren und das regionale Know-how für die Zusammenarbeit im 'vorgelagerten Sektor' zu nutzen.""Anders ausgedrückt: 'Öl für Entwicklung' (Anlagen und Arbeitsplätze) verdrängte 'Öl für Waffen' - die Belt and Road Initiative traf Saudi-Arabiens Vision 2030 in einer großen Win-Win-Situation", so Zoltan Pozsar.All diese Transaktionen der "alldimensionalen Energiezusammenarbeit" sollen ausschließlich in Renminbi abgewickelt werden, angefangen mit Xis Versprechen, dass "die Plattform der Shanghaier Erdöl- und Erdgasbörse vollständig für die Abwicklung des Öl- und Gashandels in RMB genutzt wird". "China, das bereits der größte Käufer von Öl und Gas aus den GCC-Ländern ist (Saudi Arabien, Kuwait, Oman, Katar, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE)), wird in Zukunft noch mehr kaufen und will in den nächsten drei bis fünf Jahren alles in Renminbi bezahlen."Pozsar merkte auch an, dass der chinesische Staatschef dies "nicht am ersten Tag seines Besuchs - als er nur mit der saudischen Führung zusammentraf - sondern am zweiten Tag seines Besuchs - als er mit den Führern aller GCC-Länder zusammentraf" - mitgeteilt habe. "GCC-Öl, das nach Osten fließt, + Renminbi-Fakturierung = die Morgendämmerung des Petro-Yuan", resümierte er.Wir verweisen auf Hedgefonds-Legende Ray Dalio, der in seinem jüngsten Buch darauf aufmerksam machte, dass große Zeitenwenden von einer Weltmacht auf die nächste, immer kriegerische Auseinandersetzungen nach sich zogen. Der erste Stellvertreterkrieg zwischen den USA und China (der kommenden Weltmacht), wird demnach bereits zwischen Russland und der Ukraine ausgetragen.Wir wünschen Ihnen einen guten Ausklang des Jahres und einen guten Rutsch in ein (hoffentlich) gesundes und friedlicheres neues Jahr!© Sascha Opel Rohstoffraketen.de - Auszug aus dem deutschsprachigen Börsenbrief für Rohstoff-, Gold- und Minenaktien