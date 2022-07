Wir hören den Begriff oft, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten, die ihn verwenden, glauben, ihn zu verstehen; aber ist der Begriff selbst ein korrekter Ausdruck für das, was gemeint ist? Investopedia: "Preisinflation ist ein Anstieg des Preises einer standardisierten Ware/Dienstleistung oder eines Warenkorbs/Dienstleistungsangebots über einen bestimmten Zeitraum (normalerweise ein Jahr)." Per Definition scheint die Verbraucherpreisinflation also "ein Anstieg des Preises eines ... Korbs von Konsumgütern/Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum (in der Regel ein Jahr)" zu sein. Ist das Inflation? Die meisten Menschen würden das bejahen. Zumindest würden sie sagen, dass sie mit der Inflation zusammenhängt; aber können sie das erklären?Laut Investopedia ist "Inflation der Rückgang der Kaufkraft einer bestimmten Währung im Laufe der Zeit." Dictionary.com definiert Inflation als "einen anhaltenden, erheblichen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus, der mit einem Anstieg des Geldvolumens zusammenhängt und zu einem Wertverlust der Währung führt." Bevor wir eine dieser Definitionen für bare Münze nehmen, sollten wir uns die zweite Definition des Wortes ansehen..."Aufblasen (Inflation) ist der Akt des Aufblasens von etwas oder der Zustand des Aufgeblasenwerdens; wie in 'das Aufblasen eines Ballons'." In der englischen Sprache habe ich gelernt, dass man niemals das Wort, das man definiert, in der Definition des Wortes verwenden sollte. Glücklicherweise liegt der Schlüssel zum korrekten Verständnis des Begriffs Inflation in dem gegebenen visuellen Beispiel: "das Aufblasen eines Luftballons".Eine bessere Formulierung wäre "Aufblasen ist der Vorgang, bei dem Luft in einen Ballon gepumpt wird". Wenn zu viel Luft in einen Ballon gepresst wird, platzt er irgendwann. Das Platzen des Ballons ist kein Aufblasen. Unabhängig davon, ob es sich bei dem aufgeblasenen Gegenstand um einen Luftballon, einen Fußball usw. handelt, ist der Vorgang des Aufblasens dem Aufblähen vorausgegangen und hat nichts mit den Auswirkungen dieses Vorgangs zu tun (Aufblähen und Platzen des aufgeblasenen Gegenstands). Um auf die erste Definition (finanziell/wirtschaftlich) zurückzukommen, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die Definition von Inflation, wie sie uns präsentiert wird und wie sie von den meisten Menschen verstanden wird, falsch ist.Die korrekte finanzwirtschaftliche Definition von Inflation ist "die Entwertung von Geld durch Regierungen und Zentralbanken". Die Entwertung (... "die Handlung oder der Prozess der Verringerung der Qualität oder des Wertes von etwas") erfolgt durch die Ausweitung des Angebots an Geld und Krediten. Die Entwertung des Geldes führt zu einem Kaufkraftverlust und bewirkt einen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus für die meisten Waren und Dienstleistungen. Der Kaufkraftverlust und die daraus resultierenden höheren Preise sind die Auswirkungen der zuvor erfolgten Inflation (Geldentwertung durch die Regierung).Ein falsches Verständnis der Inflation ist für Politiker und andere (Vorsitzende der Zentralbanken) von Vorteil. Ohne ein genaues Verständnis der oben genannten Tatsachen ist es wahrscheinlicher, dass Sie sich von fehlerhaften Erklärungen und Schuldzuweisungen überzeugen lassen. Zumindest wird mit dem Finger auf jemanden oder etwas anderes gezeigt als auf den eigentlichen Schuldigen/Ursache. So wurde beispielsweise viel über Unterbrechungen der Versorgungskette und ihre Auswirkungen auf die (Verbraucher-)Preise gesprochen. Die höheren Preise, die sich aus diesen Unterbrechungen der Versorgungskette ergeben, haben jedoch nichts mit der Inflation zu tun.Zu den Unterbrechungen gehören die Auswirkungen des Versuchs, eine gewaltsam stillgelegte Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, und der Versuch, schneller als vernünftig wieder auf vollen Touren zu kommen. Dazu gehören auch die Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen, z. B. gegen Russland und die Ölpreise. Mit oder ohne die Auswirkungen der Inflation sind die höheren Verbraucherpreise, die sich aus den beiden oben genannten Beispielen ergeben, eine Tatsache; sie sind jedoch kein Indikator oder Teil der Inflation, wenn diese korrekt definiert ist.1. Inflation ist die Entwertung (Ausweitung des Geld- und Kreditangebots) des Geldes durch Regierungen und Zentralbanken.2. Die Entwertung des Geldes führt zu einem Kaufkraftverlust, der sich in höheren Preisen (den Auswirkungen der Inflation) für die meisten Waren und Dienstleistungen niederschlägt.3. Höhere Verbraucherpreise können sich aus Gründen ergeben, die unabhängig von der Inflation und ihren Auswirkungen sind und nicht mit ihr zusammenhängen.Die von Regierungen und Zentralbanken erzeugte Inflation ist beabsichtigt. Alle Regierungen inflationieren und zerstören ihre eigenen Währungen. Die Auswirkungen dieser Inflation sind kumulativ und unvorhersehbar. (siehe auch " If Inflation Is So Bad, How Come It's Not Worse? " und " Simple Facts About Inflation ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 6.Juli 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.