Verkaufen Sie die Bärenmarkterholung

Erholungen an Bärenmärkten sind heftig, aber kurzlebig. Die jüngste Ausrede für eine überverkaufte Rally lieferte Jamie Dimon von JP Morgan. Der Vorstandsvorsitzende der Bank erklärte am Montag, den 23. Mai, auf der Investor Day Conference von Morgan, dass die US-Wirtschaft trotz der aufziehenden Gewitterwolken stark bleibe. Er sagte: "Ich nenne es Sturmwolken, weil es Sturmwolken sind. Sie könnten sich auflösen." Dies war ein typisches Beispiel für die fadenscheinige Rede eines optimistischen Bankchefs. Auf der Konferenz der Bank hob er außerdem die Aussichten für die Nettozinsmarge der Bank an, was die übliche Parade der Dimon-Groupies dazu veranlasste, sein Vertrauen in die Wirtschaft mit orgasmischer Freude zu feiern.Vielleicht sieht sich Dimon gezwungen, PT Barnum nachzumachen, weil die Aktien von JPM in diesem Jahr bisher 30% ihres Wertes verloren haben. Aber bevor Sie glauben, dass Dimon ein Wirtschaftsorakel ist, hören Sie sich an, was er am 11. Januar über das US-Wirtschaftswachstum vorausgesagt hat, als er öffentlich seine Aussichten für 2022 verkündete: "Wir werden in diesem Jahr das beste Wachstumsjahr haben, das wir je hatten, glaube ich, seit vielleicht irgendwann nach der Großen Depression." Er sagte dies in einem Quartal, das später mit einer Jahresrate von 1,4% schrumpfte. Und die schlechten Wirtschaftsdaten hörten auch nach dem Ende des ersten Quartals nicht auf.Der S&P Global US Composite PMI Output, der das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor abbildet, fiel im Mai auf einen Wert von 53,8 (April: 56,0), was bedeutet, dass sich die Wirtschaft im zweiten Quartal schnell der Schrumpfungszone nähert. Eine ganze Reihe von PMIs des verarbeitenden Gewerbes untermauert ebenfalls die Ansicht, dass die US-Wirtschaft und die gesamte Weltwirtschaft ins Stocken geraten ist. Die rückläufigen Zahlen für den Erwerb von Wohneigentum und die Refinanzierung deuten darauf hin, dass Gefahr im Verzug ist. Doch trotz der Parade stark rückläufiger Wirtschaftsdaten verbreiten die Finanzmedien die Ansicht der Wall-Street-Analysten, dass das Gewinnwachstum in diesem und im nächsten Jahr tatsächlich robust sein wird.Dies ist einer der Gründe, warum die Talsohle des Bärenmarktes noch nicht in Sicht ist. Würde der Aktienmarkt zu einer normaleren Bewertung zurückkehren, d. h. zu einer Bewertung, bei der die gesamte Marktkapitalisierung der Aktien der jährlichen Gesamtproduktion der Wirtschaft entspricht, müsste er vom derzeitigen Niveau aus um 37% zurückgehen. Aber Bärenmärkte gehen selten, wenn überhaupt, nur bis zu einer fairen Bewertung zurück; sie durchbrechen in der Regel dieses Niveau und finden Unterstützung, sobald der Markt eine breite Palette von Kennzahlen aufweist, die auf eine Unterbewertung hindeuten. Trotz eines brutalen Bärenmarktes sollte die große Versöhnung der Vermögenspreise also weitergehen. Wie brutal war der Markt? Ycharts hat die prozentualen Rückgänge von den Allzeithochs einiger weit verbreiteter Aktien am Ende der letzten Woche berechnet.So schlimm diese Entwicklung auch war, so ist sie doch eher ein Zeichen dafür, wie überbewertet der Markt geworden war, als ein Hinweis auf eine bevorstehende Talsohle. Vanda Research berichtete kürzlich, dass das durchschnittliche Einzelhandelsportfolio in diesem Jahr um 32% gefallen ist. Und dieses Blutbad ist nicht auf Aktien beschränkt. Das Flaggschiff unter den Kryptowährungen (BTC) ist seit November letzten Jahres um 