Eine Rezession ist nicht "gut für Gold"

Sowohl Finanzjournalisten als auch Goldbullen haben sich auf eine mögliche Rezession bezogen, die sich positiv auf den Goldpreis auswirken könnte. Die Kommentare variieren ein wenig, aber hier sind ein paar Beispiele... "der Goldpreis würde von einer Rezession 'profitieren'"; "das Risiko einer Rezession wird die Anleger in Gold treiben"; "eine bestätigte Rezession ist alles, was Gold braucht, um höher zu steigen". Diese und ähnliche Aussagen beruhen auf der Annahme, dass schlechte Wirtschaftsnachrichten gut für Gold sind. Außerdem wird fälschlicherweise angenommen, dass der Goldpreis umso höher ist, je schlechter die Wirtschaft ist. Das stimmt nicht.Auch das Gegenteil ist nicht der Fall. "Eine überhitzte Wirtschaft führt zu einer höheren Inflation und damit zu einem höheren Goldpreis." Eine Rezession ist ein beschreibender Begriff für eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit. Der Begriff "überhitzte Wirtschaft" bezieht sich auf eine stark erhöhte Wirtschaftstätigkeit. Wirtschaftliche Ereignisse unterscheiden sich von finanziellen Ereignissen. Der Börsencrash im Oktober 1929 war ein finanzielles Ereignis. Die darauf folgende Große Depression war ein wirtschaftliches Ereignis.Rezessionen und Depressionen sind Begriffe, die sich auf eine schwache und gedrückte Wirtschaftstätigkeit beziehen. Umgekehrt bezieht sich der Begriff "überhitzte Wirtschaft" auch auf die Wirtschaftstätigkeit. Gold ist ein finanzieller Vermögenswert. Sein Preis wird nicht durch wirtschaftliche Ereignisse oder Aktivitäten bestimmt. Nachstehend finden Sie einen Chart der Goldpreise des letzten Jahrhunderts. Die Preise sind um die Inflation bereinigt...In den Jahren 1934-70 erlebten die Vereinigten Staaten und der Rest der Welt eine schreckliche Depression, einen schrecklichen Weltkrieg und eine Periode neuen und positiven Wirtschaftswachstums. 36 Jahre lang ging der inflationsbereinigte Goldpreis stetig zurück. Dies scheint denjenigen zu widersprechen, die darauf bestehen, dass Dinge wie eine schwache Wirtschaft und geopolitische Unruhen gut für Gold sind.Dann, zwischen 1980 und 2000, erlebten die USA und die Weltwirtschaft die wahrscheinlich bedeutendste und längste Periode eines ungewöhnlich starken Wirtschaftswachstums in der Geschichte. Der technologische Fortschritt und die Expansion der Wirtschaft trieben einen Wachstumsmoloch an. Die Inflation, oder besser gesagt, die Auswirkungen der Inflation, wurden kaum wahrgenommen. Der inflationsbereinigte Goldpreis sank um mehr als zwei Drittel. Der nominale Goldpreis ging in ähnlicher Weise zurück, und zwar um bis zu 70% von seinem Tageshöchststand bis zu seinem Tiefpunkt zwei Jahrzehnte später.Die grau schattierten Bereiche im obigen Chart zeigen Zeiträume an, die offiziell als Rezessionen eingestuft wurden. Es gibt keinen offensichtlichen Zusammenhang zwischen dem Goldpreis und den als Rezessionen bezeichneten Ereignissen. Außerdem traten die Rezessionen unabhängig davon auf, welcher Haupttrend des Goldpreises zu dieser Zeit in Kraft war. Dies zeigt auch der nachstehende Chart, der die gleiche Goldpreisentwicklung ohne Inflationsbereinigung zeigt...Der Goldpreis wird nicht durch wirtschaftliche Ereignisse wie Rezessionen, Depressionen usw. beeinflusst oder bestimmt. Ebenso wenig unterliegt der Goldpreis Überlegungen zu Kriegen, politischer Instabilität, Zinssätzen (siehe " Gold And Interest Rates - No Correlation " ) usw. Der einzige Faktor, der den Anstieg des Goldpreises im Laufe der Zeit bestimmt, ist der tatsächliche Kaufkraftverlust des US-Dollar. Dieser Kaufkraftverlust ist die Folge der Inflation, die zuvor von der Federal Reserve geschaffen wurde. (siehe auch " Not About Gold - All About The Dollar ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 16. August 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.