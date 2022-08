BBX Minerals Limited: Signifikante oberflächennahe Platin-, Iridium- und Rhodiummineralisierung - Analyseergebnisse - TED 016 und TED 017

Bohrung Nr. Ost Nord RL Azimut Neigungswinkel Tiefe (m) Konzessionsgebiet Methode

TED-016 225003,00 9198351,00 190,00 0 -90 91,03 880,080/2008 DD

TED-017 225082,00 9198443,00 187,00 0 -90 87,05 880,080/2008 DD

BohrlochID Von Bis Au Pd Pt Ir Rh 5E PGM Lithologie

(g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t)

TED-016 0,00 2,00 - - - - - - Soil-saprolite

2,00 4,00 - - - 0,52 - 0,52 Soil-saprolite

4,00 6,00 - - - - - - Saprolite-mafic

6,00 8,00 - - 1,14 - - 1,14 Saprolite-mafic

8,00 10,00 - - - - - - Saprolite-mafic

10,00 12,00 - - - - - - Saprolite-mafic

12,00 14,00 - - - 0,79 - 0,79 Saprolite-mafic

14,00 15,67 - - 4,89 0,70 0,12 5,71 Saprolite-mafic

15,67 17,19 - - - 0,95 - 0,95 Gabbro-hematite alt

17,19 19,00 - - - 0,53 - 0,53 Gabbro-hematite alt

19,00 21,00 - - - 0,67 - 0,67 Gabbro-hematite alt

21,00 23,00 - - 1,19 - - 1,19 Gabbro-hematite alt

23,00 25,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

25,00 27,00 - - 0,84 0,75 - 1,59 Gabbro-hematite alt

27,00 29,00 - - - 0,58 - 0,58 Gabbro-hematite alt

29,00 31,00 - - 1,80 0,75 - 2,55 Gabbro-hematite alt

31,00 33,00 - - - 0,63 - 0,63 Gabbro-hematite alt

33,00 35,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

35,00 37,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

37,00 39,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

39,00 41,00 - - - 0,54 - 0,54 Gabbro-hematite alt

41,00 43,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

43,00 45,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

45,00 47,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

47,00 49,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

49,00 51,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

51,00 53,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

53,00 55,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

55,00 57,00 0,10 - - - - 0,10 Gabbro-hematite alt

57,00 59,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

59,00 61,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

61,00 63,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

63,00 65,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

65,00 67,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

67,00 69,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

69,00 71,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

71,00 73,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

73,00 75,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

75,00 77,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

77,00 79,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

79,00 81,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

81,00 83,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

83,00 85,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

85,00 87,00 - - - - - - Gabbro-hematite alt

87,00 89,00 - - 2,42 - 0,14 2,56 Gabbro-hematite alt

89,00 91,03 - - - - - - Gabbro-hematite alt

TED-017 0,00 2,00 - - - - - - Soil-saprolite

2,00 4,00 - - 2,77 - 0,17 2,94 Soil-saprolite

4,00 6,00 - - - 0,40 - 0,40 Saprolite-mafic

6,00 8,00 - - - - - - Saprolite-mafic

8,00 10,00 - - 1,49 - 0,13 1,62 Saprolite-mafic

10,00 12,00 - - 2,19 - 0,15 2,34 Saprolite-mafic

12,00 14,00 - - - - - - Saprolite-mafic

14,00 16,00 - - - - - - Saprolite-mafic

16,00 18,00 - - 1,62 - 0,13 1,75 Saprolite-mafic

18,00 20,00 - - 1,35 - 0,12 1,47 Saprolite-mafic

20,00 21,00 - - 3,37 - 0,20 3,57 Saprolite-mafic

21,00 23,00 - - 1,46 - 0,10 1,56 Saprolite-mafic

23,00 25,00 - - - - - - Gabbro no alt.

25,00 27,00 - - - - - - Gabbro no alt.

27,00 29,00 - - - - - - Gabbro no alt.

29,00 31,00 - - - - - - Gabbro no alt.

31,00 33,00 - - - - - - Gabbro no alt.

33,00 35,00 - - - - - - Gabbro no alt.

35,00 37,00 - - - - - - Gabbro no alt.

37,00 39,00 - - - - - - Gabbro no alt.

39,00 41,00 - - - - - - Gabbro no alt.

41,00 43,00 - - - - - - Gabbro no alt.

43,00 45,00 - - - - - - Gabbro no alt.

45,00 47,00 0,13 - - - - 0,13 Gabbro no alt.

47,00 48,62 - - - - - - Gabbro no alt.

48,62 49,80 - - - - - - Gabbro no alt.

49,80 51,00 - - - - - - Gabbro hem alt.

51,00 53,00 - - - - - - Gabbro hem alt.

53,00 55,00 - - - - - - Gabbro hem alt.

55,00 57,00 - - - - - - Gabbro hem alt.

57,00 59,00 - - - - - - Gabbro hem alt.

59,00 61,00 - - - - - - Gabbro hem alt.

61,00 63,00 - - - - - - Breccia chl-carb alt

63,00 65,00 - - - - 0,14 0,14 Breccia-chl-carb alt

65,00 67,00 - - - - 0,15 0,15 Gabbro chlorite alt.

67,00 69,00 - - - - 0,28 0,28 Gabbro chlorite alt.

69,00 71,00 - - - - - - Gabbro chlorite alt.

71,00 73,00 - - - 0,33 0,23 0,56 Gabbro chlorite alt.

73,00 75,00 - - - - - - Gabbro chlorite alt.

75,00 77,00 - - - - - - Gabbro chlorite alt.

77,00 79,00 - - - - - - Gabbro chlorite alt.

79,00 81,00 - - - - - - Gabbro chlorite alt.

81,00 83,00 - - - - - - Gabbro chlorite alt.

83,00 85,00 - - - - 0,19 0,19 Gabbro chlorite alt.

85,00 87,05 - - - - - - Gabbro chlorite alt.