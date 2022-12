Erste Zinserhöhung in Japan

Die gestrige (überraschende) Zinserhöhung der Bank of Japan bewegt die Märkte. Und insbesondere auch Gold, denn treue Leser wissen, dass es eine gute Korrelation zwischen dem USD/Yen und Gold gibt.Japan ist das Land mit dem gigantischsten Schuldenberg und das Geld japanischer Anleger war bisher ein wichtiger Treiber der Aktienkurse UND Anleihekurse in Amerika und Europa. Das könnte sich nun ebenfalls ändern. Denn die Kreditkosten der Profis, die sich dort in Massen Geld geliehen haben (Carrytrades) gehen nun hoch. Meist waren es Hedge Funds, die sich billig in Yen verschuldeten und damit andere Assets rund um den Globus kauften (oder shorteten). Insbesondere Aktien und höher verzinste Anleihen in den USA war man long.Sollte die Entscheidung der BoJ also einen generellen Kurswechsel einleiten, dann könnte dies die Verwerfungen an den Märkten befeuern. Die Zinsen in den USA könnten durch die Anleiheverkäufe weiter steigen, Aktienkurse weiter fallen. Die Frage ist jedoch, ob die BoJ überhaupt in der Lage ist, die Zinsen höher als die nun geltende Obergrenze von 0,5% zu erhöhen. Denn kein Land der Welt ist so hoch verschuldet wie Japan (260% des BIP).Dass Elon Musk jetzt der Reddit-Gruppe Wallstreet-Silver (die bereits in der Vergangenheit für Furore sorgte), hat den Silberpreis ebenfalls beflügelt.© Sascha Opel Rohstoffraketen.de - Auszug aus dem deutschsprachigen Börsenbrief für Rohstoff-, Gold- und MinenaktienWesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: PID Plata GmbH und/oder Orsus Consult GmbH mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.