Marvel Discovery beantragt Genehmigung für Diamantkernbohrprogramm auf KLR-Walker

Vancouver, 19. Juli 2022 - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T), (MARVF: OTCQB); (das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen für die Durchführung eines ersten Diamantkernbohrprogramms in der Zone DD auf dem Uranprojekt KLR-Walker (das Konzessionsgebiet) im Athabasca-Becken beantragt hat. Das Bohrprogramm wird 10 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.000 m umfassen. Das Unternehmen wird über das voraussichtliche Startdatum berichten, sobald alle erforderlichen Genehmigungen erteilt wurden.Eine Aufstellung der Bohrungen sehen Sie unten: https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66741/MARV_071922_DEPRcom.001.pngTabelle 1. Daten der für das Uranprojekt KLR-Walker geplanten Bohrungen.Das Ziel des Bohrprogramms besteht darin, die Strukturen in der Zone DD zu durchteufen, die durch die vor Kurzem abgeschlossene luftgestützte Magnetik-Vermessung aufgezeigt wurden, wobei die Ergebnisse früherer Bohrungen mittels tragbarer Bohrgeräte als Hilfe bei der Ausrichtung der Bohrziele verwendet werden. Die Struktur, die die Zone DD beherbergt, wird auch nach Süden zu in Richtung der Highway-Zone untersucht (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66741/MARV_071922_DEPRcom.002.pngAbbildung 1. Geplante Bohrstandorte in der Zone DD über der magnetischen Gesamtintensität, die mit VTEM-Leitern und hervorgehobenen historischen Ergebnissen auf dem Uranprojekt KLR-Walker zusammenfällt.Die Zone DD ist aufgrund der folgenden Punkte nach wie vor ein hochkarätiges Gebiet:1) Bohrungen in den 1970er-Jahren lieferten Urangehalte von 0,125 %.2) Bohrungen mittels tragbarer Bohrgeräte (Backpack-Bohrungen) von EFU führten im Jahr 2015 zur Entdeckung der Highway-Zone und lieferten 1,96 % U über 29 cm. Weitere Höhepunkte sind 1,57 % U über 4 cm, 0,279 % U über 44 cm, 0,20 % U über 60 cm, 0,175 % U über 41 cm und 0,124 % U über 24 cm. Es scheint ein struktureller Zusammenhang mit der Entdeckung der Highway-Zone zu bestehen, die möglicherweise ein Ausläufer der Zone DD ist.3) Es besteht eine deutliche Korrelation mit hohen Urangehalten und starken magnetischen Gradienten.4) Das Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb Wollaston-Mudjactic Transition Zone (WMTZ) des östlichen Athabasca-Beckens. Die WMTZ beherbergt die höchstgradigen Uranminen der Welt (Abbildung 1).5) Die Zone DD erstreckt sich außerdem über die Key Lake-Scherzone, eine wichtige Verwerfung für strukturell kontrollierte Uranlagerstätten des Athabasca-Beckens.Wir haben in kurzer Zeit große Fortschritte bei der Planung unserer ersten Bohrkampagne auf dem Uranprojekt KLR-Walker gemacht. Die Zone DD stellt ein hochkarätiges Zielgebiet mit Erfolgspotenzial dar. Nach sorgfältigen Studien, Zusammenstellungen und Interpretationen haben wir 10 Bohrungen geplant, um die Zone auf günstiges, strukturgebundenes Uran hin zu überprüfen, das ein wichtiger Bestandteil der großen Uranlagerstätten im Athabasca-Becken ist. Wir freuen uns darauf, die Bohrteams zu organisieren, sobald wir die erforderlichen Bohrgenehmigungen erhalten haben, sagte Karim Rayani, President und Chief Executive Officer, Director.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66741/MARV_071922_DEPRcom.003.pngAbbildung 1. Lage des Uranprojekts KLR-Walker in der WMTZ-Zone, in der sich die höchstgradigen Uranlagerstätten der Welt befinden.Die Zone DD befindet sich in der Nähe und im Streichen der Urankonzessionen Hobo Lake von Fission 3.0. Die Zone DD ist innerhalb der WMTZ-Zone beherbergt und liegt entlang der Key Lake-Scherzone. Sie beherbergt 10 Uranvorkommen und mehrere nicht erkundete EM-Ziele (Abbildung 2).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66741/MARV_071922_DEPRcom.004.pngAbbildung 2. Lage der Zone DD, Nachbarn, VTEM-Leiter und Uranvorkommen entlang der Key Lake-Scherzone.Wie ihr westlicher Nachbar liegt die Lagerstätte Arrow, die sich im Besitz von NexGen Energy befindet, entlang eines ähnlichen Strukturkorridors wie die Konzessionsgebiete von Marvel. Die Lagerstätte Arrow1, für die eine positive Machbarkeitsstudie mit solider Wirtschaftlichkeit durchgeführt wurde, enthält vermutete Reserven von 239,6 Millionen Pfund U3O8 bei einem Durchschnittsgehalt von 2,37 % U3O8 sowie nachgewiesene und angedeutete Ressourcen von 256,7 Millionen Pfund bei einem Durchschnittsgehalt von 3,1 % U3O8. Die Lagerstätte Arrow ist die größte unerschlossene Uranlagerstätte in Kanada.Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurden von Mike Kilbourne, P.Geo., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.Lagerstätte Arrow1 https://www.nexgenenergy.ca/rook-1-project/default.aspx#feasibility-studyDie bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in:- Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook - Goldprospektionsgebiete)- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)- Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden) 