Caledonia Mining: Ernennung des Joint Broker

6. April 2022 - Caledonia Mining Corporation plc (Caledonia or das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Liberum Capital Limited als Joint Broker mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.Caledonia Mining Corporation plcMark LearmonthTel: +44 1534 679 802Camilla HorsfallTel: +44 7817 841793WH IrelandAdrian Hadden/ Jessica Cave/ Andrew De AndradeLiberum Capital LimitedScott Mathieson/Kane CollingsTel: +44 20 7220 1751Tel: +44 20 3100 2000Blytheweigh Financial PRTim Blythe/Megan RayTel: +44 207 138 32043PPBPatrick ChidleyTel: +1 917 991 7701Paul DurhamTel: +1 203 940 2538Curate Public Relations (Zimbabwe)Debra TatendaTel: +263 77280 2131Swiss Resource Capital AGJochen StaigerTelefon: +263 772802131info@resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!