55% gefallen, Staatsanleihen mit langer Laufzeit sind im Jahresvergleich um 20% gesunken, und die Immobilienblase ist die nächste in der Warteschlange, die implodieren wird. Der Bärenmarkt dürfte so lange anhalten, bis sich eine ausreichende Disinflation abzeichnet, die dem Vorsitzenden Powell den wirtschaftlichen und politischen Spielraum für eine geldpolitische Wende geben könnte. Dies wird aber wahrscheinlich nicht vor September oder Oktober der Fall sein.Bis dahin kann noch eine Menge Schaden angerichtet werden. Was genau die Fed tun wird und wie es sich auf den Markt auswirken wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen. Aber die Anleger sollten nicht mit dem "Fed Put" in nächster Zeit rechnen, nur weil sich die Wirtschaft rapide verlangsamt. Die Fed macht für die schwächelnde Wirtschaft vor allem die Inflation verantwortlich, die sich zu weit von ihrem 2%-Ziel entfernt hat. Daher ist es Powells oberste Priorität, die Inflation wieder in Richtung 2% zu bringen - es sei denn, die Kreditmärkte funktionieren nicht mehr.Eine weitere Runde des Universellen Grundeinkommens und der quantitativen Lockerung, die im Falle eines Zusammenbruchs der Kreditmärkte erneut zum Einsatz kommen könnte, wird jedoch stattfinden, während die Wunden der rekordhohen Inflation noch nicht einmal begonnen haben zu heilen. Das könnte sich verheerend auf unsere Währungs- und Schuldenmärkte auswirken. Mit anderen Worten: Es gibt keinen schmerzfreien Weg für die Fed. Wenn die Fed ihren Kurs ändert, wird sie nicht wie in der Vergangenheit die Preise aller Vermögenswerte in die Höhe treiben, denn das größte Risiko und das wahrscheinlichste Ergebnis ist eine hartnäckige Stagflation - und das ist nicht gut für die meisten Aktien.Powell hätte schon vor langer Zeit zurücktreten sollen. Als Reaktion auf die bevorstehende Rezession werden die Fed, das Finanzministerium und D.C. die Monetarisierung von Billionen über Billionen in Helikoptergeld koordinieren. Aber denken Sie zweimal nach, wenn Sie glauben, dass dies alles lösen wird. Stellen Sie sich nur einmal die Folgen einer Rückkehr zu einer massiven Inflationspolitik vor, während der Stachel der destabilisierenden Inflation noch in den Köpfen der Verbraucher und Investoren sitzt. Die USA haben jetzt eine rekordverdächtige Inflation, während sie gleichzeitig im letzten Jahr einen enormen Dollar-Bullenmarkt erlebten. Aber stellen Sie sich nur einmal vor, wie zerstörerisch diese Inflation werden wird, wenn die Bilanz der Fed auf über 10 Billionen Dollar ansteigt und dann schnell auf 100% des BIP zusteuert, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Und gleichzeitig stürzt der Dollar ab - nicht nur gegenüber Waren und Dienstleistungen, wie es jetzt der Fall ist, sondern auch gegenüber unseren wichtigsten Handelspartnern - und lässt die Importpreise in die Höhe schnellen.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Bärenmarkt noch lange nicht ausgestanden ist, dass der Schwenk der Fed noch Monate auf sich warten lässt und dass die Hinwendung zu einer taubenhafteren Politik nicht alle Wirtschafts- und Marktprobleme lösen wird. Vielmehr werden sie sich dadurch noch verschlimmern. Aus diesem Grund funktioniert das Kaufen und Halten eines typischen 60/40-Portfolios nicht mehr. Und deshalb wird eine Inflations-/Deflationsanlagestrategie mit jedem Boom/Bust-Zyklus wichtiger für erfolgreiche Investitionen.© Michael PentoDer Artikel wurde am 27. Mai 2022 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.