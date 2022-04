Russland macht ernst & Silber-Befreiung durch Gold-Rubel?

In Ungarn siegt Viktor Orban und zeigt damit der EU, daß sie nicht allmächtig ist.In Deutschland fällt diese Woche eine wichtige Entscheidung hinsichtlich einer möglichen Impfpflicht, während die Impfnebenwirkungen sogar im Mainstream immer mehr Raum einnehmen. Viele Nebenwirkungen werden nicht erfaßt.Gazprom stellt die Gaslieferungen über die Yamal Pipeline ein und läßt seine deutsche Tochter Gazprom Germania GmbH nebst Töchtern wahrscheinlich in die Insolvenz gehen. Will man so die alten Verträge loswerden und neue Rubel-Kontrakte aushandeln? Mehrere Länder in Europa sind trotz gegenteiliger Bekundungen von russischem Gas abhängig.Damit zeichnet sich eine weitere Rubel-Aufwertung ab, die das Potential hat, Gold aus dem Westen nach Russland zu ziehen. Die Ankaufgrenze von 5000 Rubel je Gramm kommt in Reichweite. Diese Gefahr für den US-Dollar verschärft die Kriegsgefahr, doch auch ein möglicher Anleihe-Crash wegen der ausufernden Inflation bedroht den Dollar. Damit steigen die Chancen für gewaltige Bewegungen bei den Edelmetallen. Bereiten Sie sich weiter vor!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)