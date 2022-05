Der nahende Bär: Vertrauen in die Botschaft der Märkte

Nur wenige Anleger unter 60 Jahren haben jemals den Namen "Jesse Livermore" gehört, und noch weniger haben auch nur eine Seite des legendären Autors "Edwin Lefevre" gelesen, der mit dem Klassiker "Reminiscences of a Stock Operator" das geschrieben hat, was viele als ihre persönliche Anlage-"Bibel" betrachten. Das Buch wurde mir 1973 von meinem Finanzprofessor während meines Studiums an der Saint Louis University geschenkt, und obwohl ich mein Bestes tat, um es zu lesen, habe ich es erst 30 Jahre später wirklich begriffen, nachdem ich dreimal über 500.000 Dollar gewonnen und verloren hatte, weil ich kritische Fehler begangen hatte, die ironischerweise alle zwischen den Buchrücken behandelt wurden.Ich habe es immer in meinem Büro stehen, und es ist erstaunlich, dass es nach all den Jahren trotz der von ihrem Besitzer verursachten Grausamkeiten wie Kaffeeflecken und verschütteten Rotweinen verschiedener Jahrgänge und Geschmacksrichtungen sowie schön ausgeprägten Brandflecken aus der Zeit, in der ich tatsächlich geraucht habe (deren Art ich nicht preisgeben möchte), überlebt hat. Die Zitate von "Old Turkey", bei dem es sich angeblich um "den Mann" selbst, Jesse Livermore, handelt, sind wie biblische Gleichnisse.Wie dies mit der heutigen Situation an den globalen Märkten zusammenhängt, ist in der Botschaft meiner GGMA-2022-Prognose enthalten, in der ich angesichts der Rekordstände von NASDAQ und S&P meine Version von "Verkaufe alles" veröffentlichte, aber erst in der ersten Januarwoche die erforderlichen Beweise lieferte.Ich habe meine "Bärenmarkt"-Einschätzung am 7. Januar dieses Jahres abgegeben, wohl wissend, dass ich bestenfalls als "Dauerbär" und schlimmstenfalls als "die zwei Zeiger einer kaputten Uhr" bezeichnet werden könnte (zu Recht oder zu Unrecht). Wichtig ist, dass ich meine bearische Haltung immer wieder überprüfe und versuche, sie mit einer unvoreingenommenen und ego-freien Methodik zu bestätigen.Ich lernte Yale Hirsch 1997 in Connecticut kennen, wo wir in absolutem intellektuellem Glanz dinierten und diskutierten, und als Gründer des "Stock Trader's Almanac" hat er mir eine Fülle historischer Daten zur Verfügung gestellt, die zwar für sich genommen keine Vorhersagekraft haben, aber für diejenigen, die über Erfahrung verfügen, eine riesige Hilfe sind. Im April-Almanach heißt es: "Der April ist immer noch der beste Dow-Monat (durchschnittlich 2%) seit 1950" und: "Selten ein gefährlicher Monat außer 2002, 2004 und 2005".Bärenmärkte sind wie Diebe in der Nacht; sie nehmen einem alle Wertsachen weg, bevor sie gehen, aber nicht, bevor sie die schänden, denen man nahe steht. Ich kann dies mit Sicherheit sagen, denn erst nachdem ich gelernt hatte, die Medien, Kollegen, Arbeitgeber und Manager zu ignorieren, erkannte ich, wie gefährlich "alternative Agenden" für die persönliche Anlageperformance sein können. Ein Beispiel dafür ist, dass es keinen besseren Befürworter der Wall-Street-Agenda gibt als Mad-Money-Moderator Jim Cramer.Der Mann, der im März 2008 verkündete, dass es der Investmentbank Bear Stearns "gut" gehe (was nicht der Fall war) und riet: "Nehmen Sie Ihr Geld nicht heraus! (Sie hätten es tun sollen), erzählt Cramer jetzt den Anlegern, dass die derzeitige negative Stimmung an der Wall Street eine Bodenbildung einleitet.Ehrlich gesagt finde ich das beleidigend, denn solange Cramer zum "Stamm" der Wall Street gehört, weiß er sehr wohl, dass die großen Bärenmärkte der letzten neunzig Jahre nicht nach einem Rückgang von neunzig Tagen oder 6% enden, vor allem nicht bei Kleinanlegern, die immer noch nach Deals und Dip-Buying schreien und deren bullische Tendenz durch die jahrzehntelange Zuwendung der Fed in ihrer kollektiven Psyche fest verankert ist. Bärenmärkte enden, wenn der letzte Bulle, der mit Löchern in den Schuhen an einer Straßenecke sitzt und eine weggeworfene Zigarettenkippe raucht, sein Aktiendepot auflöst.Die alten Hasen, die mir in den 70er und 80er Jahren als Mentoren zur Seite standen, sprachen von den dunklen Tagen vor Dezember 1974, als die Verkäufer (damals gab es noch keine "Vermögensverwalter") die steigende Inflation, das Scheitern in Vietnam und Watergate ertragen mussten, während sie zusahen, wie die Aktienkurse (und die Kundenlisten) in Vergessenheit gerieten, so dass die Öffentlichkeit Ende 1974 Aktien absolut hasste.Anhand der Anzahl der Anzeigen, die ich auf Social-Media-Plattformen und im Kabelfernsehen sehe und die von Aktienhandels-"Gurus" in den 20er Jahren bezahlt werden, möchte ich behaupten, dass Aktien immer noch alles andere als "verhasst" sind, denn hinter der bearischen Fassade jedes Millennials und jeder Generation X verbirgt sich ein wahnsinniger Dip-Käufer, der einem dieser höhlenäugigen Marihuana-Junkies in dem inzwischen berühmten Propagandafilm "Reefer Madness" aus den 1950er Jahren ähnelt.