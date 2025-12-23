Menü Artikel
CME: Tägliches Handelsvolumen verzeichnet im November seinen zweitbesten Monat

08:31 Uhr  |  Redaktion
Die CME Group, die unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX betreibt, veröffentlichte kürzlich die aktuellen Daten zum Handelsvolumen am Terminmarkt für den November 2025.

Demzufolge wurden im vergangenen Monat durchschnittlich 33,1 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt. Dies entspricht einem Anstieg von 10% gegenüber dem Vorjahresmonat und ist das zweithöchste tägliche Volumen seit Beginn der Aufzeichnungen. Der aktuelle Rekord liegt bei 35,9 Millionen im April 2025.

Im November wurden am Metallterminmarkt durchschnittlich 52% mehr Kontrakte pro Tag gehandelt als im November 2024; das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen lag bei 1,3 Millionen Kontrakten und stellt somit einen Rückgang gegenüber dem Oktober dar. Dort waren es 1,7 Millionen Kontrakte, während es im November 2024 843.000 Kontrakte waren.

Vor allem bei den Mikro-Gold-Futures (476.000 Kontrakte bzw. 235%), den Silber-Futures (108.000 Kontrakte bzw. 22 %) und den Mikro-Silber-Futures (75.000 Kontrakte bzw. 238%) stieg das Handelsvolumen im November 2025 auf Rekordhöhen.


