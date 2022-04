Frankreich hat sein gesamtes Währungsgold zurück ins Land geführt

Die französische Zentralbank hat zwischen 2013 und 2016 insgesamt 221 Tonnen Gold heimlich in die Heimat zurückgeführt. Seitdem wird das gesamte Währungsgold in La Souterraine in Paris gelagert. Die Rückführung des gesamten Goldes steht im Zusammenhang mit dem Ziel Frankreichs, Paris als Goldhandelszentrum wiederzubeleben.Die Rolle des Goldes in der internationalen Finanz- und Geopolitik hat sich seit 2008 dramatisch verändert. Die große Finanzkrise erinnerte die Zentralbanken an die radikale Unsicherheit und den demütigenden Aspekt des Risikos. Anstelle von Nettoverkäufern sind die Zentralbanken zu Nettokäufern von Gold geworden und kaufen kontinuierlich mehr als 400 Tonnen im Jahr.Die meisten europäischen Zentralbanken besitzen relativ mehr Gold als ihre asiatischen Kollegen. Daher haben einige europäische Regierungen kein zusätzliches Metall gekauft, sondern stattdessen ihre Goldpolitik angepasst. Im Jahr 2013 kündigte die deutsche Zentralbank als erste an, Gold von der Banque de France (BdF, "Bank von Frankreich") und der Federal Reserve Bank of New York zurück ins Land zu führen. Letztendlich würde sie 50% ihres Goldes in Deutschland lagern. Die andere Hälfte würde in New York und London verbleiben. Nach Angaben der deutschen Zentralbank dient ihre Goldpolitik drei Zielen : Kosteneffizienz, Sicherheit und Liquidität.Bei der Kosteneffizienz geht es um die Kosten der Lagerung an verschiedenen Orten. Bei der Sicherheit geht es um die Sicherheit der Tresore und darum, in welchem Land sich die Tresore befinden. Wie viel ist ein Land bereit, im Ausland zu lagern? Bei der Liquidität geht es um die Lagerung von Barren auf liquiden Märkten wie London, d. h. um in Notzeiten Metall effizient gegen Devisen tauschen zu können. Nach Deutschland folgten andere Länder wie die Niederlande und Österreich mit der Rückführung von Währungsgold. Aus Frankreich gibt es noch keine offiziellen Nachrichten.Auf der Konferenz der London Bullion Market Association (LBMA) im Jahr 2013 war einer der Hauptredner der Direktor für Marktgeschäfte des BdF, Alexandre Gautier. Auf Folie 15 seiner Präsentation sehen wir, dass die BdF damals 91% seiner 2.435 Tonnen in Paris lagerte und 9% "im Ausland".Derzeit ist auf der Website der BdF zu lesen, dass ihr gesamtes Gold in ihrem eigenen Tresor in Paris gelagert wird. Das im Ausland gelagerte Gold muss nach 2013 zurück ins Land geführt worden sein. Es ist unmöglich, den genauen Zeitpunkt zu bestimmen. Zum einen, weil die BdF nicht auf E-Mails zu diesem Thema antwortet. Zweitens sprechen die BdF-Mitarbeiter, die ans Telefon gehen, kein Englisch.Der erste Schnappschuss , den die Way Back Machine von der oben genannten BdF-Webseite gemacht hat, stammt allerdings vom 6. Oktober 2017. Und am unteren Rand dieses Schnappschusses heißt es: "Aktualisiert am: 12/08/2016." Die BdF hat also erst Ende 2016 bekannt gegeben, dass sich sein gesamtes Gold in Paris befindet. Daher muss die BdF irgendwann zwischen 2013 und 2016 221 Tonnen (9% von 2.435 Tonnen) zurück ins Inland geführt haben.Es ist sehr wahrscheinlich, dass Frankreich eine Rückführung aus dem Vereinigten Königreich veranlasst hat. In den 1960er Jahren war Frankreich der schärfste Kritiker der Vereinigten Staaten, die im Verhältnis zu dem Gold, mit dem sie diese Dollar unterlegten, viel mehr Dollar druckten. Frankreich konvertierte aggressiv Dollar in Gold und drängte auf eine Reform des internationalen Währungssystems. Alles französische Gold, das nach Bretton Woods auf einem liquiden Markt im Ausland gelagert wurde, befand sich wahrscheinlich in London.2018 veröffentlichte die zweite stellvertretende Gouverneurin der BdF, Sylvie Goulard, einen Artikel in der LBMA-Zeitschrift "The Alchemist": "Banque de France und Gold: Vergangenheit und Zukunft" . Goulard lobt Paris als einen der wichtigsten Knotenpunkte des Goldhandels neben London und New York während des Goldstandards. Und "die Finanzkrise [2008] wirkte wie ein Weckruf für Gold", schreibt sie, "was sich als Chance für Gold und für die Banque de France erwies."