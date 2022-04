Das Problem mit 20.000-Dollar-Goldprognosen

Gold bei 20.000 Dollar ist die jüngste Preisprognose eines hochrangigen Analysten. In dem Artikel, den ich gelesen habe, wird überzeugend dargelegt, wie der Goldpreis auf 20.000 Dollar je Unze steigen könnte, wenn der US-Dollar 90% seines derzeitigen Wertes verliert. Dieser Teil der Erklärung ist richtig. Und es ist das, was ich in meinen Artikeln immer wieder gesagt habe, nämlich, dass ein höherer Goldpreis den bereits eingetretenen Kaufkraftverlust des US-Dollar widerspiegelt - nichts weiter und nichts anderes.Seit der Gründung (1913) der Federal Reserve hat der US-Dollar 99% seiner Kaufkraft verloren. Heute braucht man 100 Dollar, um eine ähnliche Menge an Waren und Dienstleistungen zu kaufen, wie vor einem Jahrhundert für 1 Dollar. Als der Goldpreis im Jahr 2020 mit 2.067 Dollar seinen Höchststand erreichte, spiegelte er den 99%igen Verlust der Kaufkraft des US-Dollar zu diesem Zeitpunkt vollständig wider.Der hundertfache Anstieg des Goldpreises entspricht dem hundertfachen Anstieg der Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen. Ein 90%iger Verlust des US-Dollar gegenüber seinem derzeitigen Wert würde ab diesem Zeitpunkt eine entsprechende Verzehnfachung des Goldpreises bewirken. In runden Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass Gold, das heute 2.000 Dollar wert ist, dann 20.000 Dollar kosten würde. Das ist kein Argument. Das Problem ist, dass der Anstieg des Goldpreises in dem Artikel wiederholt als Wertsteigerung bezeichnet wird. Das ist nicht korrekt.Der Wert von Gold ist konstant. Es ist ein Wertaufbewahrungsmittel und echtes Geld. Der primäre Wert des Goldes liegt in seiner Verwendung als Geld, und es hat eine sekundäre Verwendung als Schmuck und Zierde. (siehe " Gold And Silver - Fundamentals Be Damned ") Sein Preis in Dollar steigt mit der Zeit, um den tatsächlichen Kaufkraftverlust des US-Dollar widerzuspiegeln. Dies geht aus dem nachstehenden Chart hervor...Es ist nicht schwer, sich vorzustellen, wie dieser Chart mit einer fast senkrechten Linie bis zu 20.000 Dollar aussehen würde. Dies würde wahrscheinlich als der seit langem erwartete "Mondflug" angesehen werden, der den Goldanlegern immer wieder entgeht. Bevor wir uns jedoch hinreißen lassen, sollten wir uns einen anderen Chart ansehen...Aus dem obigen Chart ist ersichtlich, dass der Wert von Gold nicht gestiegen ist, sondern nur sein Preis. Der Preisanstieg trägt den Auswirkungen der Inflation Rechnung. Was Sie 1980 mit einer Unze Gold für 660 Dollar kaufen konnten, ist dasselbe wie das, was Sie 2011 mit einer Unze Gold für 1.895 Dollar und 2020 für 2.060 Dollar kaufen können. Die gleiche Analyse gilt für Gold zu 20.000 Dollar. Eine Unze Gold zu 20.000 Dollar wird denselben Wert (Kaufkraft) haben, wie eine Unze Gold heute zu 1.900 Dollar.Denken Sie daran, dass der prognostizierte Goldpreis von 20.000 Dollar von einem entsprechenden Rückgang der Kaufkraft des US-Dollar abhängt. Ein prognostizierter 99%iger Wertverlust des Dollar bedeutet, dass die Preise für gewöhnliche Waren und Dienstleistungen um das Zehnfache steigen würden. Stellen Sie sich vor, Sie würden 40 Dollar für eine Gallone Benzin oder 25 Dollar für einen Laib Brot bezahlen. Eine Gallone Milch würde 30 Dollar oder mehr kosten. Eine Ein-Zimmer-Wohnung, die heute 2.000 Dollar im Monat kostet, würde nach einer 90%igen Abwertung des US-Dollar 20.000 Dollar im Monat kosten.Der Verlust von 90% seines Wertes ist gleichbedeutend mit einem Zusammenbruch und einer möglichen Ablehnung des US-Dollar. Wenn man sich auf den unter diesen Umständen zu erwartenden Preisanstieg von Gold konzentriert, neigen manche dazu, andere Faktoren zu ignorieren oder zu vernachlässigen. Wenn der US-Dollar 90% seines derzeitigen Wertes verliert, muss der Goldpreis bei 20.000 Dollar liegen, um kostendeckend zu sein.Bei einem völligen Zusammenbruch des Dollar, einschließlich einer völligen Ablehnung und Ablehnung, spielt der Goldpreis keine Rolle - wenn es einen notierten Preis gibt. Wenn zum Beispiel der Dollar völlig wertlos wird, was macht es dann für einen Unterschied, wie hoch der Goldpreis sein wird? Alles, was zählt, ist, wie viel Gold Sie besitzen - jede Preissteigerung wird irrelevant. (siehe auch " Gold Price During Hyperinflation ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 3. April 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.