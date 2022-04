Verfügt China über genügend Goldreserven, um einen Goldstandard einzuführen?

Die chinesische Regierungszeitung Global Times zitiert ein Pekinger Beratungsunternehmen für öffentliche Politik und berichtet: "Was bleibt, ist der Goldstandard. Nach dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systems hat die Infragestellung des Goldstandards nie aufgehört. Der Goldstandard steht im Wesentlichen für eine Weltfinanzordnung. Wenn eine alte Finanzordnung vor dem Zusammenbruch steht, ist es notwendig, eine neue Finanzordnung zu schaffen.



Der Gouverneur der chinesischen Zentralbank, Dr. Zhou Xiaochuan, schrieb dies 2009: "Die Akzeptanz von kreditbasierten nationalen Währungen als wichtige internationale Reservewährungen, wie es im aktuellen System der Fall ist, ist ein seltener Sonderfall in der Geschichte." Sehr richtig; zum ersten Mal in der aufgezeichneten Geschichte sind alle Währungen der Welt fiat (durch nichts gedeckt), und wie Mike Maloney hervorhebt, scheitern alle Fiatwährungen schließlich.



China hatte schon vor etwa 100 Jahren einen Silberstandard, ein Metallstandard ist also nichts Neues für das Land.



Chinas Umstellung auf Gold ist noch relativ jung. Die People's Bank of China (die chinesische Zentralbank) begann erst 2010 mit dem Kauf größerer Mengen, und die Shanghai Gold Exchange wurde erst 2002 gegründet.



China hat eine viel goldfreundlichere Mentalität als der Westen. Dafür gibt es viele Beispiele, aber ich kann ein persönliches nennen... Ich war vor etwa zehn Jahren auf einer Bergbautour in China, bei der ich auch einige Regierungs- und Bergbaubeamte traf, und als ich sie zum Thema Gold befragte, wiesen sie die westlichen Vorstellungen, dass es ein veraltetes Relikt oder ein Lieblingsstein sei, zurück und lachten sogar darüber. Sie schienen auch weniger über den Preis besorgt zu sein, da sie nicht darauf achten, wo er in den nächsten drei Monaten, sondern in den nächsten drei Jahrzehnten liegen wird.

Das Thema der Entdollarisierung hat durch die großen geopolitischen Konflikte in der Welt neue Nahrung erhalten. Und der ultimative Akt der Entdollarisierung wäre die Einführung eines Goldstandards durch ein Nicht-US-Land. Russland sorgt derzeit für viele Schlagzeilen, aber der führende Kandidat für die Einführung eines Goldstandards ist China. Würde China das wirklich tun? Und haben sie überhaupt genügend Goldreserven?Die USA (und der Westen) haben eine immense Kontrolle über den Welthandel, und ein Vorteil davon ist ihre Fähigkeit, ein massives Militär mit dem Dollar zu finanzieren. China möchte mehr Macht in der Welt ausüben und hat eigene globale Ambitionen, und um diese zu erreichen, muss es den Dollar entthronen. China hat in letzter Zeit eine Reihe von Schritten unternommen, um genau das zu erreichen - und es mag Sie überraschen zu erfahren, dass Gold dabei eine Rolle spielt. Inwieweit spielt es eine Rolle und was könnte es für den Goldpreis bedeuten? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zunächst über die Beweggründe Chinas sprechen, das Dollarsystem zu verlassen...Warum sollte China oder ein anderes Land aufhören, den US-Dollar für seinen Handel zu verwenden? Es gibt zugegebenermaßen einige Vorteile, den Handel in Greenbacks abzuwickeln, sowohl für US-Länder als auch für Nicht-US-Länder. Es gibt einen wichtigen Grund, warum China und andere Länder den von den USA dominierten Handel aufgeben wollen: Die US-Regierung setzt den Dollar manchmal als Waffe ein, um Sanktionen zu verhängen.Ein offensichtliches Beispiel sind die Sanktionen, die die USA gerade gegen Russland verhängt haben, indem sie dessen Devisenreserven einfroren. Und letzte Woche haben sie Finanztransaktionen mit seinen Goldreserven blockiert. Diese Art von Maßnahmen sind immer eine Option, da die USA die Reservewährung der Welt halten. Und die wichtigste Anti-Sanktionsmaßnahme besteht darin, keine Dollar zu verwenden. Als Russland aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wurde, kamen einige Analysten zu dem Schluss, dass dies zwar kurzfristig der russischen Wirtschaft schaden wird, aber unbeabsichtigt dazu führen könnte, dass sich der weltweite Trend zur Entdollarisierung beschleunigt.Der geschäftsführende Direktor des IWF warnte, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland "nach hinten losgehen könnten, indem sie andere ausländische Zentralbanken zögern lassen, einen so großen Teil ihrer eigenen Währungsreserven in Dollar und Euro zu halten... wir werden wahrscheinlich erleben, dass einige Länder überdenken, wie viel von bestimmten Währungen sie in ihren Reserven halten."Und die Washingtoner Denkfabrik Institute for the Analysis of Global Security erklärte, dass "die Zentralbanken allmählich in Frage stellen, ob die Abhängigkeit vom US-Dollar eine gute Idee ist, da die Vereinigten Staaten bei der Anwendung von Sanktionen und anderen wirtschaftlichen Strafen extrem schießwütig waren". Dieser Prozess ist bereits seit einigen Jahren im Gange. So wurden beispielsweise 90% der bilateralen Handelsgeschäfte zwischen China und Russland im Jahr 2015 in Dollar abgewickelt - im Jahr 2020 waren es nur noch 46% dieser Transaktionen. Und der Anteil des Dollars am gesamten Welthandel betrug im Jahr 2000 70%, in Q3-2021 aber nur noch 59%.Außerdem wurde der Dollar nicht durch den Euro, das Pfund Sterling oder den Yen abgelöst, sondern zu 25% durch den chinesischen Renminbi. Dies ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass dieser erst 2016 in den SZR-Korb des IWF aufgenommen wurde. Und erst kürzlich hat Saudi-Arabien den Petrodollar aufgegeben und verkauft sein Öl nicht mehr in Yuan. Wenn sich dieser Trend fortsetzt und international weniger Dollar verwendet werden, hätte dies erhebliche Auswirkungen: Die Kreditkosten für die US-Regierung würden steigen, sie hätte weniger Einfluss auf die Außenpolitik und die Lebenshaltungskosten für die Amerikaner würden steigen.Überlegen Sie einmal: Die US-Regierung kann nach Belieben USD drucken und im Vergleich zu China und anderen Ländern ein massives Militär aufbauen, was ihr einen deutlichen internationalen Vorteil verschafft. Während die amerikanischen Bürger sich damit trösten können, würde jemand, der die Macht auf sich selbst verlagern will, den USD genau aus diesem Grund entthronen wollen. Hier geht es darum, dass die Bemühungen um eine Entdollarisierung zunehmend die Tür zu einem Goldstandard durch ein Nicht-US-Land öffnen.China ist motiviert, Gold zu akkumulieren. Und auf der Grundlage zahlreicher öffentlicher Berichte und tatsächlicher Aktivitäten scheint es klar zu sein, dass das Land zumindest über einen Goldstandard nachdenkt...