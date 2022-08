Cypress Development: Bohrergebnisse von Lithiumprojekt Clayton Valley

Bohrlochnummer Unerprobtes Tonstein Lithium

Deckgestein (m) (ppm)

(m)

CVS1 6,1 70,1 1.336

CVS2 3,0 70,1 805

CVS3 6,1 73,2 1.198

CVS4 3,0 70,1 1.119

CVS5 9,1 73,2 801

CVS6 6,1 51,8 1.264

CVS7 6,1 70,1 1.243

CVS8 6,1 54,9 873

Messungen ab der Oberfläche; Analyse der Proben mittels Aufschluss aus 4

Säuren und

ICP-MS

Vancouver, 4. August 2022 - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP, OTCQX: CYDVF, Frankfurt: C1Z1) (Cypress oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Bohrprogramms beim zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Clayton Valley (das Projekt) im US-Bundesstaat Nevada bekannt zu geben. Im Mai 2022 wurde ein Schallbohrprogramm durchgeführt, um Probenmaterial für Lithiumextraktionstests in der unternehmenseigenen Lithiumextraktionsanlage (die Pilotanlage) in Amargosa Valley in Nevada zu entnehmen und das Ressourcenmodell des Projekts für die zurzeit laufende Machbarkeitsstudie zu ergänzen.- Bester Abschnitt von 70,1 m mit 1.336 ppm Lithium- Erfolgreicher Einsatz von Schallbohrungen zur Entnahme von Bohrkernen mit einem Durchmesser von 6 bzw. 4 Inch- Abschluss von 580 m in acht Bohrlöchern in einer Tiefe von 61 bis 76 m- Erwerb von 15 t Tonstein für Untersuchungen in der Pilotanlage des Unternehmens- Bestätigung des von Global Resource Engineering (GRE) erstellten Ressourcenmodells- Bestätigung der Bohrdaten, die beim Erwerb des Konzessionsgebiets von Enertopia Corporation (Enertopia) erhalten wurdenDas Bohrprogramm war bei der Gewinnung von Material für unsere Pilotanlage äußerst erfolgreich und lieferte eindeutige Daten zur Stärkung des Ressourcenmodells des Projekts, sagte Bill Willoughby, President und CEO von Cypress. Dies sind wichtige Schritte, zumal wir weiterhin daran arbeiten, das Risiko des Projekts zu verringern und Informationen für die Machbarkeitsstudie bereitzustellen.Cypress hat alle Analyseergebnisse seines Bohrprogramms vom Mai 2022 erhalten. Das Programm wurde durchgeführt, um Tonstein mit einem Kern mit großem Durchmesser für metallurgische Untersuchungen in der Pilotanlage des Unternehmens zu entnehmen. Es wurden insgesamt 580 m in acht Bohrlöchern gebohrt. Die Bohrlochtiefen wurden eingeschränkt, um lithiumhaltigen Tonstein in einer Tiefe von 61 bis 76 m zu durchschneiden und etwa 15 t Material für Untersuchungen zu entnehmen.Repräsentative Kernproben mit einer Länge von 0,1 bis 3 m wurden entnommen und zur Analyse an ALS Global in Reno in Nevada gesendet. Die in der Tabelle angegebenen Lithiumwerte sind gewichtete Durchschnittswerte über die Länge des in jedem Bohrloch durchschnittenen Tonsteins. Alle acht Bohrlöcher endeten in lithiumhaltigem Tonstein. Jeder eingereichten Probe wurden QA/QC-Proben, einschließlich Leer-, Standard- und Doppelproben, beigefügt.Vier Bohrlöcher, CVS1 bis CVS4, wurden im mittleren Teil des Projekts in der Nähe der geplanten Startgrube gebohrt. CVS2 befindet sich außerhalb der Reservengrube, die in der vorläufigen Machbarkeitsstudie von 2021 beschrieben wurde, und liegt am nächsten zum Standort der voraussichtlichen Anlage für die Machbarkeitsstudie. CVS3 befindet sich neben einer sanierten Testgrube, in der im April 500 t Tonstein entnommen wurden.Vier weitere Bohrlöcher, CVS5 bis CVS8, wurden im nordöstlichen Teil des Projekts im und in der Nähe des Konzessionsgebiets gebohrt, das in diesem Jahr von Enertopia Corporation erworben wurde. Diese Bohrlöcher wurden von Südosten nach Nordwesten angeordnet und ergänzten den Zaun von TOP-01, TOP-02, TOP2M und TOP-04, die von Enertopia gebohrt wurden, sowie von DCH-09, das von Cypress gebohrt wurde.Die Analyseergebnisse stimmen mit den Lithiumgehalten überein, die in dem von GRE entwickelten Ressourcenblockmodell für alle acht Standorte vorhergesagt wurden. Der geschätzte gesamte Lithiumgehalt für alle acht Standorte im Modell von GRE beträgt 1.060 ppm. Im Vergleich dazu liegt der durchschnittliche Lithiumgehalt aller acht Bohrlöcher bei 1.080 ppm, was einer Abweichung von + 2 % entspricht.Im Querschnitt betrachtet stimmen die Analyseergebnisse auch mit jenen von früheren Bohrungen überein und unterstützen die Fortsetzung eines hochgradigeren nordöstlichen Abschnitts von lithiumhaltigem Tonstein beim Projekt von Cypress, wie von GRE bei der Entwicklung des Ressourcenmodells interpretiert wurde. Die Ergebnisse sind vielversprechend und weisen das Potenzial auf, das Grubenmodell von 2021 durch das Bohrloch DCH-13 von Cypress (82,3 m, 1.221 ppm Lithium) auf CVS6, CVS7 und die nordöstliche Ecke des Konzessionsgebiets zu erweitern.Nach dem Abschluss des Bohrprogramms wird GRE das Ressourcenmodell anhand der neuen Daten überarbeiten und aktualisieren und mit der Arbeit am Minenplan sowie am Produktionsplan für die Machbarkeitsstudie fortfahren, die voraussichtlich bis Jahresende abgeschlossen werden wird.Abb. 1: Karte der Standorte der Bohrlöcher von Cypress Developmenthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66946/08-04-2022CypressDevelopmentDEPRcom.001.jpegDaniel Kalmbach, CPG, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt. Cypress Development Corp. ist ein in Kanada ansässiges Lithiumexplorationsunternehmen in fortgeschrittenem Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf der Erschließung des zu 100% unternehmenseigenen Lithiumprojekts Clayton Valley in Nevada, USA, liegt. Cypress ist in der Pilotphase für Tests von Materialien aus seiner lithiumhaltigen Tonsteinlagerstätte. Bald sollen eine Machbarkeitsstudie und ein Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden. Cypress hat es sich zum Ziel gemacht, ein inländischer Produzent von Lithium für den wachsenden E-Fahrzeuge- und Batteriespeichermarkt werden.IM NAMEN DER Cypress Development Corp.WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PEPresident & Chief Executive OfficerSpiros Cacos, Vice President, Investor RelationsDirekt: +1 604 764 1851Gebührenfrei: 1 800 567 8181E-Mail: scacos@cypressdevelopmentcorp.comwww.cypressdevelopmentcorp.comDIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DES INHALTS DIESER MELDUNG.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen und sind durch Begriffe wie "erwartet", "schätzt", "projiziert", "geht davon aus", "glaubt", "könnte", "geplant" und andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. 