Caledonia Mining klärt Ex-Dividendentermine für vierteljährliche Dividende

St. Helier, 7. April 2022 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gab am 4. April 2022 bekannt, dass der Verwaltungsrat eine vierteljährliche Dividende von 14 US-Cents (0,14 US$) für jede Aktie des Unternehmens beschlossen hat. Die relevanten Daten für die Dividende wurden wie folgt bekannt gegeben:- Ex-Dividendentermin: 14. April 2022- Stichtag: 19. April 2022- Auszahlungstermin: 29. April 2022Caledonia stellt klar, dass sich das oben genannte Ex-Dividenden-Datum nur auf den Handel der Aktien am AIM der London Stock Exchange plc bezieht.Die Ex-Dividenden-Termine für den Handel an der NYSE American LLC ("NYSE") und der Victoria Falls Stock Exchange ("VFEX") sind wie folgt, da die Feiertage und Abrechnungstermine in diesen Ländern von denen in London abweichen:- Ex-Dividendentag (NYSE): 18. April 2022- Ex-Dividendentag (VFEX): 13. April 2022