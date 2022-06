Kolumbien wählt seinen ersten linken Präsidenten - eine schlechte Nachricht für die Öl- und Gasindustrie

Lateinamerika ist letzte Woche weiter nach links gerückt, als die kolumbianischen Wähler Gustavo Petro in den Präsidentschaftspalast des Landes schickten. Der ehemalige Bürgermeister von Bogotá und frühere Angehörige der gewalttätigen Guerillaorganisation M-19 wird sich im August der wachsenden Zahl linker Politiker in der Region anschließen - ein politischer Wandel, den manche mit der "rosa Flut" der späten 1990er und frühen 2000er Jahre vergleichen. Obwohl es den Wählern in mehreren lateinamerikanischen Ländern gelang, ihre Länder nach der rosaroten Flut wieder dem Neoliberalismus und dem Kapitalismus der freien Marktwirtschaft zuzuwenden, scheint eine neue Welle des Populismus den politischen Appetit erneut zu wecken.Neben Petro wurden in letzter Zeit auch Linke wie Andrés Manuel López Obrador (AMLO) in Mexiko, Pedro Castillo in Peru und Alberto Fernandez in Argentinien gewählt. In Brasilien liegt der ehemalige Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, der mit der früheren rosa Flut an die Macht kam, in den Umfragen deutlich vor Amtsinhaber Jair Bolsonaro. Der trumpsche brasilianische Präsident, dessen Popularität unter der hohen Inflation und den steigenden Kraftstoffpreisen leidet, erwägt Berichten zufolge eine Erhöhung der monatlichen Stipendien für Millionen armer Familien, um seine Chancen auf eine Wiederwahl im Oktober zu verbessern. Einige Teile Mittel- und Südamerikas haben sich noch nicht von den wirtschaftlichen Schäden erholt, die die rosa Flut vor 20 bis 25 Jahren verursacht hat.Der nicaraguanische Präsident Daniel Ortega, der im November letzten Jahres eine vierte Amtszeit "gewonnen" hat, nachdem er seine politischen Gegner inhaftiert hatte, hat das kleine mittelamerikanische Land in die dritte ausgewachsene Diktatur in der Region nach Kuba und Venezuela verwandelt. Im März hat Nicaraguas eigener Botschafter bei der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) die Ortega-Regierung mutig für die Einschränkung der Menschenrechte und die Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und politischer Meinungsverschiedenheiten verurteilt. Ich habe schon oft über Venezuela geschrieben - einst das wohlhabendste Land Lateinamerikas, das nun aufgrund der gescheiterten sozialistischen Politik von Hugo Chávez und Nicolás Maduro von Hyperinflation und nahezu universeller Armut heimgesucht wird.Das bringt mich zu Kolumbiens Petro, der der erste linksgerichtete Präsident des Landes werden wird. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, gibt es die berechtigte Befürchtung, dass er Kolumbien, einen der engsten Verbündeten der Vereinigten Staaten in der westlichen Hemisphäre, venezolisieren könnte. Ich sage "unwahrscheinlich", weil der kolumbianische Präsident nach dem derzeitigen Stand der Dinge nur eine vierjährige Amtszeit hat. Aber wie sie immer wieder bewiesen haben, finden Autokraten einen Weg, um an der Macht zu bleiben, koste es, was es wolle.Die Schriftstellerin Maya Angelou sagte einmal, dass man jemandem, der einem zeigt, wer er ist, beim ersten Mal glauben sollte. Petro, 62, hat uns gezeigt, dass er kein Freund von persönlichem Eigentum und Freiheiten ist. Er hat Hugo Chávez wiederholt gelobt und sagt, er wolle die Beziehungen zu Venezuela normalisieren. Peinlicherweise retweetete der designierte Präsident im März 2021 einen Beitrag des liberalen Volkswirtschaftlers Paul Krugman, in dem dieser versuchte, zu argumentieren, dass das Gelddrucken in Billionenhöhe keine Inflation in den USA verursacht hat. Anderthalb Jahre nach diesem ursprünglichen Tweet steigen die Preise so schnell wie seit 40 Jahren nicht mehr.Obwohl Erdöl das wichtigste Exportgut Kolumbiens ist, schwört Petro, der Öl- und Gasindustrie feindlich gegenüberzustehen, und hat versprochen, keine neuen Explorationsaufträge mehr zu vergeben. Angeblich will er Ecopetrol, den wichtigsten Erdölproduzenten des Landes und das umsatzstärkste Unternehmen überhaupt, in einen Wind- und Solaranbieter umwandeln. Wie Bloomberg berichtet, besitzt die kolumbianische Regierung 85% von Ecopetrol, so dass Petro kaum etwas daran hindert, dies zu erreichen. Die Aktien kanadischer Ölproduzenten, die in Kolumbien tätig sind, fielen am Montag, dem Tag nach der Wahl, in den Keller. Der größte von ihnen, Parex Resources, fiel im Tageshandel um mehr als 10% und schloss mit einem Minus von 5,6%